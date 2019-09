Kā sagatavot auto aukstajam gadalaikam?

Lai kā negribētos, klāt ir rudens, un katrs autovadītājs zina, ka laiks parūpēties par auto un nodrošināt visas tā funkcijas, sagatavojot aukstajam gadalaikam. Ja vasaras sezonā groži tiek palaisti vaļīgāk un automašīnas apkopei tiek veltīts salīdzinoši maz laika un līdzekļu, tad, aukstajam laikam iestājoties, jāsāk domāt par sezonas riepu maiņu un citu automašīnas sistēmu apkopi. Par ko tad ieteicams laikus parūpēties, pirms aukstuma iestāšanās un kādas automašīnas sistēmas īpaši jāaprūpē sezonu mijā, par to arī pastāstīsim raksta turpinājumā.

Laikus pievērs uzmanību akumulatora stāvoklim. Pirms ziemas iestāšanās vienmēr būtu ieteicams vērsties autoservisā un veikt automašīnas akumulatora stāvokļa novērtēšanu. Tieši no akumulatora atkarīgs tas, cik ātri automašīnu būs iespējams iedarbināt stiprā salā, tādēļ jau laicīgi vajadzētu novērst visas tā nepilnības.

Nomaini riepas. Ja šajā sezonā plānots iegādāties jaunu ziemas riepu komplektu, tad noteikti jāpārliecinās par tā kvalitāti un atbilstību mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Ja riepu komplekts saglabājies no iepriekšējiem gadiem, tad noteikti jāveic riepu protektoru dziļuma pārbaude un jāpārliecinās, ka tās nav nolietojušās. Latvijā likums nosaka datumu, līdz kuram jānomaina ziemas riepas. Diemžēļ vairums autobraucēju šo procedūru atliek līdz pēdējam. Lai izvairītos no liekas laika tērēšanas rindās, ieteicams to izdarīt jau savlaicīgi.

Pievērs uzmanību automašīnas tehniskiem šķīdumiem. Pirms ziemas sākšanās, jāpārliecinās un jāpārbauda visi automašīnas šķidrumi, piemēram, eļļa, bremžu šķīdums, dzeses šķīdums un logu tīrīšanas šķidrums. Vasaras periodā nereti tiek taupīts uz logu tīrāmā līdzekļa rēķina, piemēram, atšķaidot to ar ūdeni.

Aukstam laikam iestājoties, noteikti vajadzētu pārliecināties, ka automašīna papildināta ar kvalitatīvu logu tīrīšanas līdzekli, kas neļaus logiem aizsalt. Arī bremžu šķīdumam pirms ziemas noteikti jābūt papildinātam, jo, ja tas ir nekvalitatīvs vai nepietiekamā daudzumā, tas var kaitēt bremzēšanas sistēmai un maksimāli pagarināt bremzēšanas ceļu.

Ļoti svarīgs ir arī automašīnai atbilstošs dzesēšanas šķidrums, kas nodrošina atbilstošu motora temperatūru un tādejādi regulē arī auto salona apsildi, kas ir sevišķi svarīgi gada vēsajā periodā.

Labi noregulē automašīnas lukturus. Vienmēr jāpārliecinās, ka automašīnas lukturi ir lietošanai gatavi un atbilstoši tehniskajām prasībām. Jāatceras, ka, iestājoties rudenim un ziemai, arī dienas kļūst īsākas, tāpēc biežāk būs jāpārvietojas slikti pārredzamos apstākļos, tāpat jārēķinās ar sniegu, lietu un krusu, kas var pasliktināt redzamību. Šajā periodā tieši automašīnas lukturi nodrošinās apgaismojumu, tāpēc to apkopei un pareizai noregulēšanai jāpievērš sevišķa uzmanība.

Pārbaudi logu tīrāmās slotiņas. Pirms aukstā laika iestāšanās, jāpārliecinās, ka loga tīrāmās slotiņas darbojas nevainojami. Iepriekš jau minējām par kvalitatīva logu tīrīšanas šķīduma nozīmi, tomēt logu tīrāmo slotiņu pareizai funkcionēšanai ir ne mazāk svarīga loma. Mūsu platuma grādos autobraucējus sagaida visdažādākie laikapstākļi, slapjš sniegs, krusa, lietus vai dubļi. Šajos gadījumos talkā nāk logu tīrāmās slotiņas, kas operatīvi notīra stiklu un pamatīgi atvieglo redzamību, tādēļ vienmēr būtu vērts pārliecināties, ka tās darbojas nevainojami un pēc vajadzības nomainīt tās pret jaunām.

Veic virsbūves apkopi. Ja automašīna netiek glabāta garāžā, tā neizbēgami nonāk aukstuma un mitruma ietekmē. Sevišķi auto virsbūvei var kaitēt sāls, kas ziemas laikā tiek kaisīts uz ceļiem, veidojoties dubļiem, tas neizbēgami nonāk arī uz automašīnas virsbūves, tāpēc daudz ātrāk var veidoties rūsa uz automašīnas karkasa. Par virsbūves apkopi vajadzētu sākt domāt jau rudenī un vērsties tuvākajā autosalonā, lai veiktu antikorozijas apstrādi automašīnas virsmai.