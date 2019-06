Ko darīt un kā rīkoties, ja esi cietušais ceļu satiksmes negadījumā?

Ceļu satiksmes negadījumi (turpmāk CSN) nevienai no cietušajām pusēm nav patīkams notikums.

Ir vairāki veidi, kā var notikt CSN, un tos var iedalīt četrās dažādās situācijās:

ir cietušie un jāiesaista palīdzības dienesti, piemēram, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, policija vai ugunsdzēsēji; CSN, kad autovadītāji vienojas savā starpā ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu par negadījuma norisi; negadījumi, kad ir iesaistīti divi transporta līdzekļi, bet autovadītāji nespēj savā starpā vienoties par notikušo; negadījumi, kad ir iesaistīti trīs un vairāk transporta līdzekļi.

Atkarībā no tā, cik nopietns ir CSN, arī stresa un apjukuma pakāpe var būt dažāda iesaistītajiem, tāpēc katram šoferim ir vērts zināt pamatlietas, kā rīkoties, ja avārija ir notikusi. Šoreiz šajā rakstā apskatīsim, ko darīt un kā rīkoties, ja esi cietušais CSN.

1. Ja ceļu satiksmes negadījumā esi cietušais

Ja esi saspiests automašīnā vai Tavs veselības stāvoklis pasliktinājies, jo ir bijusi nopietna avārija, tad centies palikt mierīgs un gaidīt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Ja tiec klāt ar roku avārijas signalizācijas gaismām, tad nekavējoties ieslēdz tās. Pārējiem avārijā iesaistītajiem ir jādara tieši tas pats. Pacietīgi gaidi palīdzību un paliec uz vietas, ja vien tas neietekmē Tavu drošību. Bieži vien avārijas sitienu ietekmē ir traumēti orgāni vai kauli, kas pirmajā brīdī tā nešķiet, jo iestājies šoks.

2. Ja CSN iesaistīti divi transporta līdzekļi

Ja CSN iesaistīti divi transporta līdzekļi un vadītāji spēj vienoties par negadījuma apstākļiem, tad notikuma vietā pirms savstarpējās vienošanās ir jāievēro drošības pasākumi uzreiz pēc avārijas- jāieslēdz avārijas gaismas signalizācija un jāizliek avārijas trīsstūris atbilstoši apdzīvotas vai neapdzīvotas vietas noteiktajiem ieteicamajiem attālumiem.

Kad tas ir izdarīts, abi autovadītāji var vienoties par notikumu gaitu un fiksēt to saskaņotajā paziņojumā. Ja saskaņotais paziņojums nav nevienam no šoferiem līdzi, tad to var paņemt kādā no tuvākajām benzīnu uzpildes stacijām vai izmantot mobilā telefona aplikāciju, ko ir izdevis Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs.

Obligāta prasība autovadītājiem ir aktīva un derīga obligātā OCTA polise. Tā pasargās no finansiāliem zaudējumiem, ja ceļu satiksmes negadījumā neesi vainīgā persona, bet esi cietušais. Ja avārijā nebūsi vainīgais, bet cietušais, turklāt Tev nebūs derīga OCTA polise, tad neskatoties uz situāciju, Tu automātiski skaitīsies vainīgais. Neliela nianse, tomēr ļoti būtiska šādos atgadījumos, tāpēc vienmēr esi lietas kursā, vai Tava auto polise ir derīga.

3. Ja CSN iesaistīti divi transporta līdzekļi un vadītāji nespēj savā starpā vienoties par negadījuma apstākļiem

Ja notiek avārija, kurā ar otru iesaistīto autovadītāju nespējat vienoties, tad ir jāizsauc policija zvanot uz telefona numuru 112 vai 110, protams, pirms tam ieslēdzot avārijas signālgaismas un izliekot avārijas trīsstūri.

Ja esi pārliecināts, ka avārijas izraisīšanā neesi vainīgs, tad ļauj policijai izvērtēt notikuma gaitu un sniedz detalizētu liecību.

4. Ja CSN iesaistīti trīs vai vairāk transporta līdzekļi

Ja avārijā ir cietuši vairāki transporta līdzekļi, tad visiem obligāti jāieslēdz avārijas gaismas signālizācijas un jāizliek avārijas trīsstūri. Jāpārliecinās, vai ir cietušie un, ja ir- jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība un policija.

Kā rīkoties, ja esi atzīts par cietušo?

Ja esi cietušais, tad pēc saskaņoto paziņojumu sarakstīšanas abām pusēm, dodies pie vainīgā transporta līdzekļa apdrošinātāja atrādīt automašīnu un saskaņot auto remonta iespējas. Cietušajam ir iespēja izvēlēties, vai atlīdzību par bojājumu vēlas saņemt naudas vērtībā vai remonta veidā.

Ja cietušais izvēlas atlīdzību naudas vērtībā, tad viņš saņem par 30 % mazāk no tāmes par auto potenciālo remontu, pamatojot to ar PVN likmi. Ja izvēlies remontēt savu auto, tad sazinies ar šo apdrošinātāju, jo mēdz būt apdrošinātāji, kas piedāvā tikai savus auto servisus un tādi, kas pieļauj, ka labo jebkurā servisā, vai Tev jau ierastajā vietā.