Laiks uzlikt vasaras riepas! Viss, kas tev jāzina par riepu maiņas periodu

Pēc skaistās, sniegotās ziemas beidzot ir pienācis pavasaris, kad jāsāk domāt par sezonas riepu nomaiņu. Bieži vien auto īpašniekiem šis periods rada jautājumus un dažādas neskaidrības, piemēram, kad īsti ir jāuzliek vasaras riepas, vai un kādos gadījumos ir jābalansē riepas u.tml. Lai kliedētu neskaidrības, turpini lasīt šo rakstu, kurā atradīsi visu svarīgāko informāciju par sezonas riepu nomaiņu!

Kad jāmaina riepas?

Noteikumos rakstīts, ka no 1. oktobra auto drīkst jau aprīkot ar ziemas riepām, bet tām OBLIGĀTI ir jābūt no 1. decembra līdz 1. martam, un attiecīgi no 1. marta jau drīkst veikt nomaiņu uz vasaras riepām, bet no 1. maija līdz 1. oktobrim ir AIZLIEGTS lietot riepas ar radzēm. Šeit gan ir vērts nevis klaji paļauties uz to, kas likumā rakstīts, bet gan prātīgi izvērtēt laika apstākļus un situāciju uz ceļiem. Bieži vien daži karstgalvji novilcina ziemas riepu maiņu līdz pēdējam vai pasteidzas ar vasaras riepu uzlikšanu un ceļu satiksmes negadījumu skaits pēkšņi piedzīvo pamatīgu lēcienu. Atceries, ka Latvijas marts vēl nebūt nav "īsts" pavasaris, tādēļ ir vērts tomēr nedaudz nogaidīt ar vasaras riepu likšanu.

Kā zināt, vai vasaras riepas vēl ir lietojamas?

Cik bieži Tavā prātā ienāk doma "Ai, riepas izskatās vēl ok, gan jau šo sezonu izturēs", jo negribas maksāt lielos izdevumus par jauna riepu komplekta iegādi? Neriskē! Bojātas vai pārlieku nodilušas riepas ne tikai pasliktina auto vadāmību, bet arī ievērojami pagarina bremzēšanas ceļu, radot lielāku risku smagiem negadījumiem uz ceļa. Tā vietā rūpīgi pārbaudi savu vasaras riepu komplektu un pārliecinies:

Vai riepas ir bez caurumiem, plīsumiem, dūrumiem un griezumiem?

Vai riepām nav saberzumu?

Vai riepas nav deformējušās, piemēram, ieguvušas olas vai ovāla formu, vai nav parādījusies kāda "pumpa"?

Vai riepas disks ir bez bojājumiem un deformācijām?

Vai riepu gumija nav saplaisājusi, kļuvusi zvīņaina, plēkšņaina, poraina vai irdena?

Vai vasaras riepu protektors ir gana dziļš?

Jā, protektors vienmēr ir bijis diskusiju krustugunīs – vieni it kā taupības nolūkos, sākot jauno vasaras sezonu, montē vecās riepas, kam jau ir 1,6 mm dziļš protektors (kas ir likumā noteiktais minimālais dziļums), citi uzskata to par aplamību. Šeit vēlams pielietot loģiku. Vasaras sezonas laikā riepu protektors nodilst kā minimums par 1 mm, kas nozīmē, ka, ja paveiksies, ar vecajām vasaras riepām, kam sezonas sākumā bija 1,6 mm protektors, nobrauksi līdz 0,6 mm protektoram, kas ir katastrofāls rādītājs. Tā vietā izvēlies vismaz 3 mm protektoru – Tu ne tikai samazināsi negadījumu risku uz ceļa, bet arī gūsi lielāku baudu no braukšanas labākas auto vadāmības dēļ.