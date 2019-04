Mašīnas pirkšana pārvērtās par murgu: odometrs koriģēts par 430'000km

Ja savas sapņu mašīnas vietā vēlaties iegūt īstas galvassāpes, kas iztukšos jūsu maciņu, sabojās jūsu nervus un, iespējams, pat apdraudēs jūsu dzīvību, tad pārdevēji jums spēs piedāvāt dažus patiešām intriģējošus variantus.

Avārijā nodarīto zaudējumu summa, kas rakstāma ar pieciem cipariem, odometru pagriešana atpakaļ par tūkstošiem kilometru un pat zagtas automašīnas – katru dienu mūsu lietotāji atklāj šāda veida informāciju, pārbaudot automašīnu vēsturi no carVertical ziņojumiem. Piemēram, vairāk nekā pusē no mūsu ziņojumiem, kurus iegādājušies klienti, ir minēti automašīnas virsbūves bojājumi.

Droši vien labāk nemaz nemēģināt rēķināt, kādas dramatiskas summas pircēji pārmaksā odometra sagrozīšanas dēļ, naivi domājot, ka viņi pērk labi uzturētu transportlīdzekli ar mazu nobraukumu. Nemaz nerunājot par automašīnām, kas kļuvušas par īstiem lūžņiem pēc avārijas, taču vēlāk augšāmceltas, pateicoties remontdarbnīcu "zeltkaļu" prasmīgajām rokām, un pēc tam tiek pārdotas kā "bez mazākās skrambiņas". Šie braucamrīki, kas atdzimuši no pelniem kā fēnikss, jebkurā laikā var sabojāties, ne vien radot jums finansiālus zaudējumus, bet, iespējams, pat laupot jūsu mīļoto cilvēku vai jūsu pašu dzīvību.

Neviens lietoto mašīnu pircējs nav pasargāts no negodīgiem pārdevējiem. Tomēr jūs paši varat parūpēties par sevi. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir iegādāties autoVertical ziņojumu par automašīnas vēsturi, kas pircējam nodrošina automašīnas pilnu "biogrāfiju", kas iegūta no uzticamiem avotiem visā pasaulē.

Zemāk mēs esam atlasījuši dažus ziņojumus, ko ir saņēmuši reāli cilvēki, pārbaudot reālas automašīnas. Iegūstot šāda veida informāciju, jūs, visticamāk, atteiktos iegādāties doto transportlīdzekli, pat ja tas ir jūsu sapņu auto.

Kā 430,000 km izkūpēja gaisā

Kurš gan nevēlas uzlabot savu dzīvi un palutināt sevi ar E klases Mercedes- Benz? Vienkārši iztēlojieties, kā līgani slīdat pa ceļu kā kruīza laineris Vidusjūrā...

"Tu neesi izbaudījis patiesu komfortu, ja neesi braucis ar Mercedes," apgalvo jūsu kaimiņš, sēžoties savā 12 gadus vecā E-220 modeļa ādas sēdeklī.

Tad auto lēnām sāk kustēties un nekavējoties izbrauc no pagalma. Tikmēr jūs stāvat izplūdes gāžu mākonī un nodomājat: "Man arī tādu vajag. Tikai mazliet jaunāku modeli. Varbūt ne melnu, bet sudraba."

Vakarā jūs lasāt auto sludinājumus un – lūk – to atrodat. Mercedes-Benz E 220 CDI, 2010. gada modelis, nobraukums tikai 270,000 km. Izskatās kā ideāls darījums. Ņemiet tik ciet un kļūstiet par šī asfalta pavēlnieka kapteini! Taču varbūt pirms tam tomēr vajadzētu pārbaudīt šī auto vēsturi?

Tieši tā. CarVertical ziņojums rāda, ka šīs skaistules nobraukums ir samazināts divarpus reižu. Martā Zviedrijā odometrs rādīja 700,000 km. Taču, kad Mercedes šķērsoja Baltijas jūru, nobraukums pēkšņi brīnumainā kārtā noslīdēja līdz 270,000 km. Izskatās, ka nolietotā zviedru taksometra mašīna plānoja savu atmodu Lietuvā.

Automašīnas pārdevējs, visticamāk, ir vīlies, taču ziņojuma pircējs ir laimīgs, ka ietaupījis savu naudu un nervus.

Ja vēlaties kopā ar lielu mašīnu iegādāties arī lielas problēmas, tad šī Toyota Land Cruiser Prado ir jums kā radīta.

Pēc carVertical datiem šī apvidus auto dzīve sākās vēlreiz 2014. gadā, kad tas no Francijas nonāca Lietuvā. Izskatās, ka šī ceļojuma laikā automašīna atbrīvojās arī no visām savām nebūšanām.

Francijā automašīna nobrauca gandrīz 360,000 km. Savukārt reģistrācijas laikā Lietuvā nobraukums saruka trīs reizes – līdz 120,000 km. Protams, tajā pat laikā arī ievērojami palielinājās šī auto cena. Kāds pircējs pamatīgi pārmaksāja, domājot, ka ir atradis ideālo piedāvājumu.

Turklāt tagad ir grūti spriest, vai pircējs zināja arī patieso iemeslu, kādēļ šī skaistule vispār tika vesta uz Lietuvu. Visdrīzāk galvenais iemesls bija iespaidīgi bojājumi aptuveni 15,000 EUR vērtībā.

Boksa maisa vietā

Ir tik daudz un dažādu teicienu, taču visi vēsta vienu un to pašu: viens attēls spēj pateikt vairāk nekā tūkstošiem vārdu. Protams, attēli ne vienmēr ir patīkami. Taču vismaz jūsu maciņš vai izglābtā dzīvība vēlāk pateiks paldies.

Tādēļ, pat ja pārdevējs nemēģina slēpt faktu, ka automašīna ir cietusi negadījumā, vienmēr ir vērts apskatīt auto attēlus. Viena lieta ir dzirdēt vārdu "bojāts" un pavisam cita lieta ir savām acīm redzēt, cik smagi auto ir sadauzīts.

Šis ziņojums par BMW i8 Coupe lieliski parāda, kā sapņi var pārvērsties par murgu.

Šis auto patiešām zina visus baisos stāstus

Patiesiem gardēžiem krāpšana ar odometra rādījumiem ir kā olas Benedikta gaumē. Jūs šo ēdienu nevarat atrast katrā ēstuvē, taču tas ir pietiekami populārs un nekad nepieviļ.

Ja esat ekstrēmā piekritējs, kuru nespēj savaldzināt pat nopietnas avārijas ar finansiāliem zaudējumiem, kas rakstāmi ar pieciem cipariem, tad zādzība vienmēr ir daudz aizraujošāka.

Tādēļ, ja vēlaties savai kolekcijai pievienot kādu unikālu eksemplāru, mēs iesakām šo BMW 3. sērijas sedanu – LCI, kas tika nozagts Itālijā un pēc tam 2018. gadā cieta nopietnā avārijā Vācijā. Īsts mākslinieka meistardarbs. Prasību apstrādātāji novērtēja, ka remonta izmaksas šim auto var sastādīt līdz pat 20,000 EUR.

Brīnumainās šķēres nobraukuma samazināšanai

Jo interesantāka ir automašīnas "biogrāfija", jo detalizētāku automašīnas vēsturi var lasīt klienti. Šis Škoda ziņojums ir pilns ar fotogrāfijām, sniedz pilnu aprīkojuma sarakstu un diagnosticē arī šī modeļa vājāko vietu - ūdens sūkni.

Taču tas nav nekas īpašs. Vairums carVertical ziņojumu satur šāda veida datus. Taču šīs Octavia pūra lādē ir daudz vairāk intriģējošu noslēpumu.

Arhīva fotogrāfijas var radīt iespaidu, ka 2018. gada augustā, kad automašīna tika pārdota Polijā, un 2018. gada oktobrī, kad tā atkal nonāca pārdošanā Rumānijā, tās stāvoklis bija vienāds. Taču nekā tāda. Šajā laikā kāds, visticamāk, tālākpārdevējs - šņik šņak! – nogrieza nost vienu trešdaļu no 250,000 km nobraukuma.

Turklāt šī čehu līgava uz romantiskajiem poļu ceļiem ir skūpstīta vismaz trīs reizes. Viens šāds remonts varētu izmaksāt līdz 10,000 EUR. Prasību kopējā summa varētu sasniegt pat 16,000 EUR.