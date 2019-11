Revolucionārs jaunums Latvijā automašīnu remontēšanā

Gandrīz ikvienam auto īpašniekam ir nācies saskarties ar tādu nepatīkamu auto bojājumu kā iespiedumi auto virsbūvē. Cik reizes ir gadījies šādi – atstājam savu mašīnu auto stāvvietā pie veikala, bet, atgriežoties pie tās, konstatējam tās spārnā vai durvīs iespiedumus. Arī pēkšņi uznākusi krusa var radīt ļoti nepatīkamus momentus! Katrs automašīnas īpašnieks zina, cik daudz problēmas rada iespiedumi auto virsbūvē un cik daudz pūļu un laika tiek veltīts to likvidēšanai. Kā izrādās, tomēr ir tāda tehnoloģija, ar kuras palīdzību var likvidēt iespiedumus, nepārkrāsojot auto virsbūvi.Uz sarunu aicinājām firmas Paintless Art dibinātāju Arturu Kikustu un tagad esam gatavi ar jums padalīties ar informāciju par šo brīnišķīgo tehnoloģiju.

Paintless Art – uzņēmums, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus auto virsbūves iespiedumu likvidēšanai bez krāsošanas (PDR), kā arī apmāca interesentus, kuri vēlas apgūt šo tehnoloģiju.

Vai jebkuru iespiedumu ir iespējams likvidēt?

Gandrīz jebkuru. Neatkarīgi no tā, vai tās būtu bijušas dejas uz mašīnas jumta vai spēcīga krusa, kas radījusi 500 bedrītes virsbūvei, vai spēriens ar kāju pa auto, vai parkošanās kļūmes. Mēdz būt gadījumi, kad liekas, ka kādai auto detaļai bojājumu dēļ būs nepieciešama nomaiņa, bet Paintless Art meistariem izdodas to tomēr atjaunot un pat bez pārkrāsošanas.

Izstāstiet cilvēkiem, kuri nav auto speciālisti, par šo brīnumtehnoloģiju, kas var izlīdzināt gandrīz jebkuru iespiedumu?

Ir vairāki iespiedumu veidi un vairākas metodes, kā tos likvidēt. Piemēram, ir gludi, lēzeni iespiedumi. Tos izlīdzina ar līmes sistēmu – karsto līmi. Tas notiek šādi: tiek ņemts īpašs piesūceknis ("sēne", "virzulis"), uz tā tiek uzklāta līme. Tad "sēne" tiek pielīmēta pie iespieduma un ar āmura palīdzību tas tiek izvilkts - izlīdzināts. Pēc tam labojuma vieta tiek notīrīta ar speciālu šķīdumu un nopulēta ar mikrošķiedru. Vēl ir arī otrs līmes sistēmas variants – aukstā līme. Tā ir īpaši sagatavota masa, kas līdzinās košļājamai gumijai, jau sagatavota uz adaptera (piesūcekņa) – ar to tiek izlīdzināti lieli iespiedumi, kuri ir bez asiem stūriem un krokām.

Vēl viens iespiedumu veids – ar asām kontūrām. Tos iespējams izlīdzināt tikai ar āķu palīdzību. Tie ir metāla stieņi, garumā no 20 cm līdz pat 1,5 metram, izgatavoti no hromēta tērauda ar izliektu galu. Āķi tiek ievietoti auto caur tehnoloģiskajām atverēm (ventilācijā) vai arī savādāk un "masē" iespiedumus no iekšpuses. Viena iespieduma izlīdzināšanai tiek pielietoti vairāku veidu āķi, jo katram dziļumam ir sava īpaša uzlika. Mūsu arsenālā ir apmēram 100 dažādu āķu.

Cik tas ir izdevīgi patērētājam?

Vairumā gadījumu tas ir izdevīgāk nekā tradicionālā metode - tepēšana + krāsošana. Process notiek ātrāk – no iespieduma var atbrīvoties īsā laikā - 20 sekunžu līdz 1-2 dienu laikā, turpretī pārkrāsošanas process prasīs 4 dienas. Mēs saglabājam rūpnīcas lakas-krāsas pārklājumu, kā rezultātā mašīnai nesamazinās vērtība, jo augstas kvalitātes PDR remontu nav iespējams diagnosticēt. Izmaksas lielākoties sastāda tikai pusi no automašīnas virsbūves pārkrāsošanas cenas.

Kā jūs nonācāt līdz šai tehnoloģijai?

Es strādāju Volkswagen rūpnīcā Krievijā. Pirmos sešus mēnešus strādāju kvalitātes nodaļā, iemācījos saskatīt defektus lakas klājumā. Tad es nolēmu, ka vēlos iemācīties tos likvidēt. Tad trīs gadus ikdienas pa10–12 stundām es strādāju pie iespiedumu likvidēšanas.

Izrādās, ka PDR speciālisti strādā rūpnīcās, kāpēc viņi tur ir nepieciešami?

Pilnīgi visās rūpnīcās strādā šādi meistari. Ražošanas specifika ir tāda, ka jebkura auto detaļas tiek izgatavotas presējot. Ir presformas un no metāla loksnes presējot tiek veidotas dažādas formas auto detaļu sagataves. Šīs detaļu sagataves var būt gan kvalitatīvas, gan arī ar defektiem. Piemēram, kad Porshe ražoja pirmo Macan modeļa izlaidumu, automašīnas jumtā, nekvalitatīvas presformas dēļ, bija divi defekti. Protams, pēc presformas pārveidošanas, tā vairs neveidoja detaļas ar defektiem. Bet tieši PDR speciālisti bija tie, kuri izlīdzināja šos iespiedumus visām saražotajām automašīnām.

Cik populāra ir šī profesija?

Mūsdienās šis ir ļoti populārs pakalpojums. To izmanto ne tikai rūpnīcas, bet arī patērētāji, nomas aģentūras, auto saloni un pat apdrošināšanas kompānijas, ar kurām mums ir sadarbības līgumi. Es pat teikšu vairāk, šobrīd pasaulē nav pietiekami daudz labu speciālistu, kuri kvalitatīvi un bez paliekošām sekām var izlīdzināt iespiedumus. Tāpēc arvien vairāk cilvēku vēlas apgūt PDR tehnoloģiju.

Kā radās šī tehnoloģija?

Šī tehnoloģija kā pakalpojums radās Amerikā 90.gadu sākumā. Lai gan jau 60.gados ASV, Itālijā, Vācijā un vēl daudzās citās valstīs jau bija meistari, kuri izmantoja līdzīgas metodes. Ir zināms, ka 60.gados Oskars Flaigs (Oscar Flaig) un Eriks Nusle (Erich Nussle) bija Mercedes rūpnīcas darbinieki. Automašīnu izstādes laikā viņi remontēja automašīnas, kurām izstādes apmeklētāji bija radījuši bojājumus. Oskars Flaigs ar āmura kātu atspieda atpakaļ nelielus iespiedumus virsbūvē, sagatavojot automašīnu krāsošanai, taču viņam izdevās to izdarīt tik meistarīgi, ka krāsošana nemaz nebija nepieciešama. Tajā laikā notika pāreja no nitro emaljām uz akrila emaljām, un automašīnu detaļas kļuva vieglāk pakļaujamas deformācijām. Krāsa kļuva elastīgāka un deformācijas brīdī nesabruka, tā sāka deformēties kopā ar metālu. Kad labotāji to pamanīja, viņi sāka eksperimentēt, izmantojot tos pašus instrumentus, kas viņiem jau bija, un sāka mēģināt iztaisnot iespiedumus tā, lai pēc tam nebūtu jākrāso detaļa. Pēc tam ASV šāda darba veikšanu sāka pārdot kā atsevišķu pakalpojumu.

Ar kādām problēmām visbiežāk pie jums atbrauc klienti?

Visbiežāk iespiedumi mašīnām ir radušies neveiksmīgi tās novietojot stāvvietās, gadās, ka meitene aizvainojumā ir iespērusi mašīnai ar kurpes papēdi, mēdz būt gadījumi, kad sievietes atbrauc un lūdz salabot mašīnu steidzami, ārpus rindas, jo baidās rādīt šādu sabojātu auto savām "otrajām pusītēm". Ir bijuši gadījumi, kad atvestas automašīnas uz remontu pēc dejām uz mašīnas jumta, protams, no tā arī paliek iespiedumi mašīnas virsbūvē.

Neskaitot jūsu skolu, cik vēl šādas skolas ir mūsu valstī?

Tikai mēs vienīgie. Apmācības vairāk neviens cits neveic. Mums ir valsts izsniegta licence №DIKS-18-255-ail un apmācību noslēgumā mēs izsniedzam oficiālu sertifikātu.

Pastāstiet par jūsu skolu?

Jau divus gadus mēs apmācām interesentus, kā likvidēt iespiedumus automašīnām bez to pārkrāsošanas. Pie mums brauc mācīties puiši no Islandes, no Anglijas. Mums ir trīs apmācību programmas. Standarta programma ilgst nedēļu, kuras laikā var apgūt metodes pamatus un iemācīties likvidēt nelielus defektus. Daudzi apgūst standarta programmu un pēc tam tālāk jau mācās pašmācības ceļā. Paplašinātajā programmā apmācības notiek 12 dienas, tajā ir padziļināta teorijas apguve un vairāk laika veltīts praksei. Individuālā apmācību programma - papildus padziļinātai teorētiskajai bāzei un daudzveidīgai praksei, ir iespējams strādāt jau ar klientu automašīnām.

Grupā ir 2 - 3 cilvēki. Vairāk cilvēku uzņemt grupā nav iespējams, jo nepieciešams veltīt daudz uzmanības katram apmācāmajam. Pēc apmācību pabeigšanas, mēs vienmēr uzturam saikni ar mūsu studentiem, nepieciešamības gadījumā palīdzam viņiem likvidēt iespiedumus pēc foto uzņēmumiem vai videoseansos. Vienmēr esam gatavi viņiem palīdzēt.

PDR biznesa aktualitāte Latvijā?

Šobrīd Latvijā mēs, kā atsevišķs serviss, esam vienīgie, kas ir specializējies tikai uz iespiedumu likvidēšanu bez auto pārkrāsošanas. Ir firmas, kuras arī piedāvā šo pakalpojumu, bet tur meistari parasti veic arī cita veida auto remontdarbus un reizumis viņiem vienkārši nepietiek laika vai iespēju veikt visus uzdevumus uzreiz un vienlīdz labi. Mēs attīstāmies un katru dienu mūsu klientu datu bāze papildinās ar jauniem klientiem. Mēs sadarbojamies ar dažiem autosaloniem Rīgā, ar apdrošināšanas kompānijām, ar nomas aģentūrām, savus pakalpojumus piedāvājam arī fiziskām personām.

Kontakti:

SIA Paintless Art

Тел: +371 28 635 431

www.paintlessart.lv