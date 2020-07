Top 5 aksesuāri, kuriem jābūt jūsu automašīnā

Auto – tas ir kaut kas vairāk nekā tikai pārvietošanās līdzeklis. Tajā vadītājs pavada daudz laika. Katram autovadītājam ir savs priekšmetu un aksesuāru komplekts, bez kura viņš nevar iztikt. Tas ir atkarīgs ne tikai no braukšanas stila, bet arī no dzīves stila. Svarīgi zināt, kam obligāti ir jābūt automašīnā, bet to gandrīz visi atceras vēl no braukšanas kursiem. Bez obligāta komplekta ir aksesuāri un piederumi, kuri nodrošinās komfortu jūsu auto salonā. Esam sagatavojuši nelielu ieskatu auto aksesuāros, kuri noderēs dažādās situācijās, paaugstinot drošību vai pat ietaupot naudu.

Aksesuāri telefonam

Ja aizrautīgi ceļojat pa Latviju un Eiropu, jūs noteikti aktīvi lietojat viedtālruni un draudzējaties ar "Waze" vai "Google Map", veidojot maršrutu. Mobilā tālruņa turētāji ļauj izvairīties no ierīces nokrišanas automašīnas manevrēšanas laikā. Pareizi izvēloties turētāju viedtālrunim, jūs nodrošināsiet ierīcei drošu fiksāciju un daudzos gadījumos varēsiet izvēlēties optimālu displeja slīpuma leņķi.

Tirgū ir pieejams plašs klāsts turētāju, kuri atšķiras ar izmēriem, materiāliem un stiprināšanas metodēm. Modeļi atšķiras arī pēc to montāžas vietas. Dažus no tiem var uzstādīt uz ventilācijas atverēm. Šādā gadījumā uzstādīšana tiek veikta, izmantojot īpašu klipsi. Uz vējstikla uzstādāmajām ierīcēm ir piesūcekņi. Turētāji, kas stiprināmi uz mērinstrumentu paneļa, var tikt aprīkoti ar līmes slāni, klipsi vai piesūcekni. Starp tiem gan primitīvi modeļi, kas tikai spēj turēt viedtālruni, gan "high-end" ierīces ar savu elektroniku. Kuri no tiem vislabāk derēs jūsu auto – precīzi nevar pateikt neviens, izņemot jūs, bet iespējamos variantus jūs varat meklēt Rezervesdalas24.lv. Tur jūs atradīsit visu savai automašīnai.

Pirms izvēlēties viedtālruņa turētāju, ir nepieciešams saprast izmēru. Turētāja gabarītiem jābūt tādiem, lai tā daļas neaizsegtu svarīgus viedtālruņa vai tā displeja elementus, piemēram, pogas, mikrofonu, skaļruni, USB un 3.5 mm savienotājus.

Kad esat parūpējušies par to, ka jūsu tālrunis ir droši piestiprināts un izpilda visas funkcijas, ir laiks padomāt par tālruņa bateriju. Automašīnas lādētāji mobilajiem tālruņiem sniedz iespēju vienmēr palikt saziņas zonā, jo ar to palīdzību jūsu mobilie tālruņi un citas ierīces – planšetes vai viedpulkstenis – var tikt uzlādētas brauciena laikā.

Navigācijas sistēmas

Tie, kuri daudz laika pavada ceļā vai ceļo, ne reizi vien ir saskārušies ar problēmu piemeklēt optimālo maršrutu. Nav noslēpums, ka katrs lieks kilometrs vai nekvalitatīvs ceļa segums ietekmē degvielas patēriņu, kā rezultātā rodas naudas vai laika zaudējumi. Automašīnas GPS navigācijas sistēmas ir radītas tam, lai cīnītos ar šīm problēmām.

Tās palīdzēs izvēlēties optimālāko pārvietošanās maršrutu no viena punkta uz otru. Katra navigācijas sistēmā tiešsaistē parāda jūsu atrašanās vietu ekrānā. Dati ir diezgan precīzi, pateicoties savienojumam ar speciāliem GPS pavadoņiem, bet pats maršruts un atrašanās vieta tiek parādīta, izmantojot lejupielādētās kartes.

Šo auto aksesuāru funkcijas ietver autovadītāja brīdināšanu par priekšā esošiem pagriezieniem vai ceļa posmiem ar noteiktiem ātruma ierobežojumiem. Turklāt daudzas auto navigācijas sistēmas var sniegt reāllaika informāciju par ceļu darbiem un sastrēgumiem.

Auto aksesuāri mājas mīluļiem

Ja dodaties ceļā kopā vai pie veterinārārsta ar savu suni vai kaķi, jums noderēs sēdekļu pārvalks, kas aizsargā sēdekļu apšuvumu no netīrumiem un bojājumiem. Jūs varat izvēlēties pārvalku vai šūpuļtīklu atkarībā no jūsu vajadzībām vai dzīvnieka izmēriem. Piemēram, ja jums ir liels suns, tad labāk izvēlēties šūpuļtīklu, kurš pilnībā vai daļēji aizsegs gan aizmugurējo pasažieru sēdekli, gan arī priekšējo sēdekļu atzveltnes. Daudziem šūpuļtīkliem ir sānu aizvari, kas pasargā durvju apdares paneļus.

Lai ceļojums ar lielu suni bagāžniekā vai uz aizmugurējā sēdekļa neradītu nepatikšanas, ir vērts padomāt par aizsargrežģa uzstādīšanu, kas sadala automašīnas telpu divās zonās. Daļa, kurā atrodas vadītājs un pasažieri, paliek drošībā, savukārt mājdzīvnieks ir droši izolēts un nevienam nenodarīs pārī, negaidīti reaģējot uz jebkuru skaņu vai straujām automašīnas kustībām bremzēšanas vai pagriezienu laikā.

Lai mazie mājdzīvnieki – kaķi vai cūciņas – nenovērstu jūsu uzmanību no automašīnas vadīšanas, ir jāparūpējas par īpašu somu vai boksu dzīvnieku pārvadāšanai. Dzīvnieki parasti tajās jūtas ērti, taču viņi nevar patvaļīgi pārvietoties pa salonu.

Videoreģistrators

Ideālā gadījumā videoreģistrators ir vajadzīgs katrā automašīnā. Galvenokārt tas ir nepieciešams pašam autobraucējam, jo reģistrators ir absolūti godīgs un objektīvs liecinieks gandrīz jebkādā strīdīgā situācija vai negadījumā.

Ja jūs kļūstat par negadījuma dalībnieku, tad jums nevar inkriminēt to, ko jūs neesat darījuši. Ieraksts no videoreģistratora šajā gadījumā kļūst par jūsu aizsargu, jo video palīdzēs atbildīgu iestāžu darbiniekiem pieņemt objektīvāku lēmumu.

Daži cilvēki uztraucas par to, ka video ieraksti nevarēs kalpot par pierādījumu, bet Latvijā gan policija, gan apdrošinātāji, gan tiesas ņem vērā visus video ierakstus. Ja kāds ir nofilmējis negadījumu vai avārijā iesaistītajā automobilī ir bijis uzstādīts videoreģistrators, tad visi šie ieraksti ir izmantojami jebkurā instancē.

Vilkšanas trose

Šķiet, ka vilkšanas jeb buksēšanas trose ir sīkums, bet šis sīkums ir spējīgs pasargāt jūs no negaidītām izmaksām. Ja ir nepieciešams nogādāt bojātu transporta līdzekli līdz remonta vietai, garāžai vai autoservisam, var izsaukt autoevakuatoru un dāsni apmaksāt šos pakalpojumus. Bet, ja transmisija un stūres vadība darbojas, tad auto var atvilkt uz vēlamo vietu ar lokanās sakabes palīdzību. Ja mašīna ir iestigusi kupenā, nokļuvusi grāvī vai iestrēgusi dubļos, izvilkt to var bez speciālas vinčas. Pilnīgi pietiek, ja ir droša trose ar lielu sarāvuma izturību un otrais auto.

Gādās arī tā, kad mašīnā nosēžas akumulators vai starteris spītīgi atsakās pildīt paredzēto mērķi. Atdzīvināt dzinēju var ar vilkšanas metodi, un te arī palīdzēs trose. Tā vietā, lai mēģinātu iedarbināt dzinēju "ar stūmēju", daudz efektīvāk ir izmantot vilcēju jeb citu automašīnu.

Daudzi vienkārši pērk ceļmalas veikalā pirmo trosi, ko ierauga vai kas ir lētāka. Nav nekādas pārliecības, ka tā nepievils. Bieži gadās, ka trose pārtrūkst braucot, pagriezienos vai brīdī, kad transportlīdzeklis sāk braukt. Šādos gadījumos zaudējumi var būtiski pārsniegt bojātās troses izmaksas, jo var sabojāt automašīnas virsbūvi (savas, velkošās vai pat tās, kas atrodas blakus joslā). Izvairīties no sliktiem rezultātiem var, pareizi izvēloties pareizu un drošu vilkšanas trosi.