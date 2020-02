Aicina taksistus un auto īpašniekus izvairīties no 'firmu karuseļiem'

Satiksmes ministrija (SM) aicina auto īpašniekus un taksometru vadītājus neuzticēt savus personīgos automobiļus tām taksometru pakalpojumu firmām, kuras varētu būt iesaistītas tā saucamos firmu karuseļos, kad taksometru uzņēmumi tiek dibināti ātras peļņas gūšanai un pamesti ar nodokļu parādiem.

Plašsaziņas līdzekļos ir izskanējušas vairākas sūdzības no taksometru vadītājiem, kuri savu auto nodevuši turējumā pārvadātājam (taksometru kompānijai). Iemesls tam ir taksometru kompānijas nenokārtotās saistības ar valsti. Proti, ja taksometru kompānija, izmantojot no taksometru šoferiem turējumā saņemto transportlīdzekli, ir guvusi ienākumus, bet no tiem nav veikusi nodokļu maksājumus: parāds attieksies uz kompāniju, bet ar to saistītie liegumi – uz automobiļu turētāju (īpašnieku).

Parasti šādas problēmas atklājas, kad taksometru firma sniedz iesniegumu, lai anulētu licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru. Pašvaldība un plānošanas reģions pieņem lēmumu tikai pēc tam, kad saņemta informācija no VID un Valsts policijas, vai pārvadātājs samaksājis nodokļus un tam nav administratīvo sodu par taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem.

Tikai tad, kad taksometru kompānija savas saistības pret valsti ir izpildījusi, reģistrā varēs dzēst turētāju – taksometru kompāniju un nomainīt taksometra numura zīmes pret vispārējās lietošanas numura zīmēm.

Tāpēc SM aicina transportlīdzekļu īpašniekus iepazīties ar normatīvo regulējumu taksometru pakalpojumu jomā un izvērtēt sekas, kas var rasties sadarbībā ar pārvadātāju, ja nodod turējumā trešajai personai komercdarbības veikšanai savu automašīnu.

Jāatgādina, ka 2019. gadā veiktās izmaiņas taksometru pārvadājumu regulējumā precizēja arī normas, kas sakārto likuma mērķī noteiktās tiesiskās attiecības starp pārvadātāju, autovadītāju un pasažieri.

SM turpinās sekot līdzi procesu attīstībai taksometru jomā un izvērtēt, kādas regulējuma izmaiņas vēl nepieciešamas.