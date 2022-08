Aizputē pie elektroauto lādētāja cep šašliku – cik gatavi esam e-mobilitātei?

Latvija ir līderis elektroauto uzlādes staciju skaita ziņā Baltijā – mums to ir 420, bet Igaunijā un Lietuvā attiecīgi 385 un 207, liecina Eiropas automobiļu ražotāju asociācijas dati. Savukārt pašu elektromobiļu skaits Latvijā gada sākumā bija nepilni 3000, liecina CSDD dati. Tātad Latvijā ir par nedaudz vairāk kā septiņiem elektromobiļiem uz vienu ātro uzlādes staciju – it kā pietiekami, vai ne?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestdien, 13. augustā, notika "Latvijas Gada auto 2023" žūrijas šī gada pirmais brauciens ar konkursa pretendentiem pa Kurzemi – kopumā 15 automobiļi un 24 braucēji. Daļa no konkursam pieteiktajiem jaunajiem modeļiem ir simtprocentīgi elektriski. Tā bijis arī iepriekšējos gados, tomēr dažādu apstākļu sakritības dēļ šoreiz elektriskajiem auto šis aptuveni 400 kilometru maršruts izrādījās apgrūtinošs.

Kā vēlāk izrādījās, jau rīts iesākās ar nelabvēlīgiem priekšvēstnešiem. Uz konkursu norises vietu devos ar iepriekšējā dienā no dīlercentra paņemto pretendentu "KIA EV6", kam vakarā biju 10% akumulatora enerģijas nobraucis, tādēļ sestdien no rīta nolēmu šos 10% pielādēt pa ceļam līdz Rīgas centram, lai žūrijas braucienu uzsāktu ar 100% pilnu bateriju.

Pie Latvijas Universitātes Dabas mājas esošā CSDD uzlādes stacija izrādījās salūzusi – autorizējoties ar "e-mobi" uzlādes kartiņu, stacija neatslēdza nepieciešamo kontaktligzdu. Mēģināju autorizēties ar "Mobilly" – rezultāts tas pats. Tikmēr piebrauca lietuvietis ar "Audi Q4 e-tron" un prasīja, vai joprojām stacija nedarbojas – viņš jau piektdien esot zvanījis stacijas uzturētājam, tas attālināti to restartējis, bet nekas neizmainījās. Atbildu – jā, joprojām bez izmaiņām. Tā nu plānotās aptuveni 20 minūtes uzlādei tika notērētas, ņemoties ar aparātu un mobilajām lietotnēm. Meklēt citu staciju vairs nebija laika, turklāt lietuvietis aši aizjoņoja pirms manis – nākamā ir aptuveni kilometra attālumā.

Arī 90% "KIA EV6" baterijas atlikuma nodrošina 400 kilometru sniedzamību, turklāt pārējie elektromobiļi konkursā ir ar mazāku akumulatoru, tā kā manis izvēlētais modelis noteikti nebūs vājākais spēlētājs.

Foto: Raimonds Volonts

Ceļā no t/c "Mols" devāmies pa Liepājas šoseju, metot līkločus līdz Tukumam un tad Kuldīgai. Pēc gandrīz 200 nobrauktiem kilometriem jau bija pirmie elektromobiļi, kuriem atlikušo sniedzamību rādīja ap 100 km. Interesanti, ka pirmais no tiem bija "Audi e-tron GT" – nē, tam nav mazākais akumulators, bet, izbaudot tā dinamiku paātrinoties, elektroenerģija no akumulatora tiek tērēta gana intensīvi.

Tobrīd tuvākā uzlādes stacija bija Kuldīgā, bet, tur ierodoties, pavērās bēdīgs skats – pie lādētāja pieslēdzies elektromobilis ar Lietuvas numurzīmēm, un auto saimnieka klāt nav. Turklāt rindā stāv vēl divi elektromobiļi, no kuriem viens ir "Nissan Leaf", kam ir pasīvā akumulatora dzesēšana un attiecīgi tā ātrā lādēšanās nebūs nemaz tik ātra.

Labi, nav jau tā, ka "Audi e-tron GT" būtu nobraukts līdz sausam akumulatoram, nākamā tuvākā uzlādes stacija ir 38 km attālumā Aizputē. "Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs ar to "Eco" režīmā devās uz Aizputi, bet tur pie uzlādes stacijas skats bija pat kuriozs – pilsētas svētku dēļ stāvlaukumā bija tirdziņš un elektroauto uzlādes stacija bija nobloķēta ar šašlika griliem no abām pusēm. Savukārt piebraukšanu pa taisno aizšķērsoja ēdināšanai novietotie galdi un miskastes maisi. Tā nu "Audi" palika bez "ātrās" elektrības, kurai piekļūt varēja tikai vēlā vakarā, kad "Gada auto" organizators no Rīgas ar tradicionālo auto atgriezās "negadījuma" vietā.



Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Sazinoties ar pārējiem brauciena dalībniekiem, ka ne Kuldīgā, ne Aizputē piekļūt uzlādes stacijām nav iespējams, pārējie "Gada auto" elektromobiļi pēdējiem spēkiem paglābās Vānē, kur uzlādes stacija ir gana klusā vietā – prom no šašlikiem un tūristiem.

Secinājumi? Ja elektromobilim akumulatorā palikusi sniedzamība 100 vai mazāk kilometriem un atlikušajā maršrutā tādu vai citādu iemeslu dēļ "izkrīt" divas uzlādes stacijas pēc kārtas, var gadīties neplānoti nonākt dīkstāvē uz ilgu laiku.

Iepriekšējos gados "Gada auto" ir bijuši arī elektromobiļi ar piepilsētas mēroga sniedzamību, piemēram, "Fiat 500e", tomēr tamlīdzīgā vasaras brīvdienas ap 400 km izbraucienā toreiz paveicās ar tūlītēju ātrās uzlādes stacijas pieejamību. Šobrīd gan elektromobiļu skaits Latvijā aug pat ne aritmētiskā, bet ģeometriskā progresijā.