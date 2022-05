Atsevišķos autoceļu posmos ieviesīs lielāku atļauto braukšanas ātrumu

No 20. maija atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos tiks ieviests palielināts atļautais braukšanas ātrums – līdz 100 vai pat 110 km/h, informē "Latvijas Valsts ceļi".

Braukšanas ātrums līdz 110 km/h būs atļauts divos posmos: uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no autoceļa A1 līdz "Sēnītei" (14,30.–38,80. km), kā arī uz valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–Ventspils posmā no Rīgas līdz Jūrmalai (13,45.– 18,78. km).

Savukārt ātrums līdz 100 km/h tiks atļauts trijos posmos uz valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) Saulkrastu apvedceļā no 21,40. km līdz 26,00. km un no 27,20. km līdz 44,40. km; uz valsts galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (20,86.– 28,20. km); un uz valsts reģionālā autoceļa P80 Tīnūži–Koknese posmā no 5,20. km līdz 60,35. km.