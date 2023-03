Auto zādzību skaits mazinās; pieaug zagļu interese par 'Kia' un 'Hyundai'

Lai arī nozagto automašīnu skaits pēdējos gados samazinās, zagļu iecienītāko auto marku TOP augšgalā joprojām ir BMW, kas pērn dala pirmo vietu ar "Audi", liecina Valsts policijas (VP) un apdrošināšanas sabiedrības "Ergo" dati. 18% no 2022. gadā Latvijā nozagtajiem auto ir BMW markas, tikpat liels īpatsvars ir arī "Audi", kam seko "Volkswagen" (13%), "Volvo" (7%) un "Toyota" (7%).

Pagājušogad Latvijā kopumā reģistrētas 287 auto zādzības. Tas nozīmē, ka kopš 2020. gada, kad valstī tika nozagtas 600 automašīnas, zādzību skaits samazinājies uz pusi un pērn bijis arī nedaudz mazāks nekā 2021. gadā, kad reģistrētas 305 auto zādzības, liecina VP informācija. Apmēram ceturtā daļa no pērn nozagtajiem auto nav bijuši vecāki par 10 gadiem.

KASKO apdrošinātie auto

Savukārt analizējot datus par auto, kuriem bijusi KASKO apdrošināšana, visvairāk zagto marku TOP-5 atšķiras no valsts kopējās ainas. Pirmo vietu gan stabili saglabā "BMW" – 24% no pērn nozagtajiem auto, kuriem bijusi KASKO apdrošināšana. Auto zagļi visvairāk iecienījuši 3. un 5. sērijas modeļus, kā arī "X5" apvidniekus.

Pērn izteikti pieaugusi zagļu interese par "Hyundai" un "Kia" markas automašīnām, kuras vēl gadu iepriekš nebija zagtāko, KASKO apdrošināto, auto marku sarakstā. Pēc apdrošinātāju datiem, 13% no 2022. gadā nozagtajām automašīnām bijušas "Hyundai" (otrā vieta pēc BMW) un 10% – "Kia" (ceturtā vieta). Trešo vietu zagtāko auto sarakstā saglabā "Toyota" ar 11%. Savukārt "Audi" markas automašīnas zagļiem kļuvušas mazāk aktuālas – vēl 2021. gadā tās bija zagtāko, KASKO apdrošināto, auto saraksta otrajā vietā, bet pērn no šī TOP izgājušas.

Zog dārgo detaļu dēļ

"Auto zādzību skaita samazinājums daļēji varētu būt saistāms ar to, ka pārvietošanās pāri tām robežām, kas daudziem zagļiem aktuālas auto realizācijai, kļuvusi ierobežotāka," skaidro Raitis Čaklis, "Ergo" risku parakstīšanas departamenta direktors.

"Tā kā "Ergo" ir Starptautiskās auto zādzību apkarošanas asociācijas IAATI-EB biedrs, regulāri saņemam informāciju par nozagtajiem auto un valstīm, kur tie visbiežāk tiek realizēti, kā arī redzam tendenci: nozagtie auto parasti kļūst par "detaļu donoriem". Automašīna tiek nozagta vienā valstī, izkomplektēta otrā, bet detaļas tiek realizētas trešajā valstī. Mūsdienās auto visbiežāk tiek zagti pēc konkrētiem pasūtījumiem, turklāt zagļu prasmes un pielietotās tehnoloģijas ik gadu arvien attīstās. No zādzību viedokļa populārākie nav visjaunākie auto, bet gan tie, kuriem beigušās garantijas, un līdz ar to palielinās pieprasījums pēc to dārgajām detaļām. Attiecīgi šie auto parādās zādzību statistikā. Šajā riska grupā esošo auto īpašniekiem KASKO apdrošināšanas polisē ieteicams iekļaut auto zādzības risku," stāsta Čaklis.

VP informācija liecina, ka zādzības tiek veiktas, izmantojot GPS iekārtas potenciālo upuru izsekošanai. Jaunas automašīnas, kas aprīkotas ar "bezatslēgas" sistēmām, tiek nozagtas ar specializētu elektronisko ierīču palīdzību. Savukārt piecus līdz 10 gadus vecu automašīnu zādzības tiek veiktas, izmantojot dažādus speciāli izgatavotus vai pielāgotus mehāniskus un elektroniskus rīkus. Tāpat auto zagļi mēdz iepriekš nozagt automašīnu aizdedzes atslēgas – galvenokārt no privātmājām. Tiek izmantotas arī situācijas, kad auto īpašnieki vieglprātīgi atstāj atslēgas aizdedzē vai pat iedarbinātā automašīnā.

Kā pasargāt savu auto no zagļiem

Vissvarīgākais ir uzstādīt auto pretaizdzīšanas sistēmas. Automašīnas, kas aprīkotas ar bezkontakta atslēgas jeb "Keyless Go" sistēmām, joprojām ir viegls guvums auto zagļiem, tāpēc tām jo īpaši vēlams uzstādīt papildu pretaizdzīšanas iekārtas vai vismaz atslēgas turēt folijas maciņā, lai to signāls nav pārtverams auto zagļiem.

Novietot auto apsargātā stāvvietā vai arī, ja tas nav iespējams, turēt automašīnu pēc iespējas apgaismotākā vietā.

Apgrūtināt auto aizdzīšanas iespējas: bloķēt izbraukšanu pa privātmājas pagalma vārtiem, novietojot priekšā automašīnai dažādus šķēršļus – jebko, kas var aizkavēt zagļus un paildzināt auto nozagšanas procesu.

Dodoties atvaļinājumā, nedalīties ar informāciju par savu prombūtni sociālajos tīklos. Tāpat dodoties prom uz ilgāku laiku, izņemt auto akumulatoru, tādā veidā padarot automašīnu neaizdzenamu.