CSDD ieviesis modernizēto C kategorijas teorijas eksāmenu

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) no šīs nedēļas ieviesusi modernizēto C kategorijas teorijas eksāmenu, kas papildināts ar video jautājumiem, informēja CSDD.

Direkcijā norādīja, ka jautājumi atbilst autoskolu apmācības programmām un tajos aptvertās tēmas tiek apgūtas jau apmācības laikā. Ar C kategorijas teorijas eksāmena modernizēšanu piešķirts jauns un moderns vizuālais izskats.

CSDD pauda, ka video jautājumi veicinās autovadītāju izpratni par drošu rīcību uz ceļa, kā arī sekmēs pieklājību starp satiksmes dalībniekiem. Tajos attēlotās situācijas ir reālistiskas, ar kurām ikdienā var sastapties jebkurš autovadītājs un tie aicinās autovadītājus domāt, analizēt un pieņemt pareizo, satiksmes drošībai atbilstošāko lēmumu.

Modernizētais C kategorijas no šodienas iekļauts reālajā vidē un būs jākārto visiem, kas dosies uz CSDD kārtot C kategorijas teorijas eksāmenu.

Video jautājumi jau ir ieviesti B un AM (mopēdu) kategorijas teorijas eksāmenos.