'Dacia' rūpnīcā Rumānijā saražots pusmiljons jauno 'Duster' apvidnieku

Novembra beigās Mjoveni "Dacia" transportlīdzekļu rūpnīca atzīmēja 500 000. "Duster" noripošanu no konveijera (4x4, Prestige, 1.3 TCE, 150 ZS, krāsa Red Fusion). Šī ir Rumānijas un "Groupe Renault" dižpārdokļa otrā paaudze, ko pirms diviem gadiem prezentēja Frankfurtes auto izstādē. Jubilejas "Duster" modeli ieguvis kāds klients Francijā.

Katru dienu rūpnīcā saražo 1400 transportlīdzekļu, no kuriem 1050 ir tieši "Duster" automobiļi.

"Duster" pirmo paaudzi sāka ražot 2010. gadā, un kopš tā laika Rumānijā ir saražoti vairāk nekā 1,7 miljoni šo automašīnu. Galvenie eksporta tirgi ir Francija, Itālija un Spānija, taču kopumā "Dacia" automašīnas pieejamas 44 valstīs.

"Panākumu pamatā ir kompetentas, nopietnas un atbildīgas komandas. Tā tas ir arī "Dacia" gadījumā. "Duster" ir ikonisks "Dacia" klāsta modelis, kuru izgatavo Mjoveni un kurā darbu iegulda visas "Groupe Renault" komandas Rumānijā, un es vēlos tām visām pateikties. Mums arī turpmāk jābūt vienotiem, atbildīgiem un nelokāmiem, lai saglabātu savu konkurētspēju. Mēs ražojam pievilcīgus, kvalitatīvus, konkurētspējīgus transportlīdzekļus, kurus novērtē arī mūsu klienti. Šodien mēs veidojam savu nākotni vienā no lielākajām "Renault Nissan Mitsubishi" alianses rūpnīcām," paziņoja Migels Olivers Bokera, "Dacia" transportlīdzekļu rūpnīcas izpilddirektors.

Jaunais "Duster" ir visvairāk pārdotais sporta apvidus auto Rumānijas tirgū un otrais visvairāk pārdotais modelis savā izcelsmes tirgū uzreiz aiz "Logan". Tas ticis titulēts par Rumānijas "Gada auto 2018", un slavenais britu izdevums "The Sun" tradicionālajās svinībās tam piešķīra nosaukumu "Vērtīgais gada auto" (Value Car of the Year).

Pēdējo 50 gadu laikā rūpnīca ir saražojusi vairāk nekā 6,8 miljonus transportlīdzekļu. Izgatavoti vairāk nekā astoņi dažādi modeļi: "Dacia 1100", "Dacia 1300", "Dacia Nova", "Dacia SupeRNova", "Dacia Solenza", "Dacia Logan" (ar sedana, universāļa, furgona un pikapa versijām), "Dacia Sandero" un "Dacia Duster". Šajā pašā rūpnīcā ražo arī virsbūves un detaļas "Global Access" klāsta transportlīdzekļu montāžai citās "Groupe Renault" rūpnīcās visā pasaulē. Pašlaik no montāžas līnijas viens transportlīdzeklis iziet ik pēc 54 sekundēm, un vairāk nekā 90% no rūpnīcā saražotā ir paredzēts eksportam.

"Dacia" Rumānijā gadā saražo 350 000 transportlīdzekļu, ko papildina vairāk nekā 500 000 dzinēju un vairāk nekā 500 000 pārnesumkārbu, no kuriem daļu eksportē Rumānijas loģistikas nodaļa un "Alliance International Logistics Network", kas ir lielākais "Renault", "Nissan" un "Mitsubishi" alianses loģistikas centrs.