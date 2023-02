Daži gudri un reāli soļi ceļā uz ilgtspējīgu pilsētu

Sabiedrība vēlas, lai lielie uzņēmumi īstenotu ilgtspējības politiku un savos stratēģiskajos lēmumos balstītos tikai uz to, taču dzīvē nereti nav pilnīgas izpratnes, ko tas patiesībā nozīmē. Piesārņojuma samazināšana un elektroenerģija tikai no atjaunīgiem avotiem ir svarīgi un apsveicami soļi, taču ilgtspējīgam uzņēmumam ir jārūpējas par dabu arī tiešā veidā, proti – jānodrošina augiem un dzīvniekiem labvēlīgi apstākļi un jāmeklē iespējas paplašināt bioloģisko daudzveidību.

Mērķtiecīgi centieni nes augļus

Joprojām vissāpīgākā vides problēma ir oglekļa piesārņojums. Tā samazināšanā ārkārtīgi svarīga loma ir transportam. Pēc aplēsēm – lai realizētu Parīzes klimata nolīguma mērķi, respektīvi, līdz 2050. gadam sasniegtu oglekļa nulles emisiju, 90 procentiem auto uz pasaules ceļiem būtu jābūt elektriskiem.

Tomēr pāreja uz šo transportu ir tikai viena medaļas puse. Svarīgi ir arī tas, no kurienes nāk elektrība, kas darbina elektromobiļus, kā tie tiek izgatavoti un vēlāk pārstrādāti. Tāpēc lielie autoražotāji pakāpeniski izskauž savas darbības radīto piesārņojumu. Tiek ņemta vērā ne vien pašu uzņēmumu, bet arī piegādātāju un partneru ietekme uz vidi, tāpēc likumsakarīgi, ka šis ambiciozais mērķis var tikt panākts tikai pakāpeniski.

"Jaguar Land Rover" gandrīz uz pusi ir samazinājis oglekļa emisiju no automašīnu ražošanas. Tiesa, tam bija nepieciešami radikāli risinājumi, tostarp stingra visu procesu optimizācija, lai minimizētu enerģijas patēriņu un izmaksas, piemēram, ierīkojot efektīvu LED apgaismojumu gan ēkās, gan ap tām. Turklāt uzņēmums daudz ieguldīja arī pašu ēku apkārtnē un samazināja tās ietekmi uz dabu.

"Jaguar Land Rover" rūpnīcām un produktu izstrādes centriem ir piešķirti "Carbon Trust" sertifikāti, kas apliecina, ka viss oglekļa piesārņojums no uzņēmuma izmantotajām ēkām ir neitralizēts ar dažādiem līdzekļiem.

Apstādījumi uzlabo vidi

Dzīvojamo namu attīstīšanas uzņēmuma "Bonava Latvija" ainavu arhitektes Evisas Dzerkales uzdevums ir veidot harmonisku ārtelpu ap ēkām. Tās ir zaļās zonas, kas, prasmīgi iekārtotas, sekmē saliedētas iedzīvotāju komūnas veidošanos un palīdz dabai ienākt urbānajā vidē.

Evisa atgādina, ka ilgtspējīgāko vides un cilvēka māju līdzāspastāvēšanas modeli ir izmantojuši mūsu senči. Guļbūvēm nepieciešamie koki un jumtiem izmantotās niedres bija dabiskas izcelsmes materiāli, ko ieguva tuvu būvniecības vietai. Mūsdienās, kad ēkas būvē no dažādiem materiāliem, konstrukcijas komponentus piegādā vairāki ražotāji un būvniecībai ir stingri izmaksu rāmji, ievērot senos principus ir kļuvis grūtāk, taču ne neiespējami.

Foto: Privātais arhīvs

"Ilgtspēja ir komplekss jautājums, kas ietver ēku izvietojumu teritorijā, vidi ap tām, būvniecības materiālus, energoefektivitāti, iekštelpu klimatu un daudzus citus parametrus," stāsta Evisa. "Kad vien iespējams, izvēlamies vietējos ražotājus, turklāt it visā, ko darām, mēģinām aprēķināt oglekļa pēdu un to samazināt. Citiem vārdiem – ietekmi uz vidi var novērtēt visai precīzi, un būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmumi ar ilgtermiņa redzējumu šiem jautājumiem velta lielu uzmanību – galu galā no tā ir atkarīga nekustamā īpašuma vērtība gan tagad, gan nākotnē."

Labākais risinājums – ekosistēma

Viena no pilsētvides problēmām ir lielās karstumu absorbējošās virsmas, ko veido betons, asfalts un citi materiāli. Tās darbojas kā lieli siltuma akumulatori un uzkarsē gaisu, apgrūtinot dzīvi gan cilvēkiem, gan florai, gan faunai. Šo ietekmi var būtiski mazināt, pilsētā veidojot apstādījumus un apzaļumojot ēkas.

Evisa Dzerkale stāsta, ka vislielāko efektu dod tie risinājumi, kuri veidoti kā ekosistēma. "Kad saņemam zemes gabalu, ar ko strādāt, sākotnēji mēs novērtējam esošās vērtības – kokus, krūmus, reljefu, radības. Veidojot jaunu vidi cilvēkiem – būvējot ēkas, stāvlaukumus, rekreācijas zonas, mēs kā galveno projekta uzdevumu izvirzām esošo dabas vērtību saglabāšanu. Savukārt jaunus stādījumus ierīkojam tā, lai tie sadzīvotu ar jau esošajiem kokiem un citiem augiem, lai tas atbilstu videi un palīdzētu saglabāt vietas unikālo raksturu," saka ainavu arhitekte.

"Mēs veidojam jauktā tipa stādījumus, kuros labprāt dzīvo putni un kukaiņi, un izvēlamies augus, kas zied dažādos mēnešos un vizuāli priecē arī iedzīvotājus. Augu daudzveidība piesaista bites un tauriņus, un citus kukaiņus. Projektos cenšamies ieviest arī bioinfiltrācijas ievalkas, kas lietusūdeni savāc, respektīvi – nevis aizvada prom, bet ļauj tam caur augsni iesūkties zemē. Tas mazina plūdu risku un nepārslogo pilsētas tā jau pārslogoto lietus kanalizācijas sistēmu. Tā veidojas vesela ekosistēma, kurā vairākos stāvos sava vieta ir augiem un dzīvniekiem, kas mīt virs zemes un augsnē."

Eksperte atzīst, ka pilnībā izskaust cilvēka ietekmi uz vidi ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami. Taču tāpat viņa uzsver, ka galvenais ir, lai centieni būtu visaptveroši un netiktu aizmirstas jau esošās zemes gabala vai teritorijas vērtības.

"Ideālajā pasaulē mēs izmantotu enerģiju tikai no atjaunīgiem avotiem, mūs daudz mazāk ietekmētu transports un tiktu īstenoti ambiciozi apzaļumošanas projekti vietās, kas šobrīd izskatās pēc mūra kanjoniem," saka Evisa. "Taču iesākumā pietiktu ar dažiem konsekventiem un gudriem soļiem, piemēram, saglabāt esošos kokus, mauriņa vietā ierīkot dabiskās pļavas, monotonos stādījumus aizvietot ar daudzveidīgiem stādījumiem un aizkavēt lietusūdens nonākšanu notekcaurulēs. Esmu droša, ka pozitīvo efektu mēs sajustu ļoti drīz."

Nami un daba var pārsteidzoši saplūst

To, ka betona un stikla ēkas var saplūdināt ar dabu, apliecina daudzi veiksmīgi ārzemju projekti, kas īstenoti biezi apdzīvotās zonās. Piemēram, Milānā slejas "Bosco Verticale" jeb Vertikālais mežs – divas dzīvojamās augstceltnes, kuru terasēs ir iestādīti 900 koki. Sidneja ir slavena ar savu 150 gadus veco zaļo sienu, bet pašā Tokijas centrā ir Tomorona torņi – moderni debesskrāpji, kuru apakšējo daļu ir ieskāvuši koki un dažādi augi.

Foto: Shutterstock

"Tādi projekti kā Vertikālais mežs piesaista starptautisko uzmanību, taču interesantas lietas tiek darītas arī daudz tuvāk, piemēram, Skandināvijas valstīs, kur klimatiskie apstākļi ir līdzīgi kā pie mums. Priekšrocības, ko šie apzaļumošanas projekti sniedz, izpaužas visdažādākajos veidos – krītas trokšņu līmenis, veidojas patīkamāks apgaismojums, samazinās plūdu risks, augu klātbūtne nomierina un pat ārstē, un pilsētā tiek palielināta dabas daudzveidība. Cilvēks šādā vidē viennozīmīgi jūtas labāk. Te gan jāņem vērā klimatiskie apstākļi, un sava loma ir arī iedzīvotāju maksātspējai," saka ainavu arhitekte.

Novatoriskus un jēgpilnus projektus īsteno daudzviet Eiropā. Piemēram, Dānijas galvaspilsēta Kopenhāgena ir izvirzījusi mērķi līdz 2025. gadam kļūt par pasaulē pirmo pilsētu ar oglekļa nulles emisiju. To īstenojot, pilsēta ir izveidojusi pārsteidzošu atkritumu pārstrādes spēkstaciju, uz kuras jumta ierīkots parks. Ziemā šī zaļā zona pārvēršas par 400 metrus garu slēpošanas trasi.

2019. gadā tika atjaunots un paplašināts "Jaguar Land Rover" produktu attīstības centrs Lielbritānijā, Geidonā, taču tā arhitekti saglabāja dabiskās ūdenstilpes un pievienoja 11 hektārus apstādījumu. Tiek lēsts, ka ar bioloģiskās daudzveidības programmu augu un dzīvnieku sugu skaitu teritorijā viņiem izdevies palielināt par 25 procentiem.

Papildu izaicinājumi rūpnieciskajos rajonos

Evisa Dzerkale piebilst – ja ārtelpa ir ierīkota pārdomāti, tad vieta atradīsies gan daudzveidīgiem stādījumiem, gan putniem, gan tauriņiem, gan bitēm. Tie ienāk ne tikai privātmāju dārzos, bet arī daudzdzīvokļu namu pagalmos, un jūtas tur pietiekami komfortabli. Tiesa, citādi var būt rūpnieciskajās zonās.

"Uzturēt bioloģisko daudzveidību novecojušās rūpnieciskajās teritorijās ir sarežģītāk. Dzīvniekus var traucēt skaļi trokšņi, dūmi, asas smakas un pat spēcīgs magnētiskais lauks. Lai tos piesaistītu un noturētu, visi šie negatīvie faktori ir jāsamazina līdz minimumam. Šo to var panākt ar norobežojošiem vairākpakāpju stādījumiem, kas, piemēram, samazina troksni. Tāpat ar fitoremediāciju var samazināt piesārņojumu augsnē, radot patīkamu vidi dzīvajai radībai," stāsta Evisa.

Ainavu arhitekte piebilst – lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, ir svarīgi nodrošināt arī dažādu sugu brīvu pārvietošanos pa teritoriju. Parasti šim nolūkam tiek ierīkoti zaļie koridori. Savukārt zaļie jumti noder kā migrējošo putnu atpūtas vietas.

"Labs piemērs tam, kā veidot harmoniskāku ārtelpu, ir pilsētas biškopība un dārzkopība. Stropi ir uz Dailes teātra, Rīgas Latviešu biedrības nama, Latvijas Mobilā Telefona ēkas, Latvijas Televīzijas un daudziem citiem Rīgas jumtiem, tāpat bites saimnieko Rīgas centrā izveidotajos Sporta pils dārzos. Šādās vietās cilvēku zaļā domāšana kļūst tikai stiprāka," rezumē Evisa.