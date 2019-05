Pēc Deglava tilta slēgšanas transportlīdzekļu satiksmei Rīgā veidojas pamatīgi sastrēgumi, tādēļ "Delfi" sociālo tīklu redaktori nolēma veikt eksperimentu – no Purvciema uz Pārdaugavu šobrīd ātrāk ir nokļūt ar automobili, velosipēdu vai sabiedrisko transportu.

Eksperiments tika rīkots tieši nedēļu pēc Deglava tilta slēgšanas transportlīdzekļiem, kad daļa iedzīvotāju ar šo ierobežojumu jau bija apraduši. Kā starta vieta tika izvēlēts Augusta Deglava un Gunāra Astras ielas krustojums, 2. maijā, pulksten 8.40 no rīta, kad vairums cilvēku devās darba gaitās. Savukārt kā finišs tika izvēlēts "Delfi" birojs, kas atrodas tuvējā Pārdaugavā – Dēļu ielā (pie Mūkusalas ielas).

Eduards, kurš eksperimentā brauc ar velosipēdu, nolēma braukt pa Deglava tiltu, pa kuru velobraucējiem ir ļauts pārvietoties, un turpināt maršrutu gar Daugavu, lai izvairītos no luksoforiem citādā maršrutā.

Andra, kura brauc ar automobili, nolēma izvairīties no Krasta ielas un Dienvidu tilta, kur noteikti būs milzīgs sastrēgums, kā arī izmantos sociālo navigācijas aplikāciju "Waze", kas izveido maršrutu, ņemot vērā tiešsaistes datus par tā brīža sastrēgumiem.

Savukārt Edgars, kurš šajā eksperimentā brauc ar sabiedrisko transportu, nolēma "paļauties uz likteni".

Paši dalībnieki pirms starta pieļāva, ka šajā eksperimentā uzvarēs velosipēds, bet Edgars Bāliņš "darbā būs tikai rīt". Turklāt šī sajūta Edgaram tikai pastiprinājās, kad turpat esošajā sabiedriskā transporta pieturā 3. maršruta autobuss "nenāca tieši tad, kad to visvairāk vajag".

Interesanti, ka autobraucēja un velobraucējs neilgi pirms finiša sastapās pie viena luksofora pie Nacionālās bibliotēkas – līdz "Delfi" birojam no šīs vietas ir nepilns kilometrs (no aptuveni astoņiem šī kopējā maršruta kilometriem). Šajā brīdī bija skaidrs, ka rezultāts atkarīgs no tā, cik ātri autobraucējai izdosies pa stāvvietas džungļiem nonākt līdz "Delfi" biroja kāpņutelpas ieejai, līdz kurai no Mūkusalas ielas ar velosipēdu nokļūt ir ātrāk. Šajā brīdī Edgars ar autobusu bija tikai pabraucis garām tirdzniecības centram "Origo".

Kurš tad fināla spurtā uzvarēja – autobraucēja vai velobraucējs – uzzini, noskatoties video!