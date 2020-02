Eiropā būtiski pieaudzis pieprasījums pēc UAZ 'buhankas'

Uļjanovskas autorūpnīca (UAZ) apkopojusi statistiku par savu modeļu realizācijas apjomiem eksporta tirgos aizvadītajā gadā. Eiropas tirgū vien pieprasījums pēc UAZ spēkratiem pieaudzis par 67 procentiem un galvenais nopelns šeit bijis "UAZ 452" mikroautobusam jeb "buhankai", kas ražošanā ir jau vairāk nekā 60 gadu.

2019. gadā pieaugums bija visos UAZ galvenajos eksporta tirgos – kopējā realizācija ārvalstīs salīdzinājumā ar 2018. gadu pieaugusi par 29 procentiem. Piemēram, Dienvidamerikā izdevies pārdot par 37% vairāk UAZ automobiļu nekā gadu iepriekš.

Tomēr galvenais UAZ noieta tirgus ir NVS valstis, īpaši Baltkrievija un Kazahstāna. Bijušajās PSRS valstīs UAZ izdevies pārdot par 20 procentiem vairāk automobiļu nekā gadu iepriekš, un eksportu palielināt līdz 4490 vienībām.

Vēl 1230 eksemplāri tika nogādāti uz tālākām zemēm – praktiski divkāršojies pieprasījums pēc UAZ automobiļiem Āzijā, bet četrkārt vairāk UAZ automobiļu 2019. gadā pirka Tuvajos Austrumos. Savukārt par divām trešdaļām naskāk UAZ automobiļus pirkuši Eiropas Savienībā (ES). Precīzs ES pārdoto UAZ automobiļu skaits gan netiek atklāts.

Pieprasījums Eiropā pieaudzis, pateicoties tieši "UAZ 452" mikroautobusam. Šo par "buhanku" dēvēto automobili civilizētajā pasaulē pērk un pārbūvē ceļotāji, kuri to izmanto kā automāju jeb kemperi, norāda autoražotājs. UAZ mikroautobusa cena Vācijā ir no 20 tūkstošiem eiro, bet dārgākā ir septiņvietīgā "Trophy" versija, kas maksā 25 tūkstošus eiro. Salīdzinājumam – Krievijā "buhanka" maksā no 10 tūkstošiem eiro.

Neskatoties uz realizācijas apjomu būtisko pieaugumu ārvalstīs 2019. gadā, eksports UAZ tirdzniecībā aizņem samērā mazu daļu – pērn ārpus Krievijas tika pārdoti tikai 13% no visiem saražotajiem UAZ automobiļiem.

Tomēr Uļjanovskas autorūpnīca arvien aktīvāk rosās eksporta palielināšanā – joprojām notiek darbs pie UAZ montāžas rūpnīcas ieviešanas Kubā, pabeigta "UAZ Hunter" apvidnieka sertifikācija Čīlē un uzsākta šīs markas apvidnieku tirdzniecība Irākā.

Atgādinām, ka "UAZ 452" praktiski bez izmaiņām konstrukcijā ražošanā ir no 60. gadu vidus un ir pēctecis "UAZ 450" modelim, ko ražoja no 1958. līdz 1966. gadam. Automobilis savulaik tika izstrādāts uz "GAZ 69" apvidnieka agregātiem.

UAZ mikroautobuss ir vissenākais joprojām ražošanā esošais padomju automobilis.