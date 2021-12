Foto: 'Audi' radījis mobilu namiņu atpūtai elektroauto uzlādes laikā

Elektromobiļa uzlāde var aizņemt diezgan daudz laika, un ne katrs auto īpašnieks ir gatavs tik ilgi garlaikoties pie uzlādes stacijas. Šo problēmu atrisinājis vācu autoražotājs "Audi", radot mobilu un viegli uzstādāmu atpūtas namu, kas ieturēts lidostas biznesa klases zāles stilā, kurā elektromobiļa īpašnieks, kamēr viņa spēkrats lādējas, var siltumā un komfortā kliedēt laiku.

"Audi" to dēvē par savu Ziemassvētku dāvanu elektromobiļu īpašniekiem, un pirmais "Audi Charging Hub" tiks atklāts 23. decembrī Vācijas pilsētā Nirnbergā. Iekļūt atpūtas namiņa varēs tikai elektrisko "Audi" īpašnieki, uzlādes vietu un pieeju namiņam rezervējot "myAudi" lietotnē.

"Audi Charging Hub" ēkas kopējā platība ir 200 kvadrātmetru un pie tās ir uzlādes vietas sešiem elektromobiļiem. Atpūtas namiņā ir ērti klubkrēsli, dīvāni un galdi, 98 collu tālrādis, dzērienu un uzkodu iegādes automāts, kā arī balkons, uz kura iziet paelpot svaigu gaisu. Ja elektroauto uzlāde plānota īpaši ilgu laiku, tad uz namiņu var pasūtināt arī ēdiena piegādi.



"Audi" radītais atpūtas namiņš ir vieglas konstrukcijas un ir balstīts uz konteineriem, kā arī tas praktiski ir pilnībā autonoms – tā uzstādīšanā nepieciešams tikai 200 kilovatu elektriskais pieslēgums, jo pārējā enerģija tiek ņemta no 2,45 megavatstundu akumulatoriem, kas iegūti no utilizētiem elektromobiļiem. Papildu 30 kW enerģija tiek iegūta no saules paneļiem, kas uzstādīti uz ēkas jumta.

Katrs šāds "Audi Charging Hub" būs spējīgs uzlādēt līdz 80 elektromobiļu dienā. Vienas kilovatstundas uzlādes cena elektromobiļu īpašniekiem būs 0,31 eiro. "Audi" plāno šādus komfortablos uzlādes punktus ieviest arī citviet Vācijā, piedāvājot arī elektrisko skrejriteņu nomu un jaunāko "Audi" elektromobiļu testa braucienus.