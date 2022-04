Foto: Būvdarbi uz Ērgļu ceļa Pierīgā

Uz reģionālā autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (Baltezers–Saulkalne) (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem (P10) (14,13.–30,3. km) turpinās martā iesāktie būvdarbi. Patlaban notiek vecās ceļa segas frēzēšana un reciklēšana un ceļa ierakumu izbūve, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Būvdarbu laikā reverso satiksmi posmā regulē seši pagaidu luksofori. Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumus ir 70 km/h, bet darbu vietā – 50 km/h.

Autovadītājiem jārēķinās, ka ceļš no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Tīnūžiem var prasīt stundu un 20 minūtes, tāpēc LVC aicina izmantot alternatīvo maršrutu pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un autoceļu Ulbroka-Ogre (P5).



Būvdarbu ietvaros 16 kilometru garajā posmā reciklēs veco ceļa segumu un ieklās jaunu asfaltbetona segumu, kā arī atjaunos pieturvietas un ceļa aprīkojumu.

Darbus veic AS "ACB" par līgumcenu 8 373 737 eiro (ar PVN), finansējums nāk no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbūves projekta autors ir AS "Ceļuprojekts", būvuzraudzību veic SIA "Būvju profesionālā uzraudzība". Darbus plānots pabeigt 2023. gadā.