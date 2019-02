Foto: Latvijā ieradies jaunās paaudzes 'Jeep Wrangler' apvidnieks

Ar ceturtās paaudzes "Wrangler" ražotājs pāršķir jaunu lapu – "Jeep" šeit nozīmē ne tikai bezkompromisa pārgājību, bet arī klasisko izskatu papildinātu ar jaunākajām ražotāja tehnoloģijām. Ceturtdien, 14. februārī, žurnālistiem bija iespēja klātienē šo jauno robusto apvidnieku apskatīt jau Latvijā, markas izplatītāja "TC Motors" salonā.

Ceturtās paaudzes "Jeep Wrangler" ir izgatavots uz daudz izturīgāka rāmja. Savukārt vairāki virsbūves paneļi tam ir izgatavoti no alumīnija – motora pārsegs, durvis un priekšējā vējstikla rāmis. Tikmēr bagāžnieka vāks ir no magnija un alumīnija sakausējuma. Tas ļāvis automobiļa masu salīdzinājumā ar priekšteci samazināt par 91 kilogramu.

Lai motora pārsegs nevibrētu, tam tagad ieviesti speciāli fiksatori. Lai atvāztu priekšējo vējstiklu ar visu rāmi, turpmāk vajadzēs atskrūvēt nevis 28 skrūves, bet gan vairs tikai četras.

Jauno "Jeep Wrangler" klients var izvēlēties ar kādu no trim jumtiem – pavisam jauno "Sky One-Touch" iespējams atsegt ar vienas pogas piespiešanu, "Zipperless Premium Sunrider" – ar rokām atsedzams, mīksta auduma jumts un "Freedom Top" – noņemams, trīs daļu cietais jumts.

Jaunās paaudzes "Jeep Wrangler" ir aprīkots ar pilnpiedziņas sistēmu, kurai pieejams arī automātiskais darbības režīms, kas visu riteņu piedziņu pieslēdz tikai vajadzības gadījumā. Vēl tam ir priekšējās un aizmugurējās riteņu ass elektroniskais diferenciāļa bloķētājs un pilnībā atslēdzama elektriskā braukšanas stabilitātes sistēma. Savukārt hidrauliskais stūres pastiprinātājs jaunajā modelī ir aizstāts ar elektrisko.

Būtisku modernizāciju piedzīvojis arī "Jeep Wrangler" interjers, kurā tagad ir krāsains digitālais mērinstrumentu panelis, skārienjutīgs multimediju sistēmas ekrāns u.c. mūsdienīgas elektroniskās drošības un komforta sistēmas.

Ikvienam "Wrangler" ir "Trail Rated" zīme. Tā nozīmē, ka katrs modelis tika pārbaudīts pie sevišķi sarežģītiem apstākļiem un var pieveikt 76 cm dziļu braslu, tā klīrenss ir vismaz 25 cm.

Turklāt "Rubicon" modifikācijas "Wrangler" tagad jau dīlercentrā būs iespējams aprīkot ar bezceļu braukšanai pielāgotajām riepām ar 33 collu ārējo diametru – tās ir vislielākās riepas, kādas jebkad uzstādītas no rūpnīcas sērijveida vieglajam automobilim.

"Wrangler" tiek piedāvāta izvēle no diviem dzinējiem – 2,2 litru dīzeļa "MultiJet II" un divlitru benzīna dzinēju. Dīzeļdzinējs sasniedz 200 ZS un 450 Nm, bet benzīna – 272 ZS un 400 Nm.

Jaunā "Jeep Wrangler" cena Latvijā ir no 45 990 eiro, savukārt versijā ar benzīna motoru – no 50 990 eiro. Savukārt "Rubicon" modifikācija maksā no 51 990 līdz pat 53 490 eiro.