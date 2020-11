Foto: Pārbūvēts vēl viens Vecpiebalgas ceļa posms

Uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) šoruden pabeigti segas pārbūves darbi posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēnkalnam (49,06.-61,13. km), bet vasarā arī seguma atjaunošanas būvdarbi posmā no Bērzkroga līdz Meļļiem (14,98.-24,62. km) Priekuļu un Vecpiebalgas novados, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi".

Būvdarbu ietvaros Vecpiebalgas novadā ceļa posmā no 49,06. līdz 61.13. kilometram izbūvēja jaunus segas pamatus un caurtekas, ieklāja divas asfalta kārtas, kā arī likvidēja posma 59. kilometrā noslīdeņa radīto iesēdumu. Būvdarbus veica AS "Trev-2 Grupp" par līgumcenu 7,476 miljoni eiro (ar PVN), ko 85 procentu apmērā līdzfinansēja ERAF.

Savukārt posmā no Bērzkroga līdz Meļļiem pēc iesēdumu remonta un ceļa profila labošanas tika veikta virsmas apstrāde. Šos būvdarbus veica SIA "8 CBR" par līgumcenu 264 969 eiro (ar PVN), ko sedza no valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro finansējuma ietvaros.

Ceļa sega uz šī ceļa nesen pārbūvēta arī vairākos citos posmos: 2016. gadā posmā no Meļļiem līdz Brežģa kalnam (24,60.-38,00. km), 2017. gadā posmā no Brežģa kalna līdz Vecpiebalgai (38,00.-49,00. km), 2018. gadā posmā no Cēsīm līdz Priekuļiem (2,15.-8,02. km). Šīs pārbūves veiktas ar ERAF līdzfinansējuma palīdzību.