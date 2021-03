Foto: Policija sver un soda pārkrautus kravas pārvadātājus

Līdz ar siltāka laika atnākšanu ir sācies atkusnis, un daudzviet uz grants ceļiem ir iestājies šķīdonis. Tādēļ daudzos autoceļu posmos, kuriem ir grants segums, kā arī vietām uz vairākiem asfalta seguma autoceļiem, ir noteikti masas ierobežojumi.

Lai kontrolētu, vai kravas pārvadātāji ievēro noteiktos ierobežojumus, Valsts policijas (VP) Autopārvadājumu uzraudzības nodaļa pastiprināti veic kontroli visā valsts teritorijā. Šī gada pirmajos divos mēnešos ir uzsākti 166 administratīvo pārkāpumu procesi par pārkāpumiem, kas konstatēti kravas automašīnu faktiskās masas kontroļu laikā.

Pēdējo dienu laikā VP, veicot faktiskās masas kontroli kravas automašīnām, ir konstatējusi vairākus pārkāpumus. Piemēram, otrdien, 23. martā, veicot kontroli Vidzemes reģionā, tika konstatēta kāda kravas automašīna, kurai pieļaujamā faktiskā masa pārsniegta par 2957 kg, bet divasu tilta asu slodzes summa pārsniegta par 2993 kg. Par minēto pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam tika piemērots naudas sods 220 eiro apmērā, bet pārvadātājam tiks piemērots naudas sods no 1470 līdz 2510 eiro.



Tāpat likumsargi saskārās ar kādu gadījumu Rīgas reģionā, kad kravas transportlīdzekļa vadītājs atteicās veikt transportlīdzeklim faktiskās masas kontroli. Šajā gadījumā par atteikšanos veikt kontroli pārvadātājam paredzēts naudas sods no 70 līdz pat 14 000 eiro.

Savukārt pirmdien, 22. martā, konstatēti vairāki gadījumi, kad pārsniegta transportlīdzekļa pieļaujamā faktiskās masa vai ass slodze. Kopumā par pārkāpumiem uzsākti astoņi administratīvā pārkāpuma procesi. Lielākais no šiem pārkāpumiem bija faktiskās masas pārsniegšana par 4620 kg un divasu tilta asu slodzes summas pārsniegšana par 4370 kg. Abi pārkāpumi konstatēti vienam transportlīdzeklim, un naudas sods par ass slodzes pārsniegšanu ir paredzēts no 2300 līdz 5700 eiro, savukārt par pieļaujamās faktiskās masas pārsniegšanu no 570 līdz 1400 eiro.

Aizvadītajā gadā uzsākti 624 administratīvo pārkāpumu procesi, kas fiksēti transportlīdzekļu faktiskās masas kontroļu laikā. Valsts policija aicina personas, kuras nodarbojas ar kravas pārvadājumiem, nebūt bezatbildīgām un rūpēties, lai krava nepārsniegtu atļauto svaru, kas būtiski var pasliktināt grants ceļu stāvokli un padarīt tos pat neizbraucamus vieglajām automašīnām.

Autopārvadājumu uzraudzības nodaļa arī turpmāk pastiprināti veiks faktiskās masas kontroli uz visiem Latvijas autoceļiem. Tādēļ Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, ja redz šādus pārkāpumus, zvanot pa tālruņa numuru 110.

Karte, kurā redzami ceļa posmi, kuros ir masas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem, apskatāma "Latvijas Valsts ceļu" interneta vietnē.