Foto: Policijas un CSDD reidā 14% autovadītāju ziemā braukuši ar 'plikām' riepām

Otrdien, 29. novembrī, divas dienas pirms valstī automobiļiem jābūt obligāti aprīkotiem ar ziemas riepām, Valsts policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju veica transportlīdzekļu tehnisko kontroli uz ceļiem Ropažos, Ogrē un Baldonē. Šī reida rezultāti nebija diez ko iepriecinoši.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā otrdien tika pārbaudītas 460 automašīnas, no kurām četras šajos sniegotajos apstākļos brauca vēl ar vasaras riepām. Vēl 19 automobiļiem riepu protektora dziļums bija mazāks par 3 mm, bet 40 spēkratiem – robežās no 3 līdz 4 mm, kas arī neatbilst prasībām no 1. decembra (vismaz 4 mm).

Savukārt vēl 10 procentiem jeb 45 automobiļiem riepu protektora dziļums bija tikai 5 milimetri, kas ir tikai par milimetru vairāk nekā prasīts noteikumos. Ar šādām riepām var nobraukt maksimums līdz šīs ziemas beigām (jaunu riepu protektora dziļums ir ap 9 milimetriem).



Vēl reidā tika apturēti trīs transportlīdzekļi bez derīgas tehniskās apskates un vēl trīs – bez derīgas OCTA.

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka no 1. decembra līdz 1. martam automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Tas gan nenozīmē, riepu maiņa ir jāatliek uz 1. decembri. Ja ir sniegs, apledojuši ceļi un gaisa temperatūra zem +7°C, arī ziemas riepas ieteicams uzstādīt ātrāk.