Foto: Rīgā svinīgi atklāj pirmo saspiestās dabasgāzes staciju

Turpinot attīstīt CNG jeb saspiestās dabasgāzes pieejamību un infrastruktūru, lielākais pašmāju degvielas tirgotājs "Virši" atklājis jau otro CNG staciju Latvijā. "Virši" degvielas uzpildes stacija Lubānas ielā 102A ir pirmā publiski pieejamā stacija Rīgā ar CNG uzpildes iespēju.

Svinīgo atklāšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), kā arī nozares eksperti no AS "Latvijas Gāze", AS "Gaso", "Škoda", "Scania", IVECO, SEAT u.c.

Jaunās stacijas būvniecībā "Virši" ieguldījuši vairāk nekā miljonu eiro. Tajā ir iespējams iegādāties ne tikai saspiesto dabasgāzi, bet arī klasiskos degvielas veidus un citus pakalpojumus.

CNG (Compressed Natural Gas) ir saspiestā dabasgāze, kas galvenokārt sastāv no metāna. Tas ir ekonomiskāks un ekoloģiskāks alternatīvās degvielas veids. CNG gadījumā CO2 izmešu daudzums ir līdz 30% mazāks nekā dīzeļdegvielai vai benzīnam, savukārt citu kaitīgo izmešu apjoms – līdz pat 90% zemāks. Izmaksu ekonomija šī degvielas veida lietotājiem sasniedz vismaz 30%, salīdzinot ar dīzeļdegvielu un benzīnu.



"Lai gan CNG ir ekonomiski izdevīgs, videi saudzīgāks, drošs un ērti lietojams alternatīvās degvielas veids, tam nepieciešamā infrastruktūra mūsu valstī vēl tikai sāk attīstīties. Eiropā CNG tirgus patlaban piedzīvo būtisku attīstību. Mēs apzināmies, ka Latvijā šis tirgus ir jārada mums pašiem, tāpēc esam gatavi arī investēt un padarīt Latvijas transporta sektoru videi saudzīgāku," uzsvēra Jānis Vība, "Virši" izpilddirektors.

Savā uzrunā satiksmes ministrs Tālis Linkaits norādīja: "Latvijai ir svarīgi izpildīt klimata mērķus, un CNG kā videi saudzīgākas enerģijas izmantošana transportā ir viens no veidiem, kā tos sasniegt. Tāpēc apsveicami, ka publiskais CNG uzpildes punkts tagad pieejams ne tikai Jēkabpilī, bet arī Rīgā. Ceru, ka drīzumā arī citur Latvijā tiks atvērtas jaunas CNG uzpildes vietas."

Savukārt ekonomikas ministrs Ralfa Nemiro (KPV LV), kurš uz pasākumu klātienē ierasties nevarēja, uzsvēra: "Zīmīgi, ka Ministru Kabinets vakar konceptuāli atbalstīja Nacionālo enerģētikas un klimata plānu (NEKP 2021.-2030.), kura cita starpā ietverti pasākumi SEG emisiju mazināšanai transporta sektorā. Transportlīdzekļu apgāde ar saspiesto dabasgāzi jeb CNG ir viens no izmaksu ziņā pievilcīgākajiem veidiem, kā palielināt komersantu konkurētspēju un atteikties no tradicionālo fosilo resursu izmantošanas. Lai gan šobrīd Latvijā ir neliels skaits transportlīdzekļu, kas kā degvielu izmanto CNG, "Virši" iniciatīva, kopā ar plānotājiem politikas pasākumiem, veicinās tālāku transporta sektora dekarbonizāciju un mērķtiecīgu gaisa piesārņojuma mazināšanu."