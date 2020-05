Foto: Spānijā policija nejauši atklājusi noliktavu ar 26 zagtām autobūves klasikām

Spānijas ziemeļu reģionā – Basku zemē – policijai, izmeklējot industriālā ģeneratora zādzību, izdevies uziet daudz vērtīgāku atradumu. Kādā nomaļā noliktavā, kā teritorijā zaglis bija atvilcis nozagto ģeneratoru, bija paslēpti no dažādām Eiropas valstīm nozagti ekskluzīvi klasiskie automobiļi – dažādas rallija un autošosejas sacensību leģendas.

Zagļa noliktavā atrada dažādu paaudžu un modifikāciju "Mitsubishi Lancer Evolution", pirmo paaudžu "BMW M3", "Lancia Delta HF Integrale", vienu no 500 vispār saražotajiem "Ford Sierra RS500 Cosworth", kā arī visādi citi kopumā 26 kolekcijas cienīgi pēdējo desmitgažu spēkrati jeb tā saucamie "youngtimer".

Saskaņā ar vietējās policijas publicēto informāciju šajā nomaļajā vietā tika atrasts trīs tonnu smagais ģenerators, kas tika nozagts no kāda būvlaukuma, kā arī kravas automobilis, ar kuru tas tika vests.

Par šo zādzību tika arestēts kāds 42 gadus vecs vīrietis, kuram tika konfiscēti arī divi nelegāli ieroči, kā arī nezināmas izcelsmes skaidras naudas līdzekļi aptuveni 10 tūkstošu eiro apmērā. Nojaušot, ka darīšana ir ar plašāka profila noziedznieku, policija lūdza tiesas orderi vēl arī citu teritorijā esošo ēku pārmeklēšanai.

Atverot noliktavas durvis, policijas skatam pavērās aina ar 80. un 90. gadu rallija un autošosejas sacīkšu sērijveida spēkratiem. Kā vēlāk noskaidrojies, pārbaudot šasijas numurus, tie ir zagti no dažādām valstīm visā Eiropā. Dažiem no automobiļiem šasijas numurs jau bija pārsists, tātad tie tika gatavoti tālākai realizācijai.

Papildu iepriekšminētajiem, no zīmīgākajiem atrastajiem spēkratiem vēl ir "Mercedes-Benz 190E Cosworth Evolution II" (viens no 502 saražotiem), "Ford Escort RS Cosworth" (viens no septiņiem tūkstošiem), "Renault 5 Turbo" (viens no pieciem tūkstošiem), "Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition" (viens no četriem tūkstošiem) un "Peugeot 205 GTI".