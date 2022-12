Hibrīdauto dzinējam nepieciešamā eļļa atšķiras no tradicionālā auto motoreļļas

Mūsdienās arvien lielāku popularitāti gūst hibrīdauto. Uz videi saudzīgāku auto iegādi iedzīvotājus mudina gan valdības, kas piedāvā atbalstu auto iegādei, gan arī bankas, piedāvājot izdevīgākus nosacījumus. Pirms jaunas automašīnas iegādāšanās neatkarīgi no dzinēja veida, zīmola un citiem parametriem vienmēr ir nepieciešams uzzināt detalizētu informāciju par automašīnas specifiku, uzturēšanas īpatnībām, kā arī plusiem un mīnusiem.

Smērvielas un tehniskie šķidrumi ir nepieciešami ikvienam automašīnas tipam, neatkarīgi vai tas ir hibrīdauto, automašīna ar iekšdedzes dzinēju vai elektroauto. Būtiski ir atcerēties, ka katrs automašīnas tips pieprasa atšķirīgas, īpaši atlasītas tehniskās vielas, kas paredzētas konkrētajai automašīnai. Hibrīdauto atšķiras ar to, ka tam ir gan iekšdedzes, gan elektriskais dzinējs, kas ievieš savas korekcijas arī uz nepieciešamajiem tehniskajiem šķidrumiem un smērvielām, norāda "TotalEnergies".

Hibrīdauto īpašības un atšķirības

Hibrīdauto sastāv no iekšdedzes dzinēja un elektriskā motora, kā arī enerģiju uzkrājošu akumulatoru, kas tiek novietots zem auto grīdas vai bagāžnieka nodalījuma. Hibrīda piedziņas galvenā ideja ir apvienot iekšdedzes un elektriskās piedziņas priekšrocības, kas veiksmīgā apvienojumā spēj novērst to atsevišķos trūkumus.

Šiem auto vēl joprojām ir degvielas tvertne, tāpēc ikdienas ekspluatācijā tas var kalpot gluži kā ierastie benzīna un dīzeļa spēkrati. Piemēram, atrodoties satiksmē, manevrējot un veicot nelielus attālumus, izmanto elektrisko jaudu, savukārt iekšdedzes dzinēju pielieto, braucot lielākus attālumus pa šoseju. Rezultātā hibrīdauto īpašnieks iegūst ekonomiskāku un dinamiskāku braukšanas pieredzi.

Pastāv dažādas hibrīda piedziņas versijas, taču populārākais hibrīdauto iedalījums, kas tiek izmantots, tiek noteikts pēc hibridizācijas pakāpes.

Mikro-hibrīds

Mikro-hibrīds ir iekšdedzes auto, kas aprīkots ar "Start&Stop" sistēmu. Šī sistēma dzinējam liek izslēgties brīžos, kad auto tiek īslaicīgi apstādināts, neizslēdzot aizdedzi, piemēram, apstāšanās brīžos pie luksofora. Kad brauciens jāturpina, atliek vien izspiest sajūga pedāli vai, ja tas ir auto ar automātisko pārnesuma kārbu – noņemt kāju no bremžu pedāļa, lai motors atkal uzsāktu savu darbību.

Galvenā mikro-hibrīda priekšrocība, salīdzinājumā ar iekšdedzes automašīnu, ir mazāks izmešu daudzums. Turklāt tas arī spēj nodrošināt braukšanu, izmantojot tikai elektrisko jaudu.

"Mild hybrid" jeb vieglais hibrīds

Vieglie hibrīdi nespēj braukt ar elektrību vien. Tiem uzstādītās hibrīdsistēmas primārais uzdevums ir atbalstīt iekšdedzes dzinēju brīžos, kad tam ir lielākā slodze – mašīnai sākot gaitu un paātrinoties.

Vēl viena labā īpašība, kas piemīt tieši vieglajiem hibrīda auto, ir elektriskās enerģijas uzkrāšana bremzēšanas brīžos. Braukšanas laikā automašīna atgūst enerģiju, uzglabā to akumulatorā, lai pēc tam to lietderīgi izmantotu jaudas padeves brīžos – to sauc par rekuperatīvo jeb reģeneratīvo bremzēšanu. Šo iemeslu dēļ vieglais hibrīds ir īpaši ekonomisks pilsētvidē, kā arī jaudas ziņā tas ir daudz efektīvāks par mikro-hibrīdu.

Pilnais hibrīds

Šim hibdrīda veidam piemīt visas vieglā hibrīda īpašības, kā arī tas spēj nodrošināt braukšanu, izmantojot tikai elektrisko jaudu (eV režīms). Pilnais hibrīds nemanāmi pārslēdzas starp benzīna dzinēju un elektromotoru. Strauji kāpinot ātrumu vai braucot augšup kalnā, elektromotors un benzīna dzinējs darbojas paralēli, lai palielinātu paātrinājumu un samazinātu degvielas patēriņu.

"Plug-in" hibrīds

Šim modelim piemīt visas pilnā hibrīda īpašības, taču papildus tam ir pievienota uzlādes vieta – tas spēj nodrošināt braukšanu desmitiem kilometru, izmantojot tikai elektrisko jaudu jeb eV režīmu, kā arī to ir iespējams uzlādēt kaut no mājas kontaktligzdas.

Hibrīdauto ekspluatācijas padomi

Lai nodrošinātu efektīvāko un drošāko braukšanu ar hibrīda piedziņu, būtiski ievērot vispārīgus noteikumus un ieteikumus no auto ražotājiem. Ja hibrīdauto ir pieejami vairāki braukšanas režīmi, tad sastrēgumos un īsos pārbraucienos izmantojiet elektrisko jaudas režīmu. Pilsētvidē izmantojiet hibrīdrežīmu: iekšdedzes dzinējs + elektrisks = mazāks degvielas patēriņš.

Ar hibrīda piedziņu brauciet vienmērīgi un saglabājiet nemainīgu ātrumu, jo visvairāk degviela tiek patērēta tieši paātrinājuma laikā. Elektriskā režīma kilometrāžas diapazonu iespējams palielināt, samazinot multivides (radio, navigācijas), apsildes, kā arī gaisa kondicionēšanas izmantošanu, taču būtiski ir ievērot drošību un komfortu brauciena laikā. Savukārt situācijas paredzēšana uz ceļa ļauj optimāli izmantot rekuperatīvās bremzēšanas funkciju.

Hibrīdiem paredzētās motoreļļas

Iepriekš uzskaitītie fakti un hibrīdauto īpašības nosaka to, ka arī šim automašīnas tipam ir ļoti svarīga atbilstoša smērvielu un tehnisko šķidrumu izmantošana. Galvenā motoreļļas funkcija hibrīdauto gadījumā ir iekšdedzes dzinēja aizsargāšana, kas hibrīda sistēmā darbojas ļoti specifiskos un nelabvēlīgos apstākļos.

Piemēram, pilsētvidē hibrīda motors tiek pakļauts svārstībām, ko rada nepārtrauktā noslāpšana un atkārtota ieslēgšanās ("Start&Stop" sistēmas dēļ). Paātrinājuma laikā, kad pēc iedarbināšanas ir lielāka nepieciešamība pēc jaudas, tas nekavējoties tiek pakļauts augstiem apgriezieniem, kas nozīmē, ka motoreļļai tas nekavējoties jāieeļļo.

Tieši šo iemeslu dēļ hibrīdam paredzētajām motoreļļām ir jābūt ar pietiekami zemu viskozitāti un efektīvu plūstamību. Tāpēc šāda tipa dzinējiem 0W-20 viskozitātes eļļas tiek noteiktas kā standarts. Atsevišķos gadījumos nepieciešama 0W-8 viskozitātes motoreļļa.

Viena no biežāk sastopamajām problēmām ir hibrīdu iekšdedzes dzinēju nepietiekamā uzsilšana. Tas nozīmē, ka konkrētajām motoreļļām ir jāpiemīt izteiktām pretnodiluma piedevām, lai efektīvi aizsargātu dzinējus pie zemākas darba temperatūras. Vēl jāuzsver, ka šādā darbības ciklā daļa nesadegušās degvielas, kas satur ekoloģiskās piedevas, nonāks motoreļļā, tāpēc svarīgi, lai tās ir īpaši izturīgas pret paātrinātu oksidēšanos.

Iekšdedzes dzinējs nav vienīgā sastāvdaļa, kurai nepieciešami īpaši tehniskie šķidrumi. Transmisija, kas savieno iekšdedzes un elektrisko piedziņu, ir viens no tiem automašīnas elementiem, kas papildus pieprasa īpašu uzmanību, kad runa ir par tehniskajiem šķidrumiem un smērvielām.

Pastāv dažādas transmisijas konstrukcijas, taču automātiskās, automatizētas dubultsajūga, CVT vai planetārās transmisijas mehānismā iesaka izmantot klasiskās transmisijas smērvielu. Nākotnē mūs sagaida smērvielas, kas vienlaikus atdzesēs un ieeļļos transmisiju un iebūvēto elektrodzinēju.