Ikviens var nobalsot par 'Latvijas Gada auto 2023' tautas simpātiju

Ikviens interesents var noteikt laureātu konkursa "Latvijas Gada auto 2023" nominācijā "Tautas simpātija". Balsot var ne tikai internetā līdz 6. decembrim, bet arī klātienē tirdzniecības centrā "Mols" (vēl tikai šajā nedēļas nogalē), izvēloties savu favorītu starp visiem 25 konkursa "Latvijas Gada auto 2023" dalībniekiem.

Tirdzniecības centrā "Mols" un internetā turpinās tautas balsojums, kas noteiks laureātu Balsojums t/c "Mols" notiks vēl nedēļas nogalē, bet internetā gadaauto.iauto.lv ilgs līdz 6. decembrim un tajā ikviens var.

Jau tradicionāli reizē ar balsojumu t/c "Mols" ir apskatāma fotogrāfa Raimonda Volonta lielformāta fotoizstāde, kurā redzams katrs no šogad konkursā pieteiktajiem jaunākajiem auto modeļiem.

"Gada auto 2023" konkursā piedalās "Alfa Romeo Tonale", "Audi Q4 Sportback e-tron", "Audi RS3 Limousine", "Citroën C5 Aircross", "Citroën C5 X", "Cupra Born", "Dacia Jogger", "Honda Civic", "Honda HR-V", "Kia EV6", "Kia Niro", "Kia Sportage", "Maserati Grecale", "Mazda CX-60", "Opel Astra", "Peugeot 308", "Renault Megane E-Tech electric", "Suzuki S-Cross", "Škoda Fabia", "Škoda Karoq", "Toyota Corolla Cross", "Volkswagen ID. 5", "Volkswagen ID.Buzz", "Volkswagen Multivan" un "Volkswagen Taigo".

Balsošana klātienē t/c "Mols" notiek, iemetot speciālu balsošanas žetonu urnā pie sava favorīta automobiļa attēla lielformāta izstādē. Žetonu var iegūt, iepērkoties kādā no "Mols" veikaliem. Savukārt balsojot internetā, jādodas uz vietni Gadaauto.lv, kur jāautorizējas ar "Facebook" vai "Draugiem.lv" profilu. Tikai starp balsotājiem internetā tiks izlozēts jaunais "Kia Sportage" uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni.

Pērn par "Latvijas Gada auto 2022 Tautas simpātiju" kļuva elektromobilis "Audi e-tron GT".

"Viens no konkursa "Latvijas Gada auto" mērķiem ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar autobūves jaunumiem. Septembrī aizvadījām pasākumu, kurā piedāvājām ikvienam doties izmēģinājuma braucienos ar jaunākajiem automobiļiem, novembra sākumā izrādījām visus "Latvijas Gada auto 2023" pretendentus Vecrīgā pie Melngalvju nama," stāsta konkursa rīkotājs Māris Ozoliņš: "Nu aicinām sabiedrību noteikt uzvarētāju "Latvijas gada auto 2023 Tautas simpātijas" nominācijā. Ierasti tautas balsojums atšķiras no žūrijas balsojuma. Kā būs šogad? To noskaidrosim jau 8. decembrī."

"Latvijas Gada auto 2023" titula ieguvējs un uzvarētāji papildu nominācijās tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā 8. decembrī, pulksten 19.00, kas būs skatāma interneta tiešraidē portālā "Delfi".