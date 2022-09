'Jaguar Land Rover' vēlas panākt oglekļa nulles emisiju arī piegādes ķēdē

"Jaguar Land Rover" aicinājis savu globālo piegādes tīklu virzīties uz Zinātnē balstītu mērķu iniciatīvā (SBTi) apstiprinātajiem ilgtspējības mērķiem, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju un līdz 2039. gadam sasniegtu oglekļa nulles emisiju visās "Jaguar Land Rover" piegādes ķēdēs, produktos un procesos.

SBTi ir vides pārskatu organizācijas CDP, ANO Globālā nolīguma, Pasaules Resursu institūta un Pasaules Dabas fonda partnerība. SBTi aicinājums rīkoties ir viena no "We Mean Business Coalition" saistību sadaļām. Šī iniciatīva veicina vērienīgas pārmaiņas privātajā sektorā, ļaujot organizācijām balstīties uz zinātniski pamatotiem emisijas samazināšanas mērķiem. Ja visā vērtību ķēdē tiks sasniegta nulles emisija, tad labumu gūs gan sabiedrība, gan klienti, gan planēta.

"Jaguar Land Rover" apzinās, ka savas saistības var izpildīt, tikai cieši sadarbojoties ar piegādātājiem, kuriem ir tāds pats redzējums. Tāpēc uzņēmums ir aicinājis savu globālo 1. līmeņa piegādātāju tīklu produktu, pakalpojumu un loģistikas jomā pieņemt "Jaguar Land Rover" 2030. gada mērķus, vienlaikus saglabājot to pašu kvalitāti.

Īstenojot stratēģiju "ReImagine", "Jaguar Land Rover" veic dziļu pārveidi, lai radītu patiesi ilgtspējīgus, modernus luksusklases auto un dekarbonizētu visu vērtību ķēdi. Tāpat tiek ieviesti aprites ekonomikas principi, un līdz desmitgades beigām plānots pāriet uz pilnībā elektriskiem produktiem, respektīvi – līdz desmitgades beigām visi "Jaguar" un "Land Rover" zīmola auto būs pieejami ar elektrisko piedziņu. Tas iezīmē ceļa sākumu, lai līdz 2039. gadam kļūtu par oglekļa nulles emisijas uzņēmumu visās piegādes ķēdēs, produktos un procesos.

"Jaguar Land Rover" ir aicinājis 1. līmeņa piegādātājus jeb vairāk nekā 5000 uzņēmumus visā pasaulē izvēlēties un iet savu dekarbonizācijas ceļu, kā arī darīt zināmu par paveikto. Tas nozīmē atklāt savus oglekļa dioksīda emisijas ziņojumus un informāciju par savām piegādes ķēdēm.

Pašreizējā "Jaguar Land Rover" modeļu saimē ir gan pilnībā elektriski, gan uzlādējamā hibrīda (plug-in), gan vieglā hibrīda auto, kā arī jaunākie dīzeļa un benzīna motori. 2021./2022. finanšu gadā 123 valstīs uzņēmums pārdeva 371 381 transportlīdzekli.