Jau otro gadu Latvijā nav vērojams degvielas realizācijas pieaugums

Latvijā otro gadu pēc kārtas nav novērojams degvielas realizācijas pieaugums, informēja Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas (LDTA) izpilddirektore Ieva Ligere.

Ja pirms 2018. gada degvielas realizācijas pieaugums bija par 4-5% gadā, tad šogad deviņos mēnešos tie bija tikai 0,65%, teica asociācijas izpilddirektore.

Viņa stāstīja, ka no vienas puses dati uzrāda, ka ekonomika aug, un secīgi vajadzētu būt, ka pieaug arī degvielas patēriņš, bet faktiski tas mazinās. Visticamāk, to var skaidrot ar faktu, ka gan fiziskās personas, gan komersanti dodas degvielu iepirkt Lietuvā un Polijā. Arī degvielas tūrisms no Igaunijas kopā ar alkohola tūrismu samazinās, līdz ar to drīz Latvija var nonākt situācijā, ka degvielas patēriņš samazinās, teica Ligere.

Viņa norādīja, ka "klasiska degvielas kontrabanda mums nav zināma". Ligere skaidroja, ka lieli degvielas apjomi tiek ievesti no Baltkrievijas un Krievijas smago automašīnu bākās, kas pēc noteikumiem ir 1500 litri.

LDTA izpilddirektore stāstīja, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati parāda, ka, piemēram, 2018.gadā Latvijā transportlīdzekļu bākās no Krievijas un Baltkrievijas kopā tika ievestas 246 904 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir 24% no kopējās dīzeļdegvielas realizācijas. Ligere uzsvēra, ka tas ir daudz, piebilstot, ka daļa šīs degvielas joprojām nonāk otrreizējā apritē nelegālajā degvielas tirgū. Tāpat pārvadātāji un pierobežas iedzīvotāji uzpildās kaimiņvalstīs.

"Kā risinājumu tam redzam sinhronizēt akcīzes nodokļa likmes ar Lietuvu un Poliju. Tas ir pamatnosacījums visām akcīzes precēm, jo īpaši degvielai," teica Ligere.

Viņa arī uzsvēra, ka akcīzes nodokļa palielinājums degvielai no 2020.gada 1.janvāra negatīvi ietekmēs Latvijas degvielas tirgotāju konkurētspēju starpvalstu līmenī.

"Paredzams, ka ietekme uz cenu būs aptuveni plus pieci centi. Uzskatām, ka šis palielinājums ir atceļams, lai noturētu vietējos pircējus un tos nepazaudētu par labu Lietuvai vai Polijai," stāstīja LDTA izpilddirektore.

Viņa arī piebilda, ka pašreiz Latvijas degvielas mazumtirdzniecībā spilgtākā tendence joprojām ir ļoti asā konkurence starp degvielas tirgotājiem. Turklāt vērojama mazo tirgotāju aiziešana no tirgus, savu vietu atdodot lielākiem degvielas tirgotājiem.