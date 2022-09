Kā ietaupīt, iegādājoties motociklu

Ikviens labprāt iegādātos sapņu motociklu, bet bieži tirgū novērojamas augstas cenas un izvēļu daudzveidības trūkums. Kā efektīvāk tērēt iekrāto naudu, meklējot lietotu motociklu? Kurā gadalaikā vislabāk pirkt motociklu? "CarVertical" dalās ar dažiem ieteikumiem, kuri varētu noderēt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērciet nesezonas periodā

Automašīnas iespējams izmantot cauru gadu, īpaši neuztraucoties par to ekspluatāciju dažādos laikapstākļos. Taču to pašu nevarētu teikt arī par motocikliem. Skarbas ziemas apstākļos motocikli parasti "atpūšas" garāžā. Tādēļ pircējiem šis motociklu dīkstāves brīdis finansiālā ziņā ir pats izdevīgākais brīdis – motocikli pēc aktīvās sezonas tirgū ir krietni lētāki.

"Visplašākais lietoto motociklu piedāvājums parasti ir pavasarī. Taču līdz ar aktīvo sezonu seko arī ievērojams cenu pieaugums. Tādēļ pircējiem, kas vēlas ietaupīt, ieteicams meklēt lietotu motociklu rudens beigās vai ziemas sākumā," saka Mats Buzelis, motociklu un citu transportlīdzekļu vēstures pārbaudes uzņēmuma "carVertical" komunikācijas vadītājs.

Buzelis norāda, ka lietota motocikla cena ir viszemākā, sākot no oktobra līdz pat februārim. Toties motociklu cenas strauji pieaug marta sākumā un maijā sasniedz to zenītu.

Pērciet lietotu, nevis jaunu

Motociklu ražotāji pēdējo gadu laikā saskaras ar tādām pašām problēmām, kā automašīnu ražotāji. Traucētu piegādes ķēžu un izejmateriālu trūkuma dēļ ir krietni paaugstinājušās motociklu pārdošanas cenas un to piegāžu laiks. Pērkot lietotu motociklu, izvairāties arī no strauja braucamrīka tirgus vērtības samazinājuma.

Vidējais motocikla vecums, kas ir pārbaudīts transportlīdzekļu vēstures izveides platformā, ir 10,7 gadi. Attiecīgi jaunie motociklisti biežāk izvēlas iegādāties lietotu motociklu, nevis jaunu.

Balstoties uz dažādiem pētījumiem, motociklu vērtība visstraujāk krīt pēc dažiem satiksmē pavadītiem gadiem. Pēc šī perioda vērtības kritums vairs nav tik straujš. Kā rezultātā, pērkot lietotu motociklu, pēc vairākiem gadiem varēsiet to pārdot ar krietni mazākiem zaudējumiem.

Jauniem motocikliem ir lielāka iespējamība ciest no ražošanas un dizaina defektiem, kuri vecākiem motocikliem parasti ir salaboti vai vismaz labi zināmi.

Lai arī iegādājoties lietotu motociklu ir iespējams ietaupīt, pastāv arī zināmi riski.

Pārbaudiet bojājumus un nobraukuma manipulācijas

Gluži kā lietotiem auto, arī lietotiem motocikliem ir būtiskas atklātības problēmas. Pārdevēji bieži vien cenšas pēc iespējas vairāk nopelnīt, pārdodot motociklus ar slēptiem defektiem, bojājumiem vai "attītu" odometra rādījumu.

Balstoties uz motociklu vēstures atskaišu datiem, 50.38% platformā pārbaudīto motociklu ir reģistrēti bojājumi, kas norāda uz avārijas faktu. "Yamaha" markas motocikliem ir visvairāk ierakstu par bojājumiem, kamēr "Triumph" markas motocikliem bijušas visaugstākās remonta izmaksas – vidēji 9315 eiro.

16,7% pārbaudītu motociklu ir viltots nobraukums. Ja ieskatīsieties lietotu motociklu sludinājumus internetā, lasīsiet, ka visbiežāk tiem ir 10 000 līdz 20 000 km nobraukums. Taču patiesais nobraukums var būt līdz pat 10 reižu lielāks.

No vienas puses, pircējiem būtu ieteicams izvairīties no bojātiem motocikliem drošības apsvērumu dēļ. Pat vienkāršs mehānisks bojājums vai kļūme var novest pie nopietniem savainojumiem. Taču, no otras puses, norādot pārdevējam uz bojājumiem, ir iespējams iegūt izdevīgāku cenu.

Taču neapstājieties pie vēstures atskaites izveides vien. Pirms pirkuma veikšanas ir vērtīgi paviesoties arī pie mehāniķa pēc profesionāla transportlīdzekļa novērtējuma.