Kā sagatavot savu auto pavasarim jeb četras lietas, kam pievērst uzmanību

Latvijas ziemas, kurās lielākoties netrūkst sniega, ledus un ar sāli kaisītu ceļu, var negatīvi ietekmēt automašīnas tehnisko stāvokli. Līdz ar pavasara iestāšanos spēkratu īpašnieki ir aicināti pārbaudīt, kā pēc aukstā laika funkcionē atsevišķas auto detaļas, kā arī sagatavot to pavasara un vasaras sezonai.

Lietotu automašīnu tirgotāja "Longo Group" pārdošanas vadītājs Jānis Vīndedzis ir sagatavojis padomus, kam pievērst uzmanību pēc ziemas sezonas.

Pārbaudīt akumulatoru

Automašīnas akumulators ir viena no tām detaļām, kuru funkcionalitāti var ietekmēt aukstais laiks. Ja akumulators būs bojāts vai izlādējies, pastāv risks, ka spēkrats vairs nebūs iedarbināms. Lai izvairītos no tā, līdz ar silta laika iestāšanos šo automašīnai tik svarīgo detaļu vajadzētu pārbaudīt. Un ne vienmēr ir jādodas uz auto servisu, lai to izdarītu.

Vispirms noteikti ir jāpārbauda, vai akumulatora korpusā nav redzamu bojājumu pazīmju, piemēram, plaisu. Ja tiek pamanīti bojājumi, to nedrīkst pārbaudīt ar ampērmetru vai mēģināt lādēt. Šāds akumulators nekavējoties ir jānomaina! Ja akumulators izskatās bez defektiem, ir jāpārbauda, vai tā spailes un kabeļi nav korodēti vai bojāti. Korozija var traucēt akumulatora pareizu uzlādi, tāpēc pirms akumulatora uzlādes tā ir jānotīra ar stiepļu suku.

Nākamais solis – pārbaudīt akumulatora spiegumu ar voltmetru. Pilnībā uzlādēta akumulatora rādījumiem jābūt aptuveni 12,6 voltiem vai lielākiem. Ja spriegums ir zemāks par 12,6 voltiem, akumulators ir vai nu jāuzlādē, vai jānomaina. Jaunākiem auto modeļiem instrumentu panelī iedegsies paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, ko nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt. Savukārt, ja akumulators ir vecāks par trim gadiem un ziemā ir bijušas grūtības ar auto iedarbināšanu, iespējams, ir laiks to nomainīt.

Pievērst uzmanību bremzēm

Sniegs, sals un zemā gaisa temperatūra var negatīvi ietekmēt arī bremžu sistēmu, it īpaši bremžu klučus, tāpēc pēc aukstās sezonas beigām ir svarīgi tos pārbaudīt un pārliecināties, ka tie joprojām ir labā stāvoklī. To var izdarīt vairākos soļos.

Pirmkārt, pārbaudīt bremžu klučus un diskus vizuāli, proti, vai uz tiem nav redzamu nolietojuma pazīmju. Ja bremžu kluči ir nolietoti vai diski ir nodiluši, tie jānomaina, jo no tiem ir atkarīgs, cik labi auto spēj bremzēt.

Otrkārt, ir jāpārbauda, vai, lietojot bremzes, nav sajūtama bremžu pedāļa vibrācija, jo tā var liecināt par deformētiem bremžu diskiem. Šādā gadījumā, iespējams, tie būs jāmaina.

Treškārt, par bremžu sistēmas bojājumiem var liecināt dažādi trokšņi to izmantošanas laikā, piemēram, asas un griezīgas skaņas. Tā ir viena no pazīmēm, ka bremžu kluči ir nolietojušies un jānomaina.

Ceturtkārt, braucot ar auto, īpaša uzmanība ir jāpievērš bremzēšanas laikam. Ja tas ir ilgāks, nekā ierasts, tad, visticamāk, bez servisa apmeklējuma šajā reizē nevarēs. Līdzīgi kā ar akumulatoriem, jaunāku modeļu auto instrumentu panelī iedegsies paziņojums par to, ka bremžu kluču nodilums ir tik liels, ka tie ir jānomaina.

Papildināt šķidrumus

Viens no būtiskākajiem automašīnas šķidrumiem ir motoreļļa. Zema gaisa temperatūra un ziemas braukšanas apstākļi var veicināt to, ka motoreļļa dzinējā sabiezē un kļūst mazāk efektīva tā kustīgo daļu eļļošanā. Tas var izraisīt lielāku berzi, nodilumu un nolietojumu, un galu galā dzinēja bojājumus. Pārbaudot un nomainot eļļu pēc ziemas sezonas, auto īpašnieki var novērst šos bojājumus un nodrošināt ilgāku dzinēja nevainojamu darbību.

Papildus eļļas līmeņa pārbaudei ir jāpievērš uzmanība arī eļļas krāsai un konsistencei. Ja tā ir tumša un netīra, tas var liecināt par problēmām ar dzinēju vai pašu eļļu. Šādos gadījumos jākonsultējas ar speciālistu, lai noteiktu problēmas cēloni.

Nomazgāt ziemas sāļus

Visbeidzot, pēc ziemas sezonas būtu kārtīgi jāiztīra sava automašīna. Ziemas laikā auto var būt pārklāts ar sāli un netīrumiem, kas var sabojāt krāsu un virsbūvi. Pēc rūpīgas auto nomazgāšanas to ir ieteicams pārklāt ar vasku.

Automašīnas sagatavošana pavasarim pēc ziemas ir svarīga tās ilgmūžībai un drošībai.