Kādos gadījumos vispiemērotākās ir ziemas riepas ar radzēm

Tuvojoties ziemas un vienlaikus arī riepu montāžas sezonai, daļa autovadītāju risina dilemmu: kādas riepas izvēlēties? Vai cietākas Eiropas gumijas maisījuma riepas, vai mīkstākas "Nordic" tipa, bet varbūt – ar radzēm? Speciālisti uzticamā jaunu riepu veikalā var sniegt precīzas konsultācijas, atbildot uz šo jautājumu, taču ieteicams, lai arī pircējam ir savs viedoklis. To izveidot palīdzēs atbildes uz dažiem turpmāk sniegtajiem jautājumiem.

Uz kurieni braucat?

Tas ir galvenais kritērijs, lemjot par to, kādas riepas izvēlēties. Ja dzīvojat tālu no pilsētas un katru dienu vairākus kilometrus ir jābrauc pa grants ceļu, aukstajai sezonai labāku izvēli par radžotajām riepām neatradīsiet, jo ziemā grants ceļš apledo. Šādos apstākļos vislabāko saķeri nodrošina tieši radžotās riepas.

Visos pārējos gadījumos optimāls variants Baltijas valstu klimatam ir "Nordic" tipa riepas. Šī tipa riepas izceļas ar ļoti labām īpašībām uz sausa vai slapja asfalta, gan lietū, gan slapjdraņķī, un radžoto riepu priekšā tās piekāpjas, tikai braucot atkalas laikā. Svarīgākais, ka tās savas labās īpašības saglabā arī īpaši zemas temperatūras apstākļos.

Centrāleiropas valstīm paredzētās ziemas riepas par automašīnas "apaviem" varētu kļūt, ja vien lietojat automašīnu pietiekami maz un tikai dienas laikā, kad ceļi jau ir notīrīti. Šāda tipa riepu priekšrocības – labākas īpašības uz slapja ceļa seguma un augstākā apkārtējās vides temperatūrā.

"Ikvienam autovadītājam ir svarīgi riepas izvēlēties pareizi. Nepareizi izvēlēts produkts var mazināt drošību, sagādāt nepatīkamas sajūtas un pat sabojāt priekšstatu par konkrēto zīmolu. Tāpēc iesakām pirms riepu iegādes novērtēt savus braukšanas ieradumus un aprunāties ar speciālistiem," saka "Goodyear" tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs Mārtiņš Grīnbergs.

Vai braucat uz Rietumeiropu?

Riepu izvēle vasarā ceļojumus ar automašīnu neietekmē, taču ziemā tai ir liela nozīme. Ar automašīnu, kas aprīkota ar radžotām riepām, braukt var tikai Ziemeļvalstīs, bet Polijā un tālāk Rietumeiropā tās ir aizliegtas. Pat Lietuvā un Igaunijā oktobrī un lielākajā daļā aprīļa aizliegts lietot riepas ar radzēm.

Šo aspektu vajadzētu apsvērt jau rudenī un paredzēt vairākus gadus uz priekšu – ja jums jau ir riepas ar radzēm, iegādāties papildu komplektu vienam braucienam neatmaksājas, tādā gadījumā labāk aizņemties vai nomāt citu transportlīdzekli.

Vai jums ir svarīgs automašīnas komforts?

Riepas ar radzēm ir neaizvietojamas atkalas laikā, taču visos pārējos gadījumos tās liek atrast noteiktus kompromisus. Automašīna ar šādām riepām ir nestabilāka uz sausa asfalta, kā arī lietū un slapjdraņķī. Šādas riepas braukšanas laikā rada papildu troksni, kas dzirdams lielākajā daļā automobiļu salonu. Ilgākā laikā pie tā pierod, bet, braucot pirmās reizes, var rasties sajūta, ka ar automašīnu kaut kas nav kārtībā.

Vai varat iztikt bez automašīnas?

Radžoto riepu lietošana tiek ierobežota, bet ziemas riepu bez radzēm – ne. Igaunijā radžotās riepas var lietot no 1. novembra līdz 31. martam, Lietuvā – no 1. novembra līdz 9. aprīlim, vienīgi Latvijā uz šo jautājumu skatās īpaši liberāli – riepas ar radzēm drīkst lietot no 1. oktobra līdz 30. aprīlim. Liela daļa autovadītāju ziemas riepas uzmontē jau oktobrī, bet pret vasaras riepām tās atkal nomaina tikai aprīļa vidū – gan vienā, gan otrā mēnesī bieži pieredzam atkalu un sniegu.

Ja jūsu ziemas riepas ir ar radzēm, aprīļa (vai oktobra) vidū uzsniegot sniegam vai uznākot salam, jūsu automašīna būs "apauta" tikai ar vasaras riepām. Tas nozīmē, ka jebkurš brauciens būs bīstams un labāk automašīnu tādos apstākļos nelietot vispār, bet braucienam izvēlēties sabiedrisko transportu.

Cik daudz naudas atvēlat riepām?

Radžotās riepas parasti ir dārgākas par tā paša ražotāja neradžotajām riepām. Tad, ja apsvērāt iespēju iegādāties vidējās klases radžoto riepu komplektu un pārdomājāt, apskatiet cenrāžus – varbūt pa to pašu cenu jums sanāk "premium" ražotāja ziemeļvalstīm paredzēto riepu komplekts? To rezultātu atšķirība uz ledus nebūs īpaši liela, taču uz jebkāda cita seguma lielas priekšrocības būs "Nordic" tipa riepām bez radzēm.

Izvēloties automašīnas "apavus" ziemas sezonai, ir lietderīgi pārskatīt jaunākos riepu testus. Eiropā ir vairākas neatkarīgas organizācijas, kas veic kompetentus izmēģinājumus dažādos apstākļos – vācu ADAC, "Auto Bild", zviedru "Vi Bilagare" un citas. Liela daļa šādu testu rezultātu atrodama tīmekļa vietnē Tyrereviews.co.uk.