'Latvijas ceļu būvētājs' skeptisks par ministra vēlmi paaugstināt akcīzi dīzeļdegvielai

Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" (LCB) atzinīgi vērtē satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) izpratni par valsts budžeta līdzekļu nepieciešamību ceļu remontiem, bet ir skeptiski par ministra nosaukto iespējamo papildu līdzekļu avotu – akcīzes nodokļa paaugstināšanu dīzeļdegvielai, norādīja biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš.

"LCB atzīst, ka ministra teiktais ir kvalitatīvs solis uz priekšu salīdzinājumā ar viņa iepriekšējo nostāju, ka ceļiem naudas nav un to nav, kur ņemt, jo šai valdībai ir citas prioritātes," pauda LCB vadītājs.

Viņš uzsvēra, ka 2020. gadā ceļu būvi Latvijā sagaida būtisks finansējuma samazinājums, jo jau šogad ir beigušies Latvijai pieejamie Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi, kas lielā mērā finansēja ceļu nozari. Nākamgad, lai aizvietotu neesošo ES finansējumu, papildus būtu jāatrod 100-120 miljoni eiro.

Atzīstot, ka finansējuma avotu noteikšana ir valdības un Saeimas kompetencē, Bērziņš norādīja, ka ceļu lietotāji jau tagad katru gadu nodokļos un nodevās samaksā aptuveni 750 miljonus eiro un ar šo summu būtu vairāk nekā pietiekami, lai apmierinātu visas ceļu būves vajadzības un autobraucēji Latvijā varētu braukt pa labiem ceļiem.

"Diemžēl 2019. gadā Latvijas valsts budžetā ceļiem ir paredzēti tikai 312 miljoni eiro, no kuriem kapitālieguldījumiem tiek novirzīti tikai 110 miljoni eiro, kamēr lielākā daļa autoceļu lietotāju samaksātās naudas tiek izlietota plašākai sabiedrībai nezināmu vajadzību finansēšanai," pauda Bērziņš.

Tāpat viņš minēja, ka autobraucēji jau tagad nodokļos un nodevās samaksā vairāk, nekā ir nepieciešams ceļiem. Tāpēc gadījumā, ja valdība izlems paaugstināt akcīzes nodokli degvielai, tai skaidri un gaiši ir arī jāpasaka sabiedrībai, ka nodokļu celšana domāta nevis ceļiem, bet gan citām vajadzībām.

Jau ziņots, ka autoceļu finansēšanai Linkaits pieļauj iespēju celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. "Neskrienot laikam pa priekšu, es domāju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt akcīzes nodokļa palielinājums dīzeļdegvielai. Tā kā mēs ejam uz vairāk videi draudzīgāku sabiedrisko transportu un vispār transportu Latvijā, tas būtu, no vienas puses, sāpīgs risinājums, bet, no otras puses, tas dotu iespēju papildus finansēt ceļus," pirmdien, 22. jūlijā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja ministrs.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šis jautājums vēl tiks apspriests kopā ar iecerēto nodokļu sistēmas reformu.

Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai par 1000 litriem Latvijā no 2018. gada 1. janvāra ir 372 eiro, bet no 2020. gada to plānots palielināt līdz 414 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta informācija.