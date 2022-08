Lietota elektromobiļa iegāde: galvenais, kas jāņem vērā

Daudziem autovadītājiem lietota elektromobiļa iegāde ir kā lēciens nezināmajā. Lai gan pēdējā desmitgadē elektromobiļu popularitāte ir augusi, daudziem nav ne jausmas, kādus lietotā elektromobiļa kritērijus izvērtēt. Šajā "carVertical" automobiļu ekspertu sagatavotajā ceļvedī uzzināsiet, kā droši iegādāties lietotu elektromobili.

Vai elektromobiļi ir tā vērti?

Pieaugot gāzes cenām, elektromobiļa iegāde ilgtermiņā var ietaupīt līdzekļus. Lai gan elektroenerģija nav bezmaksas, aplēses liecina, ka elektromobiļu īpašnieki varēs ietaupīt līdz pat 1000 eiro gadā. Tomēr jaunu elektromobiļu cenas joprojām ir augstākas nekā parasto automobiļu cenas, kas liek domāt, ka lietota transportlīdzekļa iegāde varētu būt pievilcīgs risinājums.

Pozitīvi ir tas, ka lietoti elektromobiļi bieži vien ir labākā stāvoklī nekā tradicionālie transportlīdzekļi, jo tiem ir mazāk kustīgo detaļu. Nevar būt nekā sliktāka par lietota automobiļa iegādi un ievērojamas naudas summas ieguldīšanu tās remontā.

Tomēr vecākiem elektromobiļiem ir kāds būtisks trūkums – to akumulatora veiktspēja. Tas nozīmē, ka ar laiku samazinās veicamais attālums ar pilnu uzlādi. Uzlabojoties tehnoloģijām, jaunie elektromobiļi spēj veikt lielākus attālumus nekā to priekšteči. Tas nozīmē, ka tiem, kuri izvēlas lietotu auto, var nākties to uzlādēt biežāk.

Cik ilgi darbojas elektromobiļa akumulators?

Neatkarīgi no tā, vai tas ir ar benzīna degvielu darbināms automobilis vai elektromobilis, akumulators laika gaitā nolietojas, un šis faktors nav ietekmējams. Temperatūras izmaiņas, atkārtota uzlāde un liels nobraukums ir faktori, kas samazina akumulatora veiktspēju.

Lielākā daļa autoražotāju akumulatoriem garantē astoņu gadu jeb 160 000 km kalpošanas laiku. Ja transportlīdzeklis ir vecāks vai nobraukums ir lielāks, pastāv liela iespēja, ka akumulatora veiktspēja nebūs tik laba kā jaunam automobilim.

Akumulatora veiktspēja ir atkarīga arī no klimata apstākļiem. Litija jonu akumulatori, ko atradīsiet elektriskajos transportlīdzekļos, karstā laikā nefunkcionē labi. Lietotam transportlīdzeklim no Spānijas dienvidiem varētu būt samazināta akumulatora kapacitāte, savukārt automobilis no Nīderlandes vai Vācijas var piedāvāt daudz labāku akumulatora veiktspēju.

Pirms slēgt darījumu ar pārdevēju, autoeksperti iesaka pārbaudīt elektromobiļa akumulatora veiktspēju. Transportlīdzekļa akumulatora nomaiņa ir dārga, tāpēc vislabāk ir pārliecināties, ka tas nav nolietojies.

Uzlādes infrastruktūra

Pirms elektromobiļa iegādes ir jāņem vērā vietējā uzlādes infrastruktūra. Māju īpašnieki var uzlādēt savus elektromobiļus garāžā vai piebraucamajā ceļā, bet tiem, kas dzīvo dzīvokļos, ir mazāk iespēju.

Lielākajā daļā pilsētu vēl nav pienācīgas uzlādes infrastruktūras, tāpēc stacijas atrašana reizēm var sagādāt pamatīgas galvassāpes. Degvielas tvertnes uzpildīšana aizņem vien dažas minūtes, turpretim elektromobiļa uzlāde var aizņemt līdz pusei dienas.

Autovadītājiem, kuri dzīvo vai strādā tālu no uzlādes stacijām, var nākties tērēt daudz laika, gaidot, kamēr automobilis uzlādēsies. Daži uzņēmumi jau piedāvā portatīvos lādētājus, kas paredzēti tiem, kuri nevar elektromobiļus uzlādēt mājās. Taču tie uzlādē akumulatorus tikai līdz noteiktam līmenim, un šobrīd šie lādētāji nav vērā ņemama opcija.

Transportlīdzekļa vēstures pārbaudes nozīme

Ikviens automobilis ir atšķirīgs. Divi identiski viena modeļa transportlīdzekļi, kas ražoti tajā pašā gadā, var būt ļoti atšķirīgā stāvoklī. Braukšanas stils, negadījumi un nobraukums ir faktori, kas pircējiem jāņem vērā.

Ne visi autovadītāji ir godīgi un vēlas atklāt visus sava automobiļa noslēpumus. Ja transportlīdzeklis ir cietis negadījumā, tā vērtība samazinās. Lielākā daļa cilvēku nevēlas ieguldīt līdzekļus automobilī, kas cietis smagā avārijā, jo tas var nebūt drošs braukšanai un nākotnē var atklāties mehāniskas problēmas.

Vairāki uzņēmumi piedāvā vienkāršu veidu, kā izpētīt automobiļu vēsturi pirms to iegādes. Ievadot automobiļa VIN numuru, potenciālie pircēji var pārbaudīt, vai automobilis nav iekļuvis negadījumos, pārliecināties, vai tā nobraukums ir patiess, pārbaudīt, vai automobilis nav zagts, kā arī pārskatīt tā reģistrācijas vēsturi. Automobiļa VIN numura pārbaude sniedz iespēju pircējiem vienoties par labāku cenu.

Kas vēl būtu jāņem vērā, iegādājoties lietotu elektromobili

Bremzes. Kamēr elektromobilis neuzņem lielāku ātrumu, tas izmanto rekuperatīvo bremzēšanu, lai palēninātu transportlīdzekļa pārvietošanās ātrumu. Tādējādi mazāk tiek izmantotas darba bremzes. Tomēr, ja bremzes ir nolietojušās, tas var nozīmēt, ka automobilis ticis intensīvi lietots, un tas ir rūpīgi jāpārbauda.

Programmatūras atjauninājumi. Elektriskie transportlīdzekļi, tāpat kā jebkuras citas sistēmas, regulāri saņem programmatūras atjauninājumus. Izstrādātāji novērš zināmās kļūdas un ievieš jaunas funkcijas, kas uzlabo elektromobiļu veiktspēju. Tomēr cilvēki mēdz atlikt atjauninājumu uzstādīšanu, tāpēc elektromobiļi ar vecu programmatūras versiju ir sastopami diezgan bieži. Tas var liecināt, ka īpašnieks nav pienācīgi rūpējies par elektromobili, un nākotnē tas var jums sagādāt problēmas.

Automobiļa apkope. Ne visi mehāniķi ir apmācīti darbā ar elektriskajiem transportlīdzekļiem, tāpēc atrast uzticamu automobiļu remontdarbnīcu var būt sarežģīti. Elektromobiļu eksperti iesaka vērsties pie oficiālajiem izplatītājiem, jo tie izmanto oriģinālās detaļas un var nodrošināt sava darba garantiju. Pirms lietota elektromobiļa iegādes autovadītājiem ieteicams pārbaudīt, vai visi remontdarbi tikuši veikti uzticamā automobiļu remontdarbnīcā.

Izvēles trūkums. Ir pieejams tūkstošiem dažādu ar benzīnu un dīzeļdegvielu darbināmu automobiļu modeļu, taču elektromobiļu tirgus ir pavisam atšķirīgs. Ražotājiem pievēršoties elektriskajiem transportlīdzekļiem, situācija pamazām uzlabojas, tāpēc pieejamo modeļu skaits turpina palielināties. Tomēr lietotu elektromobiļu tirgus ir daudz ierobežotāks, un tādējādi piecus līdz 10 gadus veca SUV vai ģimenes automobiļa atrašana var nebūt tik viegls uzdevums.

Pirmā elektromobiļa iegāde

Tāpat kā iegādājoties jebkuru lietotu transportlīdzekli, ir daži faktori, kas jāņem vērā arī pirms elektromobiļa iegādes. Ja elektromobiļa vēsture ir "tīra" un akumulatora veiktspēja ir laba, to droši var iegādāties. Lai gan daudzi autovadītāji joprojām ir skeptiski attiecībā uz lietotu elektrisko transportlīdzekļu iegādi, uztraukumam nav pamata.

Pirms iegādes noteikti ieteicams uzticēt kādam mehāniķim veikt rūpīgu elektromobiļa pārbaudi. Ja problēmas netiek konstatētas, ir laiks pierast pie klusas braukšanas un bezmaksas autostāvvietām.