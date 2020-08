Maza meitenīte un banāns – 'Audi' taisnojas un atvainojas par divdomīgu reklāmu

Koncernam "Volkswagen" (VW) pēdējā laikā sanācis bieži taisnoties par savām reklāmas kampaņām – jaunākā no tām ir "Audi" reklāma, kurai daļa sabiedrības pārmet mazas meitenes izrādīšanu seksuālā manierē.

Svētdien "Audi" savā "Twitter" profilā publicēja sportiskā universāļa "Audi RS4 Avant" reklāmas foto, kurā redzama maza meitenīte, kas atspiedusies pret automobiļa priekšdaļu un rokās tur aizkostu banānu. Šo attēlu pavada reklāmas sauklis "Lai tava sirds sitas straujāk".

Lai arī reklāma šķiet nevainīga, komentāros pie tās vēlās nopēlumu gūzma, jo daudzi to uzskatīja par seksuāli uzmācīgu. Savukārt citi aizstāvēja autoražotāju, norādot, ka "jebkuram, kurš bērna rokās esošajā banānā saskata falla simbolu, noteikti vajadzētu doties pie psihiatra".

Tomēr arī tā nebija vienīgā problēma – neviens vien lietotājs norādīja, ka fotoattēls demonstrē bērna apdraudējumu. Proti, mazā meitenīte, kura stāv automobiļa priekšā, neesot redzama no autovadītāja sēdpozīcijas.

"Audi" šo reklāmu joprojām nav izdzēsis, bet nākamajā rītā publiski atvainojās tiem, kuriem šis fotoattēls šķitis aizskarošs. "Mēs izlasījām jūsu pārmetumus un atbildēsim tieši – mums rūp bērni!" Autoražotājs savā "Twitter" profilā skaidroja, ka "Audi RS4 Avant" ir ģimenes automobilis, un šī modeļa reklāmas kampaņā demonstrē dažādus ģimenes pārstāvjus.

Vēlāk raidsabiedrībai BBC autoražotājs atzina, ka šī reklāma bija kļūda un atvainojās par aizskarošo fotoattēlu. "Audi" solīja veikt iekšējo izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā reklāmas kampaņa tika veidota un vai tika ievēroti "kontroles mehānismi".

Atgādinām, ka pirms pāris mēnešiem VW taisnojās par astotās paaudzes "Golf" modeļa video reklāmu, kurai pārmeta rasismu – vienā no kadriem, kas pakāpeniski veidoja "Der Neue Golf" uzrakstu, no burtiem bija redzama "neger" (nēģeris – tulk.) kombinācija.

We hear you and let's get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That's why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3) pic.twitter.com/XAeIjszUWQ