Noderīgi auto aksesuāri ziemā

Ziema – sarežģīta sezona jebkurām autovadītājam, taču, ja laikus tiek iegādāti auto ziemas aksesuāri vai citi braukšanas palīglīdzekļi, tad tas ļaus parūpēties par savu drošību un komfortu, atvieglot sev dzīvi un ietaupīt laiku, atgādina "Inter Cars Latvija" pārstāvis Roberts Nērings.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākoties aukstajai sezonai, autovadītājiem jābūt gataviem ne tikai no rītiem atledot vējstiklu, bet arī vajadzības gadījumā izrakt savu dzelzs rumaku no sniega kupenas. Par laimi, mūsdienās pieejams plašs aksesuāru un citu palīglīdzekļu klāsts, kas var palīdzēt sagatavoties nepatīkamām situācijām un uzturēt auto labā tehniskā stāvoklī arī aukstajā gadalaikā.

"Auto sagatavošana ziemai nenozīmē tikai riepu nomaiņu, katram autovadītājam jābūt arī noteiktiem piederumiem, kas paredzēti lietošanai ziemā, piemēram, saliekamajai lāpstai un ledus skrāpim," uzskata Nērings.

"Inter Cars Latvija" piedāvā iepazīties ar ziemā noderīgiem auto aksesuāriem, kas nepieciešami katram autovadītājam, lai justos droši uz ceļa.

Auto tīrīšana no sniega

Sniega birste un ledus skrāpis ir viens no populārākajiem auto aksesuāriem ziemā. Var teikt, ka tie ir neatņemamas sastāvdaļas katra vadītāja auto, taču ir svarīgi pārliecināties, vai birste un skrāpis nav nolietojušies.

"Ja sari uz birstes ir nolietojušies, tad tas var sabojāt auto krāsojumu. Tas pats attiecināms arī uz ledus skrāpjiem. Ieteicams pārliecināties, ka uz tā nav nekādu skrāpējumu vai smilšu palieku, pretējā gadījumā var nākties mainīt vējstiklu, jo tas būs saskrāpēts, tāpēc iesakām šos instrumentus mainīt vismaz reizi gadā," stāsta Roberts Nērings.

Ir novērots, ka bieži gadās tā, ka auto logs ir aizsalis arī no iekšpuses. Šis novērojams gan parasti attiecās uz vecākiem spēkratiem, kuru durvju un vējstikla blīvējums nav vairs tik labs. Tomēr laiku pa laikam šī parādība mēdz gadīties arī kādai modernākai mašīnai.

Lai novērstu šo nepatīkamo momentu, ieteicams jau laikus parūpēties par auto velūra paklājiņu nomaiņu uz gumijas paklājiņiem. Papildu tam, pirms auto novietošanas stāvēšanai, vajadzētu pāris minūtes izvēdināt auto salonu, lai āra temperatūra izlīdzinās ar salona temperatūru, kas samazinās mitrumu auto salonā.

Autovadītājiem ir pazīstama situācija, kad lielā aukstumā nākas taisīt vaļā auto durvis ar abām rokām, jo durvis ir aizsalušas. Šādiem gadījumiem eksperti iesaka izmantot silikonu durvju gumijām, rokturiem un slēdzenēm.

Tomēr ir viena nianse – silikons ir veidots uz ūdens bāzes, un tam nepieciešams laiks, lai iesūktos gumijā. Tas nozīmē, ka silikonu būtu jāuzklāj vēl pirms aukstuma iestāšanās - kamēr āra temperatūra vēl nav zem 0°C.

Vējstikla aizsardzībai no sniega un ledus

Par laimi speciālie auto pārsegi ir universāli: vasarā tie pasargās mašīnu no pārkāršanas, bet ziemā – no vējstikla apledošanas. Ieguldot līdzekļus šajā aksesuārā, aukstajā laikā autovadītāji ietaupīs laiku no rītiem, kad nevajadzēs fiziski attīrīt auto no apledojuma. Šie pārvalki uzstādāmi uz auto dažu sekunžu laikā, nostiprinot tos priekšējās durvīs. Šādā veidā pasargāsiet arī sava auto vējstiklu no skrāpējumiem.

Laba alternatīva ir arī speciāli atledošanas līdzekļi. Šāds ledus atkausēšanas līdzeklis ne tikai atkausē jau sasalušu logu, bet palīdz novērst arī tā turpmāku sasalšanu.

Nekādā gadījumā auto logus nevajadzētu atkausēt ar karstu ūdeni, jo straujo temperatūru izmaiņu dēļ auto logs var ieplīst. Slēdzeņu atkausēšanai iesaka izmantot speciāli tam paredzētu aerosolu, kas ir efektīvs līdzeklis tādiem gadījumiem, kad atslēgu nevar ievietot slēdzenē.

Visiem zināms, ka gada aukstajā periodā jālieto ziemas vējstiklu šķidrums. To nelietot nemaz nav iespējams, jo bieži vien vasaras šķidrumu ziemas periodā nav iespējams iegādāties. Tomēr svarīgi ir atcerēties laicīgi nomainīt vasaras šķidrumu pret ziemas.

Drošai braukšanai un redzamībai

Ziema ir laiks, kad ar auto pārsvarā pārvietojamies diennakts tumšajā laikā. Šī iemesla dēļ var rasties nepatīkami brīži, it īpaši, ja stipri snieg sniegs vai līst lietus, kas var ietekmēt redzamību.

"Lai novērstu redzamības problēmas, ieteicams jau laicīgi parūpēties par auto logu slotiņu nomaiņu. Svarīgi, lai tās neatstāj švīkas uz vējstikla, kas ne tikai pasliktina redzamību, bet arī var sabojāt autovadītāja redzi," saka eksperts.

Noteikti vērts arī padomāt par tuvās gaismas spuldzīšu nomaiņu uz spilgtākām, protams, ja to atļauj ceļu satiksmes direktīvas noteikumi. Šobrīd ļoti aktuāls jaunums no "Osram" ir H7 un H4 LED spuldzes, kas jau ir apstiprinātās izmantošanai satiksmē tādās valstīs kā Čehija, Vācija un Polija.

Zināms, ka šobrīd aktīvi tiek strādāts pie tā, lai pavisam drīz šīs spuldzes būtu atļauts izmantot arī Latvijā. Jāpiebilst, ka šādas spuldzes piedāvā arī "Philips".

Sega ar elektrisko sildītāju un citas ekstras

Ja auto salona apsildes iekārtas tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas vai nenodrošina pietiekamu apsildes temperatūru, tad labs variants ir sega ar elektrisko sildītāju. Tā ātri sasildīs gan autovadītāju, gan arī visus pasažierus.

Savukārt, lai sasildītu rokas, var iegādāties arī īpašu pūkainu auto stūres pārvalku. Pēc garas pastaigas ziemā, īpaši sniegputenī, noderīgs var būt sēdekļu ūdensnecaurlaidīgs pārvalks, kas saglabā sēdekļa siltumu ziemā. Šis variants gan vairāk piemērots vecākiem auto bez sēdekļu apsildes iespējas.

Obligāti ieteicamās lietas bagāžas nodalījumā

Katram autovadītājam, kas dodas ceļā ziemas laikā, bagāžas nodalījumā jābūt starta vadiem, akumulatora būsterim vai "power bank", kā arī vilkšanas trosēm. Šie piederumi palīdzēs parūpēties par savu drošību, gadījumā, ja mašīnas akumulators nedarbosies. Šie aksesuāri arī ļaus palīdzēt citiem, uz ceļa neveiksmi piedzīvojušiem, autovadītājiem.

Ja nu gadījumā viss pavisam sagriežas neplānoti un auto vairs nav piedarbināms, tad ieteicams arī padomāt par tādām lietām kā dzeramais ūdens, proteīna batoniņi, kabatas lukturītis, sega, sērkociņi. Šis komplekts nodrošinās to, ka droši un silti varēsiet sagaidīt palīdzības ierašanos, ja atrodaties kāda pavisam nomaļā vietā.

"Katram autovadītājam vajadzētu arī pārliecināties, ka auto aprīkojumā ir ugunsdzēšamais aparāts ar derīgu izmantošanas termiņu, atstarojoša veste un avārijas trijstūris. Protams, šīs lietas ik pa laikam tiek pārbaudītas, izejot ikgadējo auto tehnisko apskati, tomēr var gadīties, ka šo lietu gluži vienkārši nav vai arī tās nav derīgas izmantošanai," piebilst Nērings.