Pēc GM paziņojuma par darbvietu likvidēšanu Tramps draud samazināt subsīdijas uzņēmumam

ASV prezidents Donalds Tramps draudējis samazināt subsīdijas Savienoto Valstu autobūves gigantam "General Motors" (GM), kas paziņojis par plāniem likvidēt 15% darbvietu un slēgt vairākas rūpnīcas.

Šis ir kārtējais Trampa dusmu izvirdums pret ASV uzņēmumiem, kuru plāni neatbilst prezidenta solījumiem aizsargāt amerikāņu darba vietas.

"Savienotās Valstis glāba "General Motors" un šis ir PALDIES, ko mēs saņemam pretī!" savā tvitera kontā otrdien rakstīja Tramps, atsaucoties uz valdības sniegto palīdzību finanšu krīzes laikā. "Mēs šobrīd aplūkojam iespējams samazināt visas GM subsīdijas, tostarp elektriskajiem automobiļiem."

Šāds Trampa ieraksts tviterī sekoja dienu pēc tam, kad GM paziņoja, ka atlaidīs 15% no saviem 180 000 darbinieku un slēgs septiņas rūpnīcas visā pasaulē, veicot masveidīgu restrukturizāciju ar mērķi ietaupīt sešus miljardus dolāru un pielāgoties "mainīgajiem tirgus apstākļiem".

Darbinieku atlaišana īpaši skars politiski svarīgus rajonus Ohaio un Mičiganas štatos, kuru atdzimšanu bija solījis panākt Tramps.

GM reaģējis uz Trampa izteikumiem, norādot, ka uzņēmums turpinās saglabāt spēcīgu ražošanas klātbūtni ASV, uz ko norāda autoražotāja vairāk nekā 22 miljardu dolāru lielās investīcijas, kas valstī veiktas kopš 2009. gada.

Turklāt GM skaidro, ka lielai daļai darbinieku, kurus ietekmēs rūpnīcu slēgšanas, būs iespējas pārcelties darbā uz citām kompānijas ražotnēm.

....for electric cars. General Motors made a big China bet years ago when they built plants there (and in Mexico) - don't think that bet is going to pay off. I am here to protect America's Workers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2018