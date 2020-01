Pieaug hibrīdauto popularitāte Baltijas valstīs – līdere Latvija

Benzīna dārdzība, nodokļu politika, kā arī zaļā dzīvesveida tendences Baltijas auto tirgū strauji vecina ar hibrīddzinējiem aprīkotu auto popularitāti. Eiropas Auto ražotāju asociācijas dati rāda, ka pasažieru transporta segmentā hibrīdauto skaits desmit gadu laikā gandrīz dubultojies, un jau 2016. gadā Eiropas Savienības valstīs no kopējā reģistrēto auto skaita 5,1% bija hibrīdauto. Pēdējos gados šī tendence kļūst arvien izteiktāka. Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" apkopotā informācija liecina, ka Latvija hibrīdauto popularitātes ziņā krietni apsteidz kaimiņus Lietuvā un Igaunijā.

Latvijā gada sākumā jaunu un lietotu auto populārākajā pārdošanas vietnē no piedāvātajām vairāk nekā 19 000 automašīnām, 2100 jeb 11,1% ir hibrīdi. Līdzīgās vietnēs Igaunijā un Lietuvā skaitļi ir pieticīgāki. Piemēram, Igaunijas sludinājumu vietnē auto24.ee no vairāk nekā 22 tūkstošiem piedāvājumā esošo auto tikai 275 jeb 1,25% ir hibrīdi, savukārt Lietuvas autoplius.lt – no vairāk nekā 39 tūkstošiem auto 900 (2,3%) ir aprīkoti ar hibrīddzinējiem.

"Igaunijā hibrīdi šobrīd bauda īpaši lielu popularitāti. Vairāk nekā puse no visiem valstī reģistrētajiem hibrīdiem ir "Toyota" markas auto. Populāri ir arī elektroauto, taču to nostiprināšanos tirgū kavē infrastruktūras trūkums, augstā cena un salīdzinoši mazās jaudas rezerves. Līdz ar to vismaz tuvākajos gados gan Igaunijā, gan Eiropas Savienības tirgū kopumā sagaidāma hibrīdauto zīmolu nostiprināšanās," prognozē "RIA.com Marketplaces" pārstāvis Artjoms Umanets.

Šādu tendenci apstiprina arī Eiropas Auto ražotāju asociācijas 2019. gada oktobrī apkopotie dati par hibrīdauto pašreizējo tirgus daļu Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, Latvijā hibrīdauto tirgus daļa bija 4%, Igaunijā 6,2%, bet Lietuvā 7,2%. Tādējādi Lietuvā un Igaunijā tuvākajos gados prognozējams īpaši liels hibrīdauto skaita pieaugums. Visās trīs Baltijas valstīs jaunu hibrīdauto tirgū populārākās markas ir "Toyota" un "Lexus". Igaunijā būtisku tirgus daļu ieņem arī BMW, KIA, "Mazda" un "Volvo", bet Lietuvā "Ford" un BMW.

Baltijai tuvējās valstīs Ukrainā un Baltkrievijā hibrīdauto popularitāte šobrīd vēl nav tik liela. Piemēram, Baltkrievijā no sludinājumu vietnē av.by no piedāvātajām 64 000 automašīnām ar hibrīddzinēju aprīkotas tikai 470 (0,7%) automašīnas. Savukārt Ukrainas auto.ria.com sludinājumu vietnē no piedāvātajām 190 000 automašīnām hibrīdauto ir 1650 jeb 0,87%. Baltkrievijā šobrīd populārākie hibrīdauto zīmoli ir "Toyota" un "Honda", bet Ukrainā ar līderi "Toyota" konkurē arī "Ford" un "Honda" markas hibrīdi.