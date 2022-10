Septiņi noderīgi padomi: kā sagatavot auto ziemai

Ziemas vēstneši – slideni ceļi, stindzinošs aukstums un sniega vētras autovadītājiem un to braucamrīkiem var kļūt par ievērojamu pārbaudījumu. Tādēļ labāk jau iepriekš sagatavoties pašam aukstākajam gadalaikam, lai ziemā brauktu droši. Lūk, daži noderīgi padomi, kā pārdzīvot ziemu un izvairīties no liekām problēmām ceļu satiksmē.

Izvēlieties piemērotas ziemas riepas

Ziemā autovadītāju braukšanas stilam ir jāmainās kā dienai pret nakti. Pat gaišā dienas laikā sniegs, slapjdraņķis un melnais ledus var izraisīt izaicinošus apstākļus. It īpaši, ja tiek izmantotas riepas ar zemu saķeri uz ceļa.

"Riepas ir vienīgās, kas notur tavu mašīnu pie zemes. Slikta saķere apvienojumā ar slidenu ceļu bieži vien ir galvenais iemesls neparedzētam kontroles zudumam pār spēkratu," saka Mats Buzelis, "carVertical" komunikācijas vadītājs.

Prātīgs braukšanas stils un pareizu ziemas riepu izvēle krietni samazina sānslīdes risku. Taču ne visām ziemas riepām ir vienāda saķere uz dažādiem ceļa segumiem.

Izvēloties ziemas riepu komplektu, pievērsiet uzmanību ražotāju norādītajām atzīmēm par saķeri slapja ceļa apstākļos (no A līdz E). Meklējiet arī sniegpārslas simbolu – tas apzīmē, ka riepas ir izturējušas specifisku bremzēšanas pārbaudi uz apsniguša ceļa. Ja vēlaties iegādāties "auto apavus", kas paredzēti pašiem bargākajiem ziemas apstākļiem, meklējiet riepas uz kurām ir attēlots kalns ar trim virsotnēm un sniegpārslu.

Pasargājiet virsbūvi no korozijas

Automašīnu ražotāji nemitīgi meklē veidus, kā uzlabot motora efektivitāti, komfortu braukšanas laikā un pasažieru drošību. Taču ne visi iegulda laiku un naudu auto apstrādē ar pretkorozijas līdzekļiem, tādēļ rūsa var kļūt par nopietnu problēmu vien dažu ziemu gaitā.

Auto īpašnieki, kas vēlas pasargāt braucamrīkus no rūsas, var pielietot visai vienkāršus aizsardzības līdzekļus. Piemēram, nomazgājot automašīnu vismaz vienu līdz divas reizes mēnesī, auto tiks attīrīts no liekā sāls. Taču šādai metodei nav simtprocentīgas garantijas, ka pēc gada vai diviem virsbūvē neieperināsies rūsas pleķi.

Vislabāk pasargāt auto no korozijas iespējams ar dažādiem pretkorozijas līdzekļiem, kas paredzēti spēkrata šasijai. Pat viena kārta pretkorozijas līdzekļa būtiski paildzinās braucamrīka izmantošanas ilgumu.

Pārbaudiet vējstikla slotiņas

Ziemas sezona ir neparedzama. Barga sniega vētra var būtiski samazināt redzamību uz ceļa un apdraudēt braucēja dzīvību. Vējstikla slotiņām jābūt labā tehniskā stāvoklī, lai spētu kārtīgi notīrīt sniegu.

Vējstikla slotiņu izturība ir atkarīga no katra konkrētā ražotāja, taču pie vidējas noslodzes lielākā daļa slotiņu var zaudēt efektivitāti jau viena gada laikā. Pēc viena gada tās vairs nespēj notīrīt netīrumus un atgrūst ūdeni ar tādu pašu efektivitāti. Nolietotas slotiņas var arī saskrāpēt vējstiklu.

Pārbaudiet vējstikla mazgāšanas sprauslas

Pastāv divu veidu vējstikla mazgāšanas šķidrumi – vasaras un ziemas. Lai arī pēc skata tie ir teju vienādi, vasaras un ziemas vējstikla tīrīšanas šķīdumiem ir dažāds ķīmiskais sastāvs, kas nodrošina to maksimālo efektivitāti dažādos apstākļos. Piemēram, vasaras vējstikla mazgāšanas šķidrums lieliski notīra pie stikla pielipušos kukaiņus, savukārt ziemas šķidrums labāk notīra stiklu no sāls un biezas dubļu kārtas.

Temperatūrai samazinoties, vasaras mazgāšanas šķidrums sasalst un aizsprosto visu vējstikla mazgāšanas sistēmu, tajā skaitā arī sprauslas. Lai izvairītos no liekiem kreņķiem, pirms ziemas sezonas iestāšanās iztukšojiet mazgāšanas sistēmu un iepildiet ziemas mazgāšanas šķidrumu, kas satur tādas aktīvās vielas kā glicerīnu.

Pārbaudiet akumulatoru

Automašīnas akumulatori vidēji kalpo no trim līdz četriem gadiem. To mūžs ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Taču lielākā daļa autovadītāju akumulatorus maina vien pēdējā brīdī.

Pārbaudiet automašīnas akumulatora stāvokli pirms ziemas sezonas iestāšanās, lai izvairītos no negaidīti izlādēta akumulatora. Lielākajai daļai akumulatoru ir gaismas indikators, kas norāda tā uzlādes līmeni. Ieslēdziet dzinēju un pārbaudiet uzlādes indikatoru. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, gaisma kļūs sarkana. Savukārt, ja akumulators ir labā tehniskā stāvoklī, gaisma iemirdzēsies zaļā krāsā. Melnu krāsu ieraudzīsiet, ja akumulators ir iztukšots un vairs nav izmantojams.

Izmantojiet gumijas vai plastmasas auto paklājus

Lai arī auduma auto paklāji salonu padara mājīgāku, tiem ir daži trūkumi. Ziemas sezonā tie kļūst par sūkļiem, kas uzsūc šķidrumu un pēcāk to iztvaiko uz logiem, kā rezultātā auto salonā parādās ledus.

Izvairīties no sniega kārtiņas salonā ir vieglāk par vieglu. Apmainiet auduma auto paklājus pret gumijas vai plastmasas paklājiņiem. Šādu materiālu paklāji kalpos ilgāku laiku, tajos neiemetīsies pleķi, kā arī ar tiem ir vieglāk cīnīties pret rūsu salonā un pasargāt auto salona grīdu.

Aizmirstiet par ledus skrāpi

Agros ziemas rītos šoferi bieži vien steidzas doties ceļā, pienācīgi no logiem nenotīrot sniegu un ledu. Diemžēl šāda pārgalvīga rīcība apdraud kā pašu vadītāju, tā arī pasažierus.

"Iekļūšana satiksmes negadījumā tādēļ, ka neesi no vējstikla un citiem logiem notīrījis sniegu un ledu, ir visai bieža parādība. Jebkurš negadījums sabojās automašīnas virsbūvi, samazinās tā vērtību, nemaz nerunājot par paaugstinātu risku dzīvībai," saka M. Buzelis.

Ja spēkrats ziemā tiek turēts laukā, pastāv liela iespējamība, ka ledus un sniega notīrīšanai no logiem izmantojat ledus skrāpi. Šāda sniega tīrīšanas metode nav visefektīgākā. Ir daudz dažādu ledus atkausēšanas šķidrumu, kas acumirklī atkausēs ledu un sniegu.

Auto sagatavošana ziemas sezonai jābūt katra autovadītāja ikdienišķai rutīnas sastāvdaļai. Rūpīga sagatavošanās samazina risku iekļūt satiksmes negadījumā, kā arī piedzīvot nepatīkas situācijas uz ceļa. Labi uzturētiem auto ir augstāka vērtība, kas lieti noderēs, kad vēlēsieties pārdot savu braucamrīku.