Sportiskākie auto konkursā 'Latvijas Gada auto 2020'

Konkurss "Latvijas Gada auto 2020" tuvojas finālam un jau piektdien, 6. decembrī, tiks paziņoti laureāti. Konkursā tiek pasniegts ne tikai galvenais tituls, bet arī noskaidroti uzvarētāji dažādās papildu nominācijās, no kurām viena ir "Latvijas Sportiskākais auto 2020".

Apzīmējums "sportisks", protams, ir visai nosacīts, un tādēļ šī nominācija ir gana subjektīvāka un grūtāk izvērtējama. Uz šo nomināciju pretendē visi 35 konkursam pieteiktie automobiļi, starp kuriem pie šāda segmenta automobiļiem var pieskaitīt "Cupra Ateca", "Porsche Macan S"," "Hyundai i30 Fastback N", "Renault Megane R.S. Trophy", "Ford Focus ST" un "Toyota Supra". Taču pilnīgi droši šim pulkam neviens vien pievienotu, piemēram, arī jaudīgo elektromobili "Audi e-tron", tirgū populāro "BMW X5" apvidnieku vai vēl kādu.

Katram no 23 žūrijas biedram ir savi apsvērumi, pēc kuriem viņš vērtē šīs kategorijas automobiļus. Vienam tas ir ar īpašu sportisko auru apvīts zīmols vai modelis, citam tie ir zirgspēki zem motora pārsega, bet vēl kādam sportiskums ir iespēja pārvietoties pietiekami dinamiski un tajā pašā laikā saglabājot citas gana svarīgas ekspluatācijas īpašības.

Par savu simpātiju no "Latvijas Gada auto 2020" pretendentiem var nobalsot arī ikviens interesents. Sabiedrības balsojumā visvairāk simpātiju saņēmušais automobilis iegūs "Latvijas Gada auto 2020 Tautas simpātijas" balvu. Par to var nobalsot internetā, turklāt kādam no balsotājiem būs iespēja laimēt "Kia Xceed" vai "Renault Clio" uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni.

Konkursā "Latvijas Gada auto 2020" piedalās rekordliels auto dalībnieku skaits – 35 jaunākie automobiļi Latvijā (pieteikšanās kārtībā): "Mitsubishi ASX", "Mitsubishi L200", "BMW X5", "Mercedes-Benz CLA", "Mercedes-Benz GLE", "Seat Tarraco", "Cupra Ateca", "Jeep Wrangler", "Citroën C5 Aircross", "Kia Proceed", "Kia Xceed", "Škoda Scala", Škoda Kamiq", "Volkswagen T-Cross", "Volkswagen Passat", "Porsche Macan S", "Hyundai i30 Fastback N", "Hyundai Santa Fe", "Hyundai Kona Hybrid", "Renault Clio", "Renault Megane R.S. Trophy", "Mazda CX-30", "Range Rover Evoque", "Ford Ranger Raptor", "Ford Focus ST", "Ssangyong Korando", "Audi A1 Sportback", "Audi E-tron", "Audi Q3 Sportback", "Toyota Camry", "Toyota RAV4", "Toyota Corolla Touring Sports", "Toyota Supra", "Peugeot 208" un "Suzuki Jimny".

Konkurss "Latvijas Gada auto" tiek organizēts no 1998. gada. Pērn par "Latvijas Gada auto 2019" tika atzīts "Kia Ceed", bet gadu iepriekš galvenā titula laurus plūca "Hyundai i30".