Svētku haoss ielās – autovadītājiem jābūt iecietīgiem un uzmanīgiem

Pirmssvētku dienās no sastrēgumiem izvairīties nav iespējams. Ziemassvētku laikā risks iekļūt ceļu satiksmes negadījumā pieaug, jo tieši sastrēgumi ir laiks, kad visbiežāk notiek avārijas. Iedzīvotāji tiek aicināti būt uzmanīgi un iepazīties ar "Gjensidige Latvija" eksperta ieteikumiem, kas palīdzēs izvairīties gan no pārlieku lieliem sastrēgumiem, gan no riska iekļūt satiksmes negadījumā.

"Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka satiksmes dalībnieku uzvedībai jābalstās uz savstarpēju cieņu un piesardzību. Īpaši svarīga šī labā prakse un ētika ir svētku laikā," saka "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Dāvids Lēvalds.

Sabiedriskā transporta joslas nav paredzētas pārgudrajiem

Dažkārt autovadītāji mēģina apbraukt sastrēgumu pa sabiedriskā transporta joslu. Tiekot līdz krustojumam, tie cenšas tikt atpakaļ īstajā joslā, bloķējot ceļu citiem satiksmes dalībniekiem. "Autovadītājiem jāatceras, ka priekšroka vienmēr jādod autobusiem un trolejbusiem, kas izbrauc no pieturas, kā arī tie nedrīkst pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslu situācijās, kurās tas nav saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem," uzsver Lēvalds.

Rāvējslēdzēja princips veicina automašīnu plūsmu

Eksperts vērš uzmanību, ka sastrēgumos svarīgi ievērot tā saucamo rāvējslēdzēja principu. "Kad satiksmes joslā rodas šķērslis vai braukšana nav iespējama, vadītājiem, kas pārvietojas pa tā paša virziena citu joslu, izpalīdzīgi vajadzētu palaist pa vienai automašīnai, kas brauc blakus. Tas darbojas arī citos gadījumos, kad no paātrinājuma joslas plūsma piekļaujas galvenajam ceļam, vai pat tad, kad automašīnas no mazākas nozīmes ceļa iebrauc lēnā, bet intensīvā transporta plūsmā," uzsver Lēvalds.

Meklējiet acu skatu un vērojiet apkārtni

Pārkārtošanās laikā, kā norāda Lēvalds, ieteicams veidot acu kontaktu ar otru autovadītāju, lai pārliecinātos, ka viņš laikus nobremzēs un ielaidīs jūs izvēlētajā satiksmes joslā. "Tiem, kas izbrauc no mazākas nozīmes ceļa un griežas pa kreisi, ieteiktu izbraukt uz ceļa tikai tad, kad būs droši, ka pa galveno ceļu braucošā automašīna tiešām ir gatava palaist. Novērtējiet situāciju, lai nogriežoties pats nenobloķētu ceļu citiem autovadītājiem," atgādina eksperts.

Pasakiet paldies

Kad notikusi veiksmīga pārkārtošanās, valda nerakstīts likums – pateikt paldies, uz mirkli ieslēdzot avārijas signalizācijas gaismas. Pirmssvētku laikā šim žestam ir vēl īpašāka nozīme, uzskata Lēvalds.

Uz ātrgaitas ceļiem – bez gaismu mirkšķināšanas

Savukārt mirkšķināšana ar gaismām, lai pievērstu otra satiksmes dalībnieka uzmanību, uz ātrgaitas ceļiem nav ieteicama. "Braucot pa ātrgaitas ceļu, daži autovadītāji, kas ievērojami pārsniedz ātrumu, ir pārliecināti, ka pēc viņu signāla pārējie satiksmes dalībnieki tiem dos ceļu," skaidro Lēvalds. Viņa pieredzē ir bijuši gadījumi, kad gaismas signāls tiek absolūti pārprasts, un ir veikti riskanti manevri, kas var apdraudēt ceļa satiksmes dalībniekus. Šāda steidzīgā autovadītāja signalizēšana ar gaismām mēdz arī provocēt citus satiksmes dalībniekus.

Lai neapdraudētu sevi un citus satiksmes dalībniekus, svarīgākais ir būt iecietīgiem un saglabāt mieru, jo konfliktsituācijas rodas tikai gadījumos, kad abas puses ir nepiekāpīgas un spītīgas.