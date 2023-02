'Tesla' jaunam auto braukšanas laikā nolūzušu stūri neuzskata par garantijas gadījumu

Kādam amerikānim Ņūdžersijas štatā tikko iegādāts "Tesla Model Y" sagādājis pamatīgu vilšanos – tikai dažas dienas pēc tā iegādes braukšanas laikā jaunajam spēkratam nolūzis stūresrats. "Tesla" montāžas kvalitātes problēmas nav nekāds jaunums, bet vēl lielāks šī automobiļa īpašnieka pārsteigums bijis, ka kompānija "Tesla" to neuzskata par garantijas gadījumu, kas būtu jānovērš par paša autoražotāja līdzekļiem. Tikai pēc saceltās ažiotāžas soctīklos un medijos "Tesla" piekritusi defektīvo "Model Y" nomainīt pret citu.

Dažas dienas pēc jaunā elektromobiļa iegādes braukšanas laikā uz lielceļa šim "Tesla Model Y" nolūza stūresrats. "Tas bija patiesi biedējoši, jo braucu kopā ar ģimeni. Par laimi, aiz manis nebrauca kāds cits auto, tāpēc varēju droši apstāties," soctīklos iespaidos dalās nelaimīgais "Tesla" īpašnieks.



Automobiļa saimnieks izsauca evakuatoru un nogādāja elektromobili "Tesla" servisa centrā, kur saņēmis atbildi, ka šāda defekta remonts izmaksās 104 ASV dolārus (97 eiro), jo "automobilim nav defektu, neatbilstības vai jebkāda cita garantijas gadījumam atbilstoša apstākļa, kas būtu "Tesla" atbildības jomā". Lai salabotu nolūzušo stūresratu, "Tesla" piedāvāja par maksu nomainīt tā montāžas skrūves, kas stūresratu savieno ar stūres kolonnu.

Automobiļa īpašnieks ar šādu priekšlikumu nav bijis mierā, tādēļ lūdzis nule iegādāto defektīvo "Model Y" atpirkt vai aizstāt ar pilnīgi jaunu. Sākotnēji "Tesla" šādam priekšlikumam nav piekritusi, bet pēc soctīklos un medijos saceltās ažiotāžas sazinājās ar automobiļa īpašnieku un piedāvāja to no viņa atpirkt un vietā piegādāt jaunu "Model Y" eksemplāru "kā labas gribas žestu jums kā "Tesla" klientam". Pagaidām auto saimniekam ir dīlercentra izsniegts tāda paša modeļa servisa auto.

Autoražotājs "Tesla" šo incidentu medijiem nav komentējis.

"Tesla Model Y" ir mazākais no šīs amerikāņu elektromobiļu ražotāja modeļiem, kas ražošanā nonāca 2020. gada sākumā. Šis modelis tiek ražots arī "Tesla" rūpnīcā Berlīnē un Vācijas tirgū maksā no 46 tūkstošiem eiro.

@elonmusk

As 83% voted for a new car, my car was bought back by @Tesla and received a loaner Tesla Y till I get a new car.

I am grateful to all of you for continued support and extending it to media coverage, and the Springfield/Princeton Tesla Devean(GM)'s team. pic.twitter.com/91ezcoOCkp