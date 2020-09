UAZ parādījis 90. gados ražošanai gatavoto apvidnieku

Uļjanovskas autorūpnīca (UAZ) publicējusi fotogrāfijas ar konceptuālu automobili "Rjurik" ("Рюрик"). Apvidus automobilis, kuru bija plānots ieviest sērijveida ražošanā, saglabājies vienīgā – prototipa – eksemplārā.

"UAZ Rjurik" pamatā izmantota "UAZ-469" jeb klasiskā "bobika" platforma. Tomēr, pēc projekta autoru ieceres, jaunajam divdurvju apvidus automobilim bija principiāli atšķirīga virsbūve no klasiskā bobika. Inženieri to bija ieplānojuši izgatavot no stiklšķiedras, kas tiktu izmantoti kā paneļi alumīnija rāmim.

Darbs pie "UAZ Rjurik" modeļa tika uzsākts 80. gados, bet tā dabīgā mēroga prototips tika izgatavots tikai 1994. gadā. Pēc četriem gadiem, kad Krievija piedzīvoja pamatīgu finanšu krīzi, projekts bija pabeigts par 80 procentiem – pietrūka tikai 8000 ASV dolāru, lai to pabeigtu pilnībā. Tomēr līdz ar "Rjurik" idejas autora un galvenā konstruktora Nikolaja Kotova nāvi trīs gadus vēlāk darbs pie šī prototipa tika pārtraukts.

Pat neskatoties uz to, ka iecerētajam modelim tika izgatavotas divi vai pat trīs virsbūves varianti, 90. gados izgatavotais "Rjurik" protitips tā arī palika kā vienīgais šī perspektīvā modeļa eksemplārs.