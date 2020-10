Vadošie nozares dalībnieki vienojas par elektromobilitātes veicināšanu

Ceturtdien, 1. oktobrī, "Latvenergo" un Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), kā arī koplietošanas pakalpojumu uzņēmumi "Fiqsy", "Carguru" un "CityBee" kopīgā memorandā vienojās par elektromobilitātes veicināšanu Latvijā, attīstot datos balstītu infrastruktūru.

Sadarbība memoranda ietvaros veicinās straujāku elektrotransporta attīstību, savstarpēji izmantojot pušu rīcībā esošos datus un informāciju turpmākai piemērotāko vietu un pakalpojumu attīstībai. Savukārt elektromobilitātes pakalpojumu lietotāji iegūs ērtākus, saprotamākus un datos balstītus pakalpojumus.

Memorands ir atvērts arī jauniem dalībniekiem, kuru ieguvums būs savstarpēja saprašanās un uzticēšanās pakalpojumu izstrādē, to pilnveidē un straujākā ieviešanā. No vienas puses, uzlādes tīkla veidotāji turpinās attīstīt viedu elektrouzlādes infrastruktūru, pētīs un piedāvās jaunus produktus, no otras – transporta nodrošinātāji apkopos informāciju par lietotāju paradumiem, lai nodrošinātu augstu servisu un attīstītu kopēju tirgus pakalpojumu.

Kā uzsver memoranda dalībnieki, elektromobilitātes jaunie pakalpojumi ieņem nozīmīgu lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, samazina autotransporta izmešus, kas šobrīd Latvijā veido 90% no siltumnīcefekta gāzu emisijām transportā, ļauj gudrāk izmantot energoresursus, ietaupīt sabiedrības līdzekļus un ir svarīgs viedo pilsētu stratēģiju elements.

Memoranda dalībnieki uzskata, ka ir nepieciešams kopīgs ieinteresēto personu ieguldījums elektromobilitātes attīstībā. Vienlaikus nepieciešams sekot līdzi aktuālajām tendencēm elektromobilitātes attīstībā, vērtējot kopējo situāciju autotransporta tirgū un risinot infrastruktūras un finanšu pieejamības jautājumus. Tāpat nepieciešams vērtēt normatīvo regulējumu, lai veicinātu elektromobilitāti, un ieteikt regulējuma uzlabojumus attiecīgajām institūcijām.



Kaspars Cikmačs, "Latvenergo" tehnoloģiju un atbalsta direktors: "Latvija ir kļuvusi par interneta lielvalsti, kur to var lietot jebkurā vietā, līdzīgi es redzu arī elektromobilitātes attīstību. Jau šobrīd valstī ir tik plašas uzlādes iespējas, ka nokļūt no tālākā rietumu punkta līdz tālākajam austrumu punktam nav problēmu. Tādēļ ir jāsper nākamais solis, uzlādes tīklam augot viedi un pēc lietotāja interesēm, un "Latvenergo" apņemas pētīt un ieviest jaunus produktus. Esmu pārliecināts, ka nozares dalībnieku sinerģija būs tā dzirkstele, pēc kuras varēsim uz augšu pārskatīt prognozes par 30 000 elektroautomobiļu 2030. gadā Latvijā."

Andris Lukstiņš, CSDD valdes priekšsēdētājs: "CSDD ar elektromobilitātes projektiem sāka strādāt pirms pieciem gadiem, un panāktais progress ir ļoti liels. Pētījuma dati liecina, ka katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs plāno nākamo piecu gadu laikā iegādāties elektrisko automašīnu – tas ir milzīgs sasniegums. Ja šobrīd CSDD ir 72 uzlādes stacijas, tad līdz gada beigām to būs jau 112 un līdz nākamā gada beigām kopā ar "Elektrum" ("Latvenergo") uzlādes stacijām jau aptuveni 200. Šāds uzlādes vietu skaits ļaus pilnīgi droši un zaļi pārvietoties ar elektrisko transportu gan Rīgā, gan visā Latvijā, Tas atbilst parakstītā memoranda mērķim – panākt, lai klients ātri un ērti var uzlādēt savu elektroauto jebkurā uzlādes stacijā."

Egija Gailuma, SIA "City Bee Latvija" vadītāja: "Kad Henrijs Fords uzbūvēja pirmo ekonomisko automašīnu, cilvēki raustīja plecus un sacīja, ka zirgs taču arī ir labs. Protams, tai brīdī cilvēkiem bija daudz neizpratnes un jautājumu: ko liet degvielas bākā, kur to var izdarīt, kā tikt atpakaļ, ja ar automašīnu aizbraukts mazliet tālāk, – tieši tādā pat situācijā šobrīd esam mēs. Toreiz Forda risks atmaksājās, un no tā varam gūt pieredzi šodien – pat ja uzņēmējiem vēl ir bažas par uzlādes tīklu un īpašniekiem ir bažas par elektroauto kvalitāti, mēs šo risku uzņemamies, jo ticam, ka tas atmaksāsies."

Vladimirs Reskājs, SIA "Slyfox" ("Carguru") valdes loceklis: "Man ir liels prieks, ka "Latvenergo" – un kurš gan cits – uzņemas lomu straujāk virzīt elektrotransporta attīstību Latvijā. Mēs bieži dzirdam, ka cilvēki saka – ja būs vairāk elektrouzlādes staciju, tad būs ielās vairāk elektrautomobiļu. No otras puses – ja būs vairāk elektroautomobiļu, būs arī vairāk elektrouzlādes staciju. Tātad šis ir jautājums par to, kas bija pirmais – vista vai ola. Mēs izvēlējāmies abus šos jautājumus attīstīt paralēli, un es redzu, ka gan automašīnu koplietošana, gan elektrotransports jau tagad palīdz veidot zaļu pilsētu, un tajā ir nepieciešams ieguldījums arī turpmāk."

Māris Avotiņš, SIA "Fitsypro" ("Fiqsy") valdes loceklis: "Pirms dažiem mēnešiem mūsu uzņēmums koplietošanā piedāvāja 100 elektriskās automašīnas – šajā laikā to cilvēku skaits, kas ir izmēģinājuši braukšanu ar elektriskajām automašīnām un ieguvuši to lietošanas pieredzi, no dažiem tūkstošiem izaudzis līdz 10 000 cilvēku. Šobrīd esam krustcelēs, jo dzīvot zaļi ir ne tikai labi un atbildīgi, bet tas kļūst arī arvien ekonomiski izdevīgāk."