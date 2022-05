Vasara bez raizēm – kā sagatavot auto siltajai sezonai

Vasara ir ceļojumu laiks – saule tā vien vilina doties garākā vai īsāka izbraukumā ar savu auto, taču, lai to darītu, spēkratam jābūt darba kārtībā. Pavasara izskaņa ir īstais brīdis, kad par to pārliecināties un veikt auto apkopi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Porsche centra Rīga" pēcpārdošanas vadītājs Reinis Rudzišs norāda, ka mūsdienās automašīnas ir tik gudras, ka pašas saimniekam paziņo par problēmām, kuras ar aci uzreiz nav iespējams pamanīt. Tomēr arī tad, ja vadības panelī nav parādījies neviens brīdinājuma simbols – ir jāveic regulāras pārbaudes, lai auto ripotu bez starpgadījumiem.

"Mēs visi gribam, lai vasarā auto būtu drošs, skaists un tīrs, tāpēc jau tagad, gatavojoties siltajai sezonai, tam ir jāpievērš īpaša uzmanība," uzsver Rudzišs. Gaidot siltākus laikapstākļus, "Porsche centrs Rīga" apkopo būtiskāko, kas jāzina ikkatram īpašniekam par savas automašīnas apkopi pirms vasaras sezonas.

Piemērotas riepas – mazākas izmaksas ilgtermiņā

Jāsāk, protams, ir ar riepām. Kā norāda eksperts – vasaras sezonā nav ieteicams turpināt braukt ar ziemas vai vissezonas riepām.

"Riepu gumija ir pielāgota sezonas laikapstākļiem, lai tās spētu saglabāt savu struktūru dažādās temperatūrās. Ziemas riepām tā ir mīkstāka, bet vasaras – cietāka. Turklāt berze, kas veidojas starp riepu un ceļa virsmu, ziemas riepām ir lielāka, līdz ar to arī degvielas patēriņš – augstāks," norāda Rudzišs.

Tāpat jāatceras, ka no 1. maija Latvijā ir aizliegts braukt ar riepām, kurām ir radzes, tāpēc, ziemai beidzoties, tās jānomaina uz sezonai atbilstošām.

Noteikti ir jāpārbauda arī riepu stāvoklis: spiediens un protektora dziļums. Riepas ar nepietiekamu vai pārāk lielu spiedienu, kā arī nolietotas riepas var izraisīt negadījumus, īpaši vasaras karstumā. Jāņem vērā, ka, temperatūrai paaugstinoties, spiediens riepās mainās par aptuveni 7–14 kPa (0,07–0,14 bāri) uz katriem desmit grādiem.

Eksperts atgādina, ka arī rezerves riepai ir jāpievērš tieši tāda pati uzmanība. Nav jēgas vadāt līdzi riepu, kuras stāvoklis ir pat sliktāks nekā pārējām četrām. Tai ir jābūt darba kārtībā, lai nepieciešamības gadījumā riepu varētu izmantot.

Eļļas un citu šķidrumu pārbaude

Eļļa ir kā automašīnas asinis. Lielākā daļa auto ražotāju to iesaka mainīt ik pēc 12 000 kilometriem. Tāpat noteikti ir jāveic arī citu tehnisko šķidrumu pārbaude - pēc nepieciešamības tie jāpapildina vai jāmaina, piemēram, dzesēšanas šķidrums vai logu šķidrums.

"Runājot par elektriskajiem auto - tiem ir dzesējošais šķidrums, kas atdzesē akumulatoru, un bremžu šķidrums. Tie pārsvarā nekur nevar pazust, bet, neskatoties uz to, arī šos šķidrumus vajadzētu pārbaudīt, lai būtu droši, ka viss ir kārtībā," pauž Rudzišs.

Kondicionieris un vējstikla tīrītāji – vasaras neatdalāmais duo

Pirms karstajām vasaras dienām noteikti jāpārbauda kondicionēšanas sistēma. "Mūsdienu sarežģīto gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi vislabāk uzticēt profesionāļiem. Visbiežākā problēma, ar ko auto īpašnieki saskaras, ir nepietiekams aukstumaģenta līmenis - tas var samazināties laika gaitā," uzsver eksperts.

Tāpat vasaras lietainajās dienās nebūs iespējams iztikt bez vējstikla tīrītājiem - ziema ietekmē arī tos. "Ledus, sniegs, sāls un zemā temperatūra izraisa gumijas nodilumu, kas samazina tīrītāju efektivitāti. Ja stikla tīrītāji atstāj redzamas svītras vai uzreiz nenotīra stiklu pat nelielā lietū, labāk tos nomainīt," norāda Rudzišs.

Vasaras auto – kabriolets

Tuvojoties vasarai, uz ceļiem parādās arvien vairāk kabrioletu. Arī tie pirms katras sezonas ir rūpīgi jāapkopj, it īpaši – jāpārbauda, vai jumts ir darba kārtībā.

"Šāda veida auto jumtam ir nepieciešama īpaša apkope. Nenotīrītam transportlīdzeklim ir lielāka iespēja iegūt jumta bojājumus, ko izraisa gružu iekļūšana saliekamā jumta mehānismā. Vislabāk jumta apkopi veikt divas reizes gadā - pavasarī un vasaras beigās," uzsver Rudzišs.

Tāpat tas ir arī jāapstrādā ar speciālu aizsarglīdzekli, lai nodrošinātu pārklājuma izturību. Tas atgrūž ūdeni un netīrumus, nodrošina, ka jumts ilgāk saglabājas kā jauns, un samazina iespēju, ka radīsies plaisas.

Eksperts arī uzsver, ja rodas kaut mazākā problēma ar jumta mehānismu, kas apgrūtina tā atvēršanu vai aizvēršanu, to nedrīkst atstāt nepamanītu un noteikti ir jādodas uz servisu pie speciālista.

Jārūpējas arī par vizuālo izskatu

Drošība vienmēr ir pirmajā vietā, neatkarīgi no sezonas. Kad par to esat parūpējušies, var pievērst uzmanību arī vizuālajam izskatam.

Pēc garās ziemas automašīna kārtīgi jānomazgā gan no ārpuses, lai notīrītu ziemas mēnešos uzkrājušo sāli, smiltis, netīrumus un bitumu, kas bojā auto virsbūvi, gan arī jāsakopj no iekšpuses. "Jebkurai automašīnai ir ieteicams uzlikt keramisko nano pārklājumu, kas nodrošina lakas noturību, līdz ar to uz auto parādīsies mazāk švīkas un tas izskatīsies kā jauns ilgāku laiku," iesaka Rudzišs.

Savlaicīgas pārbaudes novērš iespējamos bojājumus, tādējādi parūpējoties gan par dzelzs rumaka izskatu, gan vadītāja un citu satiksmes dalībnieku drošību.