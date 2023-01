Abus pilsētas apvidniekus "Kamiq" un Karoq" rotā "Škoda" logotips, tie ir diezgan līdzīgi savos gabarītos, kā arī savā koncepcijā, tomēr nav gluži vienādi. Lai noskaidrotu atšķirības starp abiem modeļiem, studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" ceļā ar tiem devās kopā ar Kasparu Breidaku.

Kaspars Breidaks ir cilvēks, kuram pēc vārda azotē nav jāmeklē, viņš ir rīta šova "Tik Tik Tik" vadītājs raido SWH un improvizācijas aktieris, kurš uz skatuves kāpj jau vairāk nekā 13 gadus, tostarp arī Eiropas lielākajos festivālos. Līdzās tam izveidojis savu "Dzīvesprieka skolu", palīdzot citiem labāk iepazīt komunikāciju un saskarsmi, kā arī sevi pašu – caur improvizāciju.

Raugoties uz "Škoda Kamiq" un "Karoq", ir noprotams, ka tehniski tiem ir daudz kopīga. Tos iespējams aprīkot ar vienādiem dzinējiem, piemēram, 1,5 litru benzīna turbomotoru ar 150 ZS jaudu, septiņu pakāpju DSG divsajūgu ātrumkārbu, dažādām vadītāja palīgsistēmām utt. Faktiski galvenā šo modeļu atšķirība ir salona ietilpība.

Abi mūsu raidījumā redamie testa automobiļi ir "Elegance" aprīkojuma līmenī, tiem abiem ir DSG transmisija, līdz ar to cena sākas no 25 900 eiro par "Kamiq" un 34 550 eiro par "Karoq".

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ krosoveri ir guvuši tik milzīgu popularitāti pircēju vidū, ir to paaugstinātais klīrenss. Esot pie stūres, nav visu laiku jāuztraucas par pārāk augstām ietves apmalēm stāvvietās vai piesnigušām ielām. Interesanti, ka mazākajiem no šiem diviem auto klīrenss ir lielāks: "Kamiq" tas ir 188mm, bet "Karoq" – 172 mm. Savukārt, runājot par piedziņas sistēmu, "Kamiq" ir pieejams tikai ar priekšējo riteņu piedziņu, bet, ja vēlatas, "Karoq" var iegūt arī ar pilnpiedziņas modifikācijā.

Auto gaismas ir viens no būtiskākajiem drošas braukšanas elementiem. Šajā ziņā šo divu modeļu konkurencē uzvaras lauri būs jāatdod "Karoq", jo to ir iespējams aprīkot ar "Matrix LED" gaismām, savukārt "Kamiq" piedāvājumā ir "Full-LED", kuru gaismas spēja diennakts tumšajā laikā arī ir visnotaļ cienījama.

Abu automobiļu interjerā valda vācu autoražotājiem raksturīgā kārtība – šeit viss ir savās vietās, pārdomāts un nesajaucams. "Digitālais pildījums" ir gandrīz tāds pats kā citām šī koncerna automašīnām, piemēram, "Volkswagen" vai SEAT.

Atšķirība starp abiem modeļiem cenā ir gandrīz 10 000 eiro, savukārt raugoties uz to gabarītiem, atšķirība milimetros ir vien 149. "Kamiq" ir lieliski piemērots auto pilsētai, bet "Karoq" būs atbilstošāks jaunām ģimenēm un tālākiem ceļa posmiem. Interesanti, ka pirmajā mirklī, pārkāpjot no viena auto uz otru, iespējams, pat nesajutīsiet pārmaiņas. Protams, blakussēdētāja elkonis būs nedaudz tuvāk, bet kopumā abos šajos auto modeļos valda visnotaļ līdzīga atmosfēra.