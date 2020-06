Tuvajos Austrumos greznība ir visur, pat automobiļu kapsētās. Kādā no Dubaijas auto kapsētām atrodams viss autobūves zieds – "Bentley", "Rolls-Royce", "Ferrari", "Lamborghini" utt. Turklāt interneta izsolē šos automobiļus iespējams iegādāties ikvienam interesentam, daži no tiem ir bez defektiem, jo bijuši vienkārši pamesti uz ielas.

Video ieskatu Dubaijas automobiļu kapsētā publicējusi internetā populārā automobiļu blogere "Supercar Blondie". Piemēram, "Ferrari California T" superauto, kas lietots nemaksā lētāk par 100 tūkstošiem ASV dolāru, Dubaijas auto kapsētā tiek izsolīts ar 30 tūkstošu dolāru sākuma cenu. Kā blogerei norāda auto kapsētas pārstāvis, ja paveicas, tad šādu izsoli var uzvarēt arī ar 40 tūkstošiem dolāru. Savukārt kūleni apmetušam "Rolls-Royce Wraith" sākuma cena ir divi dolāri.

Šajā auto kapsētā greznie automobiļi nonāk dažādos veidos. Daži no tiem ir cietuši avārijā, un apdrošinātājs tos norakstījis kā remontam nerentablus. Savukārt citi superauto ir bez acīmredzamiem defektiem, un tie šeit nonākuši pēc tam, kad īpašnieks parādu dēļ aizbēdzis no valsts, auto ilgu laiku stāvējis pamests uz ielas, banka to konfiscējusi un nodevusi auto kapsētā izsolei.

Savukārt kādā "Ferrari 612 Scaglietti" superauto bez redzamiem defektiem blogere aiz saulessarga atrada 500 dirhamu (120 eiro) banknoti, ko spēkrata īpašnieks pirms auto pamešanas nebija paņēmis.