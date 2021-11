Jau lēnām aprodam ar domu, ka jau tuvākajā nākotnē mazie un kompaktie, un pat sportiskie, un luksus klases pasažieru automobiļi pilnībā atteiksies no degvielas lietošanas un pievērsīsies "elektriskajai diētai". Bet šoreiz raidījums "Tavs Auto TV" aplūko spēkratu, kuru savā ziņā varētu saukt par ražīgu jeb kuplu ģimeņu sapņu auto. Simtprocentīgi elektriskais "Citroen e-SpaceTourer" atkarībā no versijas salonā spēj uzņemt līdz pat deviņiem cilvēkiem.

Ja distancējas no tehniskā pildījuma, šis ir jau labi pazīstamais MPV klases "SpaceTourer", kas radīts uz tās pašās platformas, ko izmanto "Peugeot Traveller" vai "Opel Zafira Life", bet, pateicoties elektriskajam pievadam, tas ir kļuvis dinamiskāks.

Šī elektrobusa vadītāja krēslā sēžas vīrs, kuram nudien piestāvētu vest pasažierus. Jo viņš daudzas idejas "no jēlmateriāla" aizved līdz īstenojumam uz skatuves. Tas ir producentu kompānijas "Forte Production" īpašnieks Jānis Kļaviņš, kura pārziņā ir daudzu koncertprogrammu, uzvedumu, dažādu šovu un arī festivālu veidošana, kā arī jau vairākus gadus Jāņa vadītā kompānija saviem māksliniekiem izdod arī mūzikas albumus. Sadarbojies ar daudziem lieliskiem skatuves māksliniekiem, tostarp – Raimondu Paulu, Mārtiņu Braunu, Dināru Rudāni, Daumantu Kalniņu un daudziem citiem. Turklāt arī laikā, kad pērn koncertus un publikas pulcēšanos pilnībā pārtrauca pirmie ierobežojumi, Jānis radoši turpināja darbu, veidojot pirmos Latvijas auto-koncertus kopā ar ģitāristu Mārci Auziņu.

"Citroen e-SpaceTourer" elektro motora jauda ir 130 ZS. Lai arī tas neizklausās diez ko daudz, toties tā griezes moments ir 260 Nm, kas elektromobiļiem ir pieejams pilnā apmērā tiklīdz pieskaraties akseleratora pedālim. Ar pilnu uzlādi šis auto spēj veikt 330 km; tā akumulatora ietilpība ir 75 kWh.

Turklāt, tāpat kā citi elektroauto, arī šis var baudīt visas tam piešķirtās privilēģijas, tādas kā pārvietošanās pa sabiedriskā transporta joslām, bezmaksas stāvvietas Rīgā un nulle eiro transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme. Turklāt, pateicoties savai konstrukcijai, šim auto nav nepieciešamas biežas regulārās apkopes – tam nav jāmaina eļļa vai filtri, tā bremžu uzlikas ir teju vai mūžīgas. Un, ja kāds uztraucas par akumulatora ilgmūžību, tam ir astoņu gadu vai 160 000 km garantija.

Uzlāde – šī, iespējams, ir viena no tām pozīcijām, kura daudziem vēl joprojām liek neuzticīgi raudzīties e-auto virzienā. Bet jāsaka, ka arī šajā jomā ir jūtams progress. Piemēram, izmantojot 100 kW jaudīgu publisko uzlādes staciju, šī busiņa "aķi" no nulles līdz 80% atzīmei iespējams "piepildīt" 30 minūtēs; ar plašāk pieejamajiem 50kW lādētājiem – 45 minūtēs. Mājās uzlādes laiks, protams, būs ilgāks un būs atkarīgs no elektrotīkla pieslēguma veida un tā, vai izmantojat standarta elektroligzdas vai esat uzstādījis tā saukto "Wallbox". Taču jebkurā gadījumā pa nakti enerģijas krājums būs atjaunots pietiekamā apmērā, lai turpinātu ikdienas gaitas.

Atrodoties pie stūres, brīžiem var aizmirsties, ka esat mikroautobusa šoferis. Auto ir komfortabls un tā vadāmība ne ar ko neatšķiras no kāda hečbeka vai tik populārā pilsētas SUV segmenta. Jā, tas ir smags – aptuveni 2,3 tonnas –, bet šāda izmēra auto tas ir normāli.

Lai taupītu akumulatora resursus, var izvēlēties kādu no trim braukšanas režīmiem – "Eco", "Normal" un "Power". Atkarībā no "Eco" vai "Power" izvēles mainīsies maksimālā pieejamā dzinēja jauda.