Slovāku uzņēmums "Klein Vision" parādījis savu pirmo lidojošo automobili "AirCar" darbībā. Publicētajā video slovāki parāda, kā automobilis no sauszemes transportlīdzekļa transformējas lidmašīnā, izvāžot abus spārnus, un dodas pirmajā lidojumā, paceļoties no skrejceļa.

Automobiļa veidolā "AirCar" atgādina kaut ko pa vidu starp superauto un lidmašīnu bez spārniem. Pirms lidojuma uzsākšanas "AirCar" astes daļa izbīdās uz āru pa 60 centimetriem, atbrīvojot vietu izvāžamiem spārniem.

Motora jaudas un "AirCar" dinamiskos raksturlielumus izstrādātāji pagaidām neatklāj. Izstrādātāji vien norāda, ka no kompozītmateriāliem izgatavotā vieglā virsbūve ļauj radīt modeļus ar dažādu konfigurāciju salonu, sākot no divvietīgā līdz četrvietīgam, diviem motoriem un pat amfībiju, kas spējīga no gaisa nosēsties uz ūdens.

Jāatzīmē, ka šī nav pirmā inženieru pieredze lidojošu automobiļu izstrādē. "Klein Vision" vadītājs Stefans Klains iepriekš strādāja arī pie slovāku "AeroMobil" izstrādes – sešus metrus gara lidojošā automobiļa, kuru sērijveida ražošanā bija plānots ieviest šogad. Tomēr projekts palika tā arī nerealizēts. Vienā no izmēģinājuma lidojumiem "AeroMobil" nokrita no 300 metru augstuma "neparedzētu sarežģījumu" dēļ. Pilots, par laimi, paspēja katapultēties.