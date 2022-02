Konstruktors, lidotājs un trīskārtējs PSRS čempions kartingā Imants Šleiters – viņš kā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) students 1974. gadā diplomdarbā izgatavojis paša konstruētu automobili.

Imantam automobiļi interesējuši jau kopš bērnības, tāpat arī zīmēšana un konstrukcijas, īpaši – lidmodeļi. Tā kā lidošana viņam ir gēnos, Imants jau agri ķēries pie lidmodeļu spārnu profilu aprēķiniem un vēlāk arī lidojis aviācijas sporta klubā.

Kad ideoloģisku nesaskaņu dēļ lidošana vairs nebija iespējama, Imants iesaistījās Latvijas kartinga kustībā un pievienojās Jauno tehniķu stacijai, kur Teodors Liepa, Jānis Lapiņš un citi bija uzsākuši gokartu būvi. Konstruktora talants un labs mehāniķis Imantam Šleiteram gadu gaitā deva trīs PSRS, piecus Latvijas un četrus Baltijas čempiona titulus kartingā.

LMA Imants iestājās 35 gadu vecumā, kad jau strādāja rūpnīcas konstruktora birojā. Viņa draugs, LMA pasniedzējs uzteica dizaina talantu un ierosināja mācīties akadēmijā. Tā nu topošais students, lai saglabātu cieņu drauga acīs, veltīja vasaru, jūras krastā mācoties zīmēt, un iestājās akadēmijā. Tuvojoties diplomdarbam, viņš izdomāja radīt ko tādu, ko neviens vēl nebija paveicis – uzbūvēt savu auto.

Rezultātā no koka formas tapa stiklšķiedras virsbūves zems un aerodinamisks spēkrats ar 1000 kubikcentimetru motoru – atbilstoši tā laika pašbūvēto auto prasībām. Autobūves procesā tika izlietoti 200 litri sveķu, un auto ar zāģi tika izzāģēts no formas. Vajadzēja palīdzību, lai Imanta diplomdarbu nogādātu LMA otrā stāvā aulā, bet mācībspēki apstiprināja, ka ieskaiti viņš būtu tikai par paneli vien saņēmis.

Imants savu auto pārdeva, bet no izgatavotās formas tika radīti vēl divi identiski braucamie, kuru atrašanās vieta ilgu laiku nebija zināma. Agris Šmits, Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks, stāsta, ka pie viena no šiem auto muzejs nonācis nejauši – no kolēģiem uzzinājuši par Imanta paveikto, un unikālā spēkrata meklējumi viņus aizveduši no Teksasas līdz Liepājas lūžņu placim. Tur to noskatījis ieinteresēts garāmgājējs un bijis gatavs pārdot muzejam.

Imants Šleiters 88 gadu vecumā joprojām strādā, projektē mašīnas un metas piedzīvojumos. Pie gokarta stūres viņš sēdies vēl pagājušajā vasarā, bet pirmo lidojumu pēc 60 gadu pārtraukuma veicis savā 80. jubilejā, stūrējot planieri.

