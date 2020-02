Kāda sieviete Ķīnā, lai izvairītos no iespējas saslimt ar koronavīrusu, neiziet no sava dzīvokļa Jihaņā, kas atrodas aptuveni 850 kilometru attālumā no koronavīrusa epicentra Uhaņas, un uz pārtikas veikalu sūta radiovadāmu rotaļu automobili ar piekabi, videokamerām un rāciju balss saziņai ar veikala pārdevēju.

Šādu risinājumu ķīniete izdomājusi, jo ir kaislīga radiovadāmo transportlīdzekļu entuziaste, vēsta "The New York Post". Lai veiksmīgi nogādātu radiovadāmo spēkratu līdz veikalam un atpakaļ, viņa to ir aprīkojusi ar divām kompaktām videokamerām, kuras attēlu pārsūta pa internetu. Savukārt viņas pults ļauj radiovadāmajam spēkratam doties līdz pat 400 metru attālumā.

Kad transportlīdzeklis ir ieradies pie iecerētā veikala, transportlīdzeklim ir piestiprināta arī rācija balss saziņai, pa kuru sieviete informē pārdevēju par pirkumu sarakstu. Norēķins par pirkumu notiek attālināti ar speciālas viedtālruņa aplikācijas palīdzību. Kad radiovadāmais auto ir atgriezies no veikala, sieviete to no sākuma apsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli un pēc tam tikai izņem iepirkumus no piekabes.

Publicētajā video redzams, ka nepilnu piecu miljonu iedzīvotāju pilsētā ielas gaišā dienas laikā ir praktiski tukšas, jo varasiestādes aicinājušas iedzīvotājus lieki neiziet no mājām.

Jau ziņots, ka visā Ķīnā "Covid-19" uzliesmojumā ir reģistrēti jau 1665 mirušie, kā arī apstiprināti 68 500 inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu.