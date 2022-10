Nezināmi ļaundari iekļuvuši Krievijas pilsētas Toljati vēsturiskās tehnikas kompleksa teritorijā, kur glabājās "AvtoVAZ" unikālu automobiļu prototipu kolekcija, un vairākus no šiem spēkratiem izpostīja. Šiem automobiļiem ir nolauzti durvju rokturi, izdauzīti logu stikli, kā arī nozagti lukturi, riteņi un interjera detaļas.

"Lada" prototipi un koncepti ir izgatavoti vienā eksemplārā, tāpēc no tiem nozagtās detaļas nav derīgas kādam no sērijveida automobiļiem, līdz ar to tām nav vērtības nedz lietoto detaļu tirgū, nedz uzstādīšanai savā personīgajā automobilī.

No ļaundariem cietis, piemēram, ir "VAZ-2170", kas ir priekšvēstnesis jeb prototips populārajam sērijveida modelim "Lada Priora". Tāpat izdemolēti ir "VAZ-2116", "VAZ-1119", "ElAZ-112" un "Oka-2" prototips, kas tā arī sērijveida ražošanā nenonāca.



Vairumam šo unikālo automobiļi ir noskrūvēti durvju rokturi un lukturi, tāpat vandaļi izdauzīja šo automobiļu logu stiklus un nozaga salona detaļas. Ņemot vērā, ka nozagtās detaļas nav realizējamas otrreizējā tirgū, kā galvenais nozieguma motīvs tiek izvirzīts vienkārši vandalisms.

Toljati vēsturiskās tehnikas kompleksa teritorija ir slēgta un būtībā to apsargā drošības dienests, iekļūt legāli šajā teritorijā drīkst tikai ar caurlaidi. Tomēr, ņemot vērā, ka automobiļi izdemolēti, visticamāk, ne vienā dienā, ļaundari teritorijā nemanīti spēja iekļūt pastāvīgi.

Tomēr, spriežot pēc kāda blogera publicētās videoreportāžas no notikuma vietas, "AvtoVAZ" konceptuālo automobiļu kolekcija tika glabāta zem klajas debess, un automobiļiem jau bija izbalējis un saplaisājis virsbūves lakas un krāsas slānis, tādēļ daļa neizdemolēto VAZ prototipu tik un tā ir sliktā stāvoklī neatbilstošas uzglabāšanas dēļ.